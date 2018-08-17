【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】広島が攻防の末、能登から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、幕別町陸上競技場でサンフレッチェ広島F.Cジュニアユース vs セブン能登ジュニアユースの試合が行われました。
広島は能登を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、広島、能登共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは広島の方であった。
最終スコアは3 - 1となり、広島は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース

GK　1　宮本 駿世
DF　4　岡崎 龍也
DF　11　石田 隼也
DF　12　田尻 匡平
DF　47　松本 夏寿磨
MF　3　大川 晴琉
MF　8　中島 永弥
MF　22　新中 優大
MF　23　久保 敬太
FW　17　松浦 隆介
FW　18　島津 大輝

GK　16　中原 碧琉
DF　5　寺岡 潤一郎
MF　7　入江 大雅
MF　9　光廣 健利
MF　13　藤野 和樹
MF　19　越道 草太
MF　31　山口 青
FW　10　棚田 遼
FW　30　野上 凌雅

■ セブン能登ジュニアユース

GK　1　伊豆 誠翔
DF　2　能口 亮河
DF　3　上野 翔矢
DF　5　金子 竜大
DF　7　高橋 徳治郎
DF　13　栗原 壱成
MF　4　三野 聖生
MF　10　宮川 雄大
MF　11　東 幸輝
MF　17　中島 開陸
MF　20　中西 晟那

GK　12　池崎 治憲
DF　18　番匠 弘瑛
MF　6　谷口 咲吉
MF　14　日台 悠人
MF　19　谷田 葵
MF　24　竹中 大河
MF　25　山田 脩人
FW　8　山口 嵐
FW　9　白山 眞二朗

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