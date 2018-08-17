【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】広島が攻防の末、能登から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、幕別町陸上競技場でサンフレッチェ広島F.Cジュニアユース vs セブン能登ジュニアユースの試合が行われました。

広島は能登を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、広島、能登共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは広島の方であった。

最終スコアは3 - 1となり、広島は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース

GK 1 宮本 駿世

DF 4 岡崎 龍也

DF 11 石田 隼也

DF 12 田尻 匡平

DF 47 松本 夏寿磨

MF 3 大川 晴琉

MF 8 中島 永弥

MF 22 新中 優大

MF 23 久保 敬太

FW 17 松浦 隆介

FW 18 島津 大輝

GK 16 中原 碧琉

DF 5 寺岡 潤一郎

MF 7 入江 大雅

MF 9 光廣 健利

MF 13 藤野 和樹

MF 19 越道 草太

MF 31 山口 青

FW 10 棚田 遼

FW 30 野上 凌雅

■ セブン能登ジュニアユース

GK 1 伊豆 誠翔

DF 2 能口 亮河

DF 3 上野 翔矢

DF 5 金子 竜大

DF 7 高橋 徳治郎

DF 13 栗原 壱成

MF 4 三野 聖生

MF 10 宮川 雄大

MF 11 東 幸輝

MF 17 中島 開陸

MF 20 中西 晟那

GK 12 池崎 治憲

DF 18 番匠 弘瑛

MF 6 谷口 咲吉

MF 14 日台 悠人

MF 19 谷田 葵

MF 24 竹中 大河

MF 25 山田 脩人

FW 8 山口 嵐

FW 9 白山 眞二朗