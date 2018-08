TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』OPテーマは、「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」の及川眠子さん＆大森俊之さんコンビによる「Fighting Gold」！

2018年10月より放送開始予定の、原作漫画第5部となるTVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険黄金の風』のオープニングテーマが、「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」の作詞:及川眠子さん×作・編曲:大森俊之さんコンビによる「Fighting Gold」(ファイティング ゴールド)に決定しました!

歌は、第2部戦闘潮流のオープニング曲「BLOODY STREAM」で人気を博したアーティスト・Codaさんが担当。5部のキャラクターたちをイメージさせる激しい楽曲を熱く歌い上げます。ダウンロード音楽配信が10月に開始、またCD発売及び定額制音楽配信サービスは11月にスタートします。

▲キービジュアル

音楽配信情報

「Fighting Gold」2018/10/13 Full Sizeでダウンロード配信開始!!また、2018/11/14より定額制音楽配信サービスも開始!

<CD情報>

CDには英語詞Ver.も収録!

2018/11/14 Release

TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』オープニングテーマ 「Fighting Gold」

価格:1,000(税抜)

【収録】

Track.1「Fighting Gold」作詞:及川眠子/作・編曲:大森俊之/歌:Coda

Track.2「Fighting Gold - English Ver. -」作詞:竹中あこ/作・編曲:大森俊之/歌:Coda

Track.3「Fighting Gold Origina (Instrumental)」

プロフィール● 及川眠子さん

1985年、三菱ミニカ・マスコットコンテスト最優秀賞受賞。和田加奈子『パッシング・スルー』でデビュー。代表曲は、Wink『愛が止まらない』『淋しい熱帯魚』、やしきたかじん『東京』など多数。アニメでは新世紀エヴァンゲリオン主題歌『残酷な天使のテーゼ』など多数の人気曲を手掛けたヒットメーカー。

● 大森俊之さん

2歳からピアノを学び、10歳から作曲を始め、学生時代からバンド活動に加え、多重録音による作品制作を続ける。アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」では、Opening「残酷な天使のテーゼ」とEnding「FLY ME TO THE MOON」の26versionの編曲を手がけ、映画版テーマ「魂のルフラン」を作編曲しミリオンセラーとなった。TVアニメのジョジョシリーズでは2013年に第2部戦闘潮流のOP曲「BLODDY STREAM」を担当。

● Codaさん

原作第2部,ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流によるエモーショナル&オシャレな楽曲として人気を博した『BLOODY STREAM』のシンガーCoda(コーダ)。ハスキーでありながら艶のある声が魅力。今回5部の新テーマ曲にボーカルで参加。

▲Codaさん

ライブ情報● TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』OPテーマアーティスト、Coda初のワンマンライブ

Live Experience 2018 -mission to Coda-

公演名:Live Experience 2018 -mission to Coda-

会場:渋谷 TSUTAYA O-WEST

日時:2018年11月23日(金・祝)開場:15:15/開演:16:00

出演:Coda

料金:1Fフロアオールスタンディング前売り:5,940円(税込)当日券:6,480円(税込)

2Fフロア指定席前売り:6,480円(税込)

チケットプレイガイド最速先行予約受付:2018年9月1日(土)12:00より

一般発売:2018年11月1日(土)12:00より

【注意事項】

※整理番号順のご入場となります。※入場時、別途ドリンク代¥600必要となります。※3歳以下入場不可(4歳以上チケット必要)※アルコール類の持

込、及び飲酒してのご入場は固くお断り致します。

主催:FIREWORKS/ワーナー ブラザース ジャパン

【チケットに関するお問い合わせ】

オデッセー 03-5444-6966 (平日11:00~18:00)

【ライブに関するお問い合わせ】

FIREWORKS 03-6873-5119 (平日13:00~19:00)

作品情報● TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』

【放送情報】

TOKYO MX 10月05日(金)25:05~

毎日放送 10月05日(金)26:55~

BS11 10月05日(金)25:30~

Abema TV10月07日(日)24:00~

【スタッフ】

原作:荒木飛呂彦(集英社ジャンプコミックス刊)

総監督:津田尚克

監督:木村泰大・髙橋秀弥

シリーズ構成:小林靖子

キャラクターデザイン:岸田隆宏

総作画監督:石本峻一

スタンドデザイン・アクション作画監督:片山貴仁

プロップデザイン:宝谷幸稔

美術設定:滝れーき・長澤順子・青木薫

色彩設計:佐藤裕子

美術監督:吉原俊一郎・加藤恵

撮影監督:山田和弘

編集:廣瀬清志

音響監督:岩浪美和

音楽:菅野祐悟

アニメーション制作:david production

【キャスト】

ジョルノ・ジョバァーナ:小野賢章

ブローノ・ブチャラティ:中村悠一

レオーネ・アバッキオ:諏訪部順一

グイード・ミスタ:鳥海浩輔

ナランチャ・ギルガ:山下大輝

パンナコッタ・フーゴ:榎木淳弥

【あらすじ】

タリア、ネアポリスに住む少年ジョルノ・ジョバァーナは、ジョースター家の宿敵・DIOの血を継ぐ息子である。幼少時代に迫害を受けて荒んでいた彼は、一人のギャングの男を救った事をきっかけに「人を信じる」ことを学ぶ。奇妙なことに、恩義を忘れず、敬意を持って自分に接するギャングが、彼の心をまっすぐにしたのだ。そうして、ジョルノは「ギャングスター」にあこがれるなった。15歳になったジョルノは、イタリアの裏社会を牛耳るギャング組織「パッショーネ」とトラブルを起こし、狙われることとなり…。

『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』公式サイト

『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』公式Twitter:@anime_jojo