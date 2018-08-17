【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】広島が攻防の末、能登から逃げ切る

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、幕別町陸上競技場でサンフレッチェ広島F.Cジュニアユース vs セブン能登ジュニアユースの試合が行われました。
広島は能登を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、広島、能登共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは広島の方であった。
最終スコアは3 - 1となり、広島は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース
GK 1 宮本 駿世
DF 4 岡崎 龍也
DF 11 石田 隼也
DF 12 田尻 匡平
DF 47 松本 夏寿磨
MF 3 大川 晴琉
MF 8 中島 永弥
MF 22 新中 優大
MF 23 久保 敬太
FW 17 松浦 隆介
FW 18 島津 大輝
GK 16 中原 碧琉
DF 5 寺岡 潤一郎
MF 7 入江 大雅
MF 9 光廣 健利
MF 13 藤野 和樹
MF 19 越道 草太
MF 31 山口 青
FW 10 棚田 遼
FW 30 野上 凌雅
■ セブン能登ジュニアユース
GK 1 伊豆 誠翔
DF 2 能口 亮河
DF 3 上野 翔矢
DF 5 金子 竜大
DF 7 高橋 徳治郎
DF 13 栗原 壱成
MF 4 三野 聖生
MF 10 宮川 雄大
MF 11 東 幸輝
MF 17 中島 開陸
MF 20 中西 晟那
GK 12 池崎 治憲
DF 18 番匠 弘瑛
MF 6 谷口 咲吉
MF 14 日台 悠人
MF 19 谷田 葵
MF 24 竹中 大河
MF 25 山田 脩人
FW 8 山口 嵐
FW 9 白山 眞二朗