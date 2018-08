■お待たせしました。これがMMORPGです。

今年の初夏に実施されましたクローズドβテスト(旧名「タリオンザドラゴンブラッド」)を経て、ついに事前登録が始まりました3D MMORPG「ヴェンデッタ(VENDETTA)」。

本作は日本におけるMMRPGの中で最高峰のグラフィック、アクション、カスタイズを誇る作品となっております。

自由度の高いキャラクターメイキングで世界に1体だけのキャラクターを作り、広大なオープンワールドでの冒険をお楽しみください。

さらに、大きな特徴として、何と言っても自由自在な操作性と高いアクション性です。従来の固定された視点で進行するモバイルMMORPGではなく、美麗なグラフィックで表現されたゲームの世界を360度見渡すことができます。クローズドβテストから進化を遂げた「ヴェンデッタ」。お待たせしました。これがMMORPGです。

■「ヴェンデッタ」の事前登録受付を開始!登録者数に応じて特典が豪華になる事前登録キャンペーンも開催!

本日8月17日(金)より、「ヴェンデッタ」の事前登録受付を開始いたします。キャンペーン特設サイトより、メールアドレス登録、公式Twitterフォロー、LINE友だち登録のいずれかの方法で登録を行うことができます。また、事前登録の実施にあわせて、正式サービス開始時に豪華特典がもらえる「事前登録キャンペーン」も開催いたします。キャンペーン特典は、事前登録者数が増えれば増えるほどグレードアップしていきます。事前登録数にかかわらず正式配信後すべてのユーザーにルビー500個をプレゼント!登録数が30万を突破すると、さらに豪華な特典をご用意いたします。

期間

2018年8月17日(金)から正式サービス開始前まで

※正式サービスの開始日は、別途ご案内いたします。

キャンペーン特典

・登録者様全員:ルビー500個

・登録者数 5万人達成:マジックストーン500個

・登録者数 10万人達成:秘薬II100個

・登録者数 15万人達成:ルビー200個

・登録者数 20万人達成:スコールの欠片30個

・登録者数 30万人達成:近日公開

キャンペーン参加方法

キャンペーン特設サイトより、メールアドレス登録か公式Twitterフォロー、もしくはLINE友だち登録よりお選びいただけます。お気軽にご参加ください。

キャンペーン特設サイト

http://vendetta.gamevil.co.jp/preregister/

■公式Twitter始動!最新情報やスペシャル企画を開催中

公式Twitterも本格始動!最新情報をいち早くお届けいたします。他、事前登録期間中に有名YouTuberを起用したさまざまなイベントも企画しております。最新のゲーム画面やキャラクター紹介、世界観など「ヴェンデッタ」に関するさまざまな情報を随時発信していきますのでお見逃しなく!

公式Twitter

https://twitter.com/VENDETTA_MMO

(C) 2018 UTPlus interactive All Rights Reserved. Published by GAMEVIL Inc.