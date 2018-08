“「PUBG MOBILE」夏の大ドン勝フェス Supported by ファミ通App”は、国内450万ダウンロードを突破したスマートフォン向け大人気バトルロイヤルゲーム「PUBG MOBILE」を、観て、遊んで楽しめる1日限りのリアルイベントです。

本イベントのメインステージでは、勝てば「PUBG MOBILE」の豪華グッズが当たる来場者参加型大会をはじめ、3つのプログラムをお届けします。

ステージには、いま話題のバーチャルYouTuber・電脳少女シロと猫乃木もちをはじめ、DeToNator所属のストリーマー・SHAKA氏、実況者・れいしー氏といった「PUBG」プレイヤーとしても高い人気を誇る豪華ゲストが生出演。ファミ通Appメンバーも登場し、イベントを盛り上げます。

なお、ステージの模様はニコニコ公式生放送やファミ通AppのYouTube Liveでも生中継されます。

また、会場内には「PUBG MOBILE」試遊コーナーを設置し、本イベントのために制作された電脳少女シロによる初心者向けのチュートリアル動画を放映。初めての方でも「PUBG MOBILE」を気軽に体験することができます。

さらに、イベント来場者や生放送視聴者には、「PUBG MOBILE」で使用できる、夏をイメージした本イベント限定の武器スキンをプレゼント。そのほか、イベント会場周辺にて、武器「フライパン」を模した特製うちわを配布します。

「PUBG MOBILE」をプレイしたことがない方から普段遊んでいるユーザーまで、どなたでも楽しめるイベントとなっておりますので、ぜひご来場ください。

■開催概要

開催期間:2018年8月25日(土)11:00~19:30(※試遊は17:00までを予定)

開催場所:渋谷モディ 1F店頭プラザ(東京都渋谷区神南1-21-3)

入場料:無料

主催:Gzブレイン

主幹:PUBG

監修:ファミ通App編集部

生放送URL

ニコニコ公式生放送

http://live.nicovideo.jp/watch/lv315049110

YouTubeファミ通Appチャンネル

https://www.youtube.com/watch?v=SG-T_bsI56Y

出演者一覧※敬称略

メインゲスト:電脳少女シロ(バーチャルYouTuber)/SHAKA(DeToNator所属ストリーマー)

出演者:猫乃木もち(バーチャルYouTuber)/れいしー(実況者)/松脇さんば(ファミ通App)/ナンセンス矢野(ファミ通App)/えっか(ファミ通App)/ゆっこ(ファミ通App)

ステージプログラム※出演者敬称略

11:30~13:00「『PUBG MOBILE』ってなぁに?教えてシロ先生!」

「PUBG MOBILE」の気になるアレコレを電脳少女シロに聞く“教えてシロ先生”など、「PUBG MOBILE」をまだ触ったことがない人や初心者に向けて行われるトークステージ。電脳少女シロがその腕前を披露してくれるシーンもあるかも!?

出演者:電脳少女シロ、松脇さんば、ナンセンス矢野、えっか

14:00~17:00「ワンドンチャレンジ in 渋谷」

ワンチャン掴めば誰でも激レアアイテムゲットのチャンスが得られる、「PUBG MOBILE」プレイヤー参加型イベントを開催!“ドン勝”を狙う上級者も“ワンチャン”を狙う初心者も一同に参加して楽しめるこのステージ。キミも渋谷でワンドンしよう!!

出演者:猫乃木もち、SHAKA、れいしー、松脇さんば、ナンセンス矢野

18:00~19:30「目指せドン勝!女子4人でワイワイ生スクワッド!」

電脳少女シロ、猫乃木もち、えっか、ゆっこの、女子4人による「PUBG MOBILE」スクワッドマッチ!サーバー参加者を募集して戦うガチマッチとなるので、参加したい人は会場にGO!

出演者:電脳少女シロ、猫乃木もち、えっか、ゆっこ

来場者&生放送視聴者プレゼント

イベント来場者および生放送試聴者には、「PUBG MOBILE」で使用できる本イベント限定の武器スキンをプレゼント!配布されるスキンはSCAR-L(Ocean)とSKS(Ocean)のふたつ。来場者にはこの両方を、生放送視聴者にはSKS(Ocean)を配布します。どちらも遊び心があり、また夏らしい涼やかなデザインとなっています。

プレゼントの入手方法について

・来場者の方は、当日現地にて所定のアンケートにお答えいただくことで、後日そちらのアカウントにプレゼントが付与されます。

・生放送視聴者の方は、所定のページより生放送内で発表されるキーワードを記載した上でアンケートにお答えいただくと、後日そちらのアカウントにプレゼントが付与されます。

・どちらのアンケートにも、プレイヤーネームとキャラIDの記載が必須となります。誤ったものをご記入いただいた場合、プレゼントの付与はできません。

・プレゼントは日本版クライアントのみで受け取り可能です。グローバル版クライアントや中国版クライアントのアカウントにはアイテム配布は行われません。

イベントの注意事項

・本イベントはオープンスペースを利用したイベントとなるため、観覧の際には往来の妨げにならないよう、ご配慮をお願いします。

・イベント観覧スペース(立ち見)には限りがあり、先着順となります。会場の混雑状況によってはステージイベントをご覧いただけない場合があります。

・イベント当日は、気温が高くなることが予想されます。こまめに休憩する、水分・塩分補給を行うなど、各自で熱中症対策や体調管理を行っていただいた上で、ご参加をお願いします。

・天候などの都合によりイベントが中止される可能性があります。なお、イベント中止の際にはファミ通Appツイッターアカウント(https://twitter.com/famitsuApp)にて告知いたします。

・イベントに関して会場への直接のお問い合せはご遠慮ください。

・イベント内容や出演者は、事前の予告なく変更になる場合があります。

(C)2018 PUBG Corporation. All Rights Reserved.PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS and PUBG are registered trademarks, trademarks or service marks of PUBG.