【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】前橋が攻防の末、名古屋から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、中札内交流の杜Bで前橋FC vs 名古屋グランパスU-15の試合が行われました。

前橋は名古屋を激しく攻め立て、3 - 1とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、前橋、名古屋共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは前橋の方であった。

最終スコアは7 - 3となり、前橋は、4点もの大差をつけ、名古屋を降しての勝利です。

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メンバー

■ 前橋FC

GK 1 渡部 堅蔵

DF 4 桑子 流空

DF 8 山内 恭輔

DF 17 山越 結平

DF 22 飯島 巧貴

MF 3 清水 翔馬

MF 6 和田 桜輔

MF 15 松田 翔平

MF 16 設楽 陸斗

FW 9 佐藤 伶

FW 11 野本 京佑

GK 12 山田 陽介

DF 18 内山 凌来

DF 24 櫻井 涼太

DF 26 松澤 匠真

MF 7 吉田 遥汰

MF 10 青木 暖

MF 13 嶋方 啓人

FW 14 田中 稜夢

FW 19 伏島 冬尉

■ 名古屋グランパスU-15

GK 1 佐藤 陽

DF 3 岩川 アレクシス駿

DF 12 横井 文太

DF 14 長江 慶次郎

DF 17 石崎 廉太郎

DF 27 磯村 陽軌

MF 11 甲田 英將

MF 15 山宿 雄陽

MF 18 吉田 温紀

MF 25 牧嶋 波亜斗

FW 23 山田 皓生

GK 16 岡 勇太

DF 4 葉山 新之輔

DF 5 佐橋 杜真

MF 2 近藤 征也

MF 7 斉藤 洋大

MF 8 加藤 玄

MF 10 佐藤 大晴

FW 9 豊田 晃大

FW 19 松本 皐誠