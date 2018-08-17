【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】福岡は横浜FM追浜とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、音更町サッカー場Aでアビスパ福岡U-15 vs 横浜F・マリノスジュニアユース追浜の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ アビスパ福岡U-15

GK　16　中村 成吾
DF　4　段上 直樹
DF　5　分島 諒
DF　7　砂川 海人
MF　6　正村 友希
MF　8　椋野 魁斗
MF　10　藤原 尚篤
MF　14　多田 亘冶
FW　9　山根 顕星
FW　11　山本 隼輔
FW　13　真崎 凌

GK　21　山本 竜聖
DF　3　坂本 蒼和
DF　15　吉川 京佑
DF　25　川口 佑真
MF　2　吉住 羽喬
MF　17　立石 涼太
MF　18　平井 祐生
FW　27　北浜 琉星
FW　29　古谷 陸翔

■ 横浜F・マリノスジュニアユース追浜

GK　16　吉田 優翔
DF　2　秦 英志
DF　4　馬場 拓己
DF　13　相原 梓希
DF　18　加藤 大貴
DF　19　出田 海瀬
MF　5　角田 惠風
MF　6　阿部 慈
FW　11　大貫 裕斗
FW　15　鈴木 蓮太朗
FW　20　德田 凌真

GK　1　木村 凌也
DF　3　米山 悠葵
DF　14　小野 希龍
MF　7　植木 颯
MF　8　墨 郁翔
MF　12　鹿取 勇斗
MF　17　今西 正之輔
FW　9　小松 幹汰
FW　10　大西 達也

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