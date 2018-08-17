【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】GRANDEが愛知との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、中札内交流の杜CでGRANDE FC vs 愛知FC U-15の試合が行われました。

前半終了時点で、GRANDEは0点、愛知は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、愛知はGRANDEのゴールを割ることはできず、一方GRANDEは好機を活かし得点しました。

最終スコアは2 - 0となり、GRANDEは、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ GRANDE FC

GK 1 大島 脩耶

DF 2 三浦 航

DF 4 甲斐田 陽大

DF 18 染野 優輝

DF 23 谷地田 拓未

MF 5 大和 翼空

MF 7 半谷 一太

MF 8 折原 優介

MF 16 秋山 敬吾

FW 9 岡本 岳

FW 29 上村 凜空

GK 21 條川 昇太朗

DF 3 多胡 翼

DF 13 井口 朝陽

MF 10 大塚 康生

MF 15 馬場 卓未

MF 22 大橋 円人

MF 25 石川 隼大

MF 27 齋藤 心護

FW 11 加藤 壱盛

■ 愛知FC U-15

GK 1 秦 涼介

DF 3 小塚 啓登

DF 14 石川 雄太

DF 16 福谷 大輔

DF 24 井上 晃雅

MF 5 東 界杜

MF 8 山本 愛翔

MF 9 重野 功太郎

MF 10 後藤 爽

MF 26 多田 昂世

FW 4 宮田 貴仁

GK 30 高木 翔太

DF 6 大橋 柾哉

DF 18 北村 昌樹

DF 27 横井 皇樹

MF 7 橘 海杜

MF 25 戸田 琉偉

FW 2 服部 正大

FW 11 毛利 瑠星

FW 28 廣澤 亮翔