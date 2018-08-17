【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】福岡は横浜FM追浜とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、音更町サッカー場Aでアビスパ福岡U-15 vs 横浜F・マリノスジュニアユース追浜の試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ アビスパ福岡U-15

GK 16 中村 成吾

DF 4 段上 直樹

DF 5 分島 諒

DF 7 砂川 海人

MF 6 正村 友希

MF 8 椋野 魁斗

MF 10 藤原 尚篤

MF 14 多田 亘冶

FW 9 山根 顕星

FW 11 山本 隼輔

FW 13 真崎 凌

GK 21 山本 竜聖

DF 3 坂本 蒼和

DF 15 吉川 京佑

DF 25 川口 佑真

MF 2 吉住 羽喬

MF 17 立石 涼太

MF 18 平井 祐生

FW 27 北浜 琉星

FW 29 古谷 陸翔

■ 横浜F・マリノスジュニアユース追浜

GK 16 吉田 優翔

DF 2 秦 英志

DF 4 馬場 拓己

DF 13 相原 梓希

DF 18 加藤 大貴

DF 19 出田 海瀬

MF 5 角田 惠風

MF 6 阿部 慈

FW 11 大貫 裕斗

FW 15 鈴木 蓮太朗

FW 20 德田 凌真

GK 1 木村 凌也

DF 3 米山 悠葵

DF 14 小野 希龍

MF 7 植木 颯

MF 8 墨 郁翔

MF 12 鹿取 勇斗

MF 17 今西 正之輔

FW 9 小松 幹汰

FW 10 大西 達也