【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】GRANDEが愛知との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、中札内交流の杜CでGRANDE FC vs 愛知FC U-15の試合が行われました。
前半終了時点で、GRANDEは0点、愛知は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、愛知はGRANDEのゴールを割ることはできず、一方GRANDEは好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 0となり、GRANDEは、2点の差をつけての、見事な勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ GRANDE FC

GK　1　大島 脩耶
DF　2　三浦 航
DF　4　甲斐田 陽大
DF　18　染野 優輝
DF　23　谷地田 拓未
MF　5　大和 翼空
MF　7　半谷 一太
MF　8　折原 優介
MF　16　秋山 敬吾
FW　9　岡本 岳
FW　29　上村 凜空

GK　21　條川 昇太朗
DF　3　多胡 翼
DF　13　井口 朝陽
MF　10　大塚 康生
MF　15　馬場 卓未
MF　22　大橋 円人
MF　25　石川 隼大
MF　27　齋藤 心護
FW　11　加藤 壱盛

■ 愛知FC U-15

GK　1　秦 涼介
DF　3　小塚 啓登
DF　14　石川 雄太
DF　16　福谷 大輔
DF　24　井上 晃雅
MF　5　東 界杜
MF　8　山本 愛翔
MF　9　重野 功太郎
MF　10　後藤 爽
MF　26　多田 昂世
FW　4　宮田 貴仁

GK　30　高木 翔太
DF　6　大橋 柾哉
DF　18　北村 昌樹
DF　27　横井 皇樹
MF　7　橘 海杜
MF　25　戸田 琉偉
FW　2　服部 正大
FW　11　毛利 瑠星
FW　28　廣澤 亮翔

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami