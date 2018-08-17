【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】GRANDEが愛知との一進一退を制す

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、中札内交流の杜CでGRANDE FC vs 愛知FC U-15の試合が行われました。
前半終了時点で、GRANDEは0点、愛知は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、愛知はGRANDEのゴールを割ることはできず、一方GRANDEは好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 0となり、GRANDEは、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ GRANDE FC
GK 1 大島 脩耶
DF 2 三浦 航
DF 4 甲斐田 陽大
DF 18 染野 優輝
DF 23 谷地田 拓未
MF 5 大和 翼空
MF 7 半谷 一太
MF 8 折原 優介
MF 16 秋山 敬吾
FW 9 岡本 岳
FW 29 上村 凜空
GK 21 條川 昇太朗
DF 3 多胡 翼
DF 13 井口 朝陽
MF 10 大塚 康生
MF 15 馬場 卓未
MF 22 大橋 円人
MF 25 石川 隼大
MF 27 齋藤 心護
FW 11 加藤 壱盛
■ 愛知FC U-15
GK 1 秦 涼介
DF 3 小塚 啓登
DF 14 石川 雄太
DF 16 福谷 大輔
DF 24 井上 晃雅
MF 5 東 界杜
MF 8 山本 愛翔
MF 9 重野 功太郎
MF 10 後藤 爽
MF 26 多田 昂世
FW 4 宮田 貴仁
GK 30 高木 翔太
DF 6 大橋 柾哉
DF 18 北村 昌樹
DF 27 横井 皇樹
MF 7 橘 海杜
MF 25 戸田 琉偉
FW 2 服部 正大
FW 11 毛利 瑠星
FW 28 廣澤 亮翔