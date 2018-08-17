【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】福岡は横浜FM追浜とスコアレスドロー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、音更町サッカー場Aでアビスパ福岡U-15 vs 横浜F・マリノスジュニアユース追浜の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。
メンバー
■ アビスパ福岡U-15
GK 16 中村 成吾
DF 4 段上 直樹
DF 5 分島 諒
DF 7 砂川 海人
MF 6 正村 友希
MF 8 椋野 魁斗
MF 10 藤原 尚篤
MF 14 多田 亘冶
FW 9 山根 顕星
FW 11 山本 隼輔
FW 13 真崎 凌
GK 21 山本 竜聖
DF 3 坂本 蒼和
DF 15 吉川 京佑
DF 25 川口 佑真
MF 2 吉住 羽喬
MF 17 立石 涼太
MF 18 平井 祐生
FW 27 北浜 琉星
FW 29 古谷 陸翔
■ 横浜F・マリノスジュニアユース追浜
GK 16 吉田 優翔
DF 2 秦 英志
DF 4 馬場 拓己
DF 13 相原 梓希
DF 18 加藤 大貴
DF 19 出田 海瀬
MF 5 角田 惠風
MF 6 阿部 慈
FW 11 大貫 裕斗
FW 15 鈴木 蓮太朗
FW 20 德田 凌真
GK 1 木村 凌也
DF 3 米山 悠葵
DF 14 小野 希龍
MF 7 植木 颯
MF 8 墨 郁翔
MF 12 鹿取 勇斗
MF 17 今西 正之輔
FW 9 小松 幹汰
FW 10 大西 達也