■「スター・ウォーズ」コラボが8月25日より開催!

開催期間:2018年8月25日(土)メンテナンス明け~9月17日(月)23:59予定

今回のコラボレーションでは、映画「スター・ウォーズ」シリーズのエピソード4~6(旧三部作:オリジナル・トリロジー)より、計8体の「スター・ウォーズ」キャラクターが登場!

「ルーク・スカイウォーカー」や「ダース・ベイダー」らが、ブレフロナイズされたグラフィックスとして再現され、中でも本編を忠実に再現したドットアニメーションは必見です。

また、特定のユニットを所持することで、各エピソードの名シーンを再現したスペシャルクエストをプレイできます。

特設サイト

https://www.bravefrontier.jp/bf2/starwars

※特設サイト内の情報は、今後順次更新して参ります。

■4週連続Twitterキャンペーン!

8月20日より、ブレフロ公式Twitter(@brave_pr)にてRTキャンペーンを開催いたします。4週連続にわたり、旬な「スター・ウォーズ」関連のグッズを4つ用意いたしました。

第1弾

2018年8月20日(月)12:00~8月26日(日)23:59まで

賞品:スター・ウォーズ ベーシックフィギュア ダース・ベイダー

スター・ウォーズ フォース・リンク 2 スターターセット

https://www.takaratomy.co.jp/products/starwars/

全長約10cmのフィギュアシリーズ。ライトセーバーが付属し、本キャンペーンでは特別に、組み合わせて楽しめる「フォース・リンク 2(通常別売り)」もセット付!

第2弾

2018年8月27日(月)12:00~9月2日(日)23:59まで

賞品:Q ドロイド「スター・ウォーズ」C-3PO&R2-D2 メッキカラーver.

http://gashapon.jp/starwars/products/#pb_q-droid

約10cmのかわいいディフォルメスタイルになったQドロイドのメッキカラーVer.。アクションギミックもしっかり再現可能、さらにライトユニットも2個付属しているので、目を光らせることもできる仕様になっております。

※賞品のお届けは10月以降になります。

第3弾

2018年9月3日(月)12:00~9月9日(日)23:59まで

賞品:「スター・ウォーズ」関連ブルーレイをプレゼント予定

※詳細は後日お知らせいたします。

第4弾

2018年9月10日(月)12:00~9月16日(日)23:59まで

賞品:コラボレーション記念グッズをプレゼント予定

※詳細は後日お知らせいたします。

※当選者の方には、各賞品の応募終了から1週間以内に、順次ブレフロ公式(@brave_pr)よりDMにてご連絡いたします。

※当選通知前にアカウントのフォローを解除された場合は当選対象となりませんのでご注意ください。

※賞品の配送先は日本国内に限らせていただきます。

※詳細は、特設サイト内(https://www.bravefrontier.jp/bf2/starwars/campaign.html)の注意事項をご確認ください。

■スペシャル番組放送!

8月24日(金)に、コラボレーション記念番組を放送いたします。コラボレーション内容はもちろん「スター・ウォーズ」についてもたっぷり語る、一夜限りのスペシャル番組です。また、放送に先駆け、コラボレーション限定ユニット「ルーク・スカイウォーカー(光属性/☆5)」が抽選で20名様に当たる、視聴者参加型企画を開催いたします。Twitterにて「#スターウォーズ好きなシーン」「#スターウォーズ好きなキャラクター」をツイートしてください。

番組名:ブレ生特別編「スター・ウォーズ×ブレフロ 2」コラボ記念放送

放送日時:2018年8月24日(金)20時~22時30分予定

出演者(敬称略、順不同)

「ブレイブ フロンティア」シリーズ プロデューサー:高橋英士

芸人:スピードワゴン 小沢一敬

芸人:宇宙海賊ゴー☆ジャス

映画コメンテーター:有村昆など

放送先

ニコニコ生放送

http://live.nicovideo.jp/gate/lv315094997

YouTube live

https://youtu.be/l_CcO7noiJw

Periscope(Twitter Live)

当日配信するツイート上でご視聴いただけます。

視聴者参加企画、募集!

Twitterにて、キャンペーン用のハッシュタグ「#SW_BF2 キャンペーン」と、以下のお題ハッシュタグを付けてツイートをしてください。ご投稿いただいた方の中から抽選で20名様にコラボレーション限定ユニット「ルーク・スカイウォーカー(光属性/☆5)」をプレゼント!

#スターウォーズ好きなキャラクター

#スターウォーズ好きなシーン

※投稿内容は、Twitterのお名前(アカウント名)とともに番組内で取り上げさせていただく場合がございます。

※当選者の方には、番組終了後 3日以内に、順次ブレフロ公式(@brave_pr)よりDMにてご連絡いたします。

※掲載内容は、予告なく変更となる場合がございます。

※コラボレーションキャラクター「ルーク・スカイウォーカー(光属性/☆5)」を受け取るには、ブレフロ 2をダウンロードして、チュートリアルをクリアする必要があります。

※特典の受取期間はコラボレーション期間中(8/25 メンテナンス明け~9/17)のみになりますので、予めご注意ください。

※詳細は、特設サイト内(https://www.bravefrontier.jp/bf2/starwars/campaign.html)の注意事項をご確認ください。

