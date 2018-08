■大会公式番組出演ゲスト

大会配信

Twitch

https://www.twitch.tv/dmm_games01

YouTube LIVE

https://www.youtube.com/channel/UCgd8v5WlB0wYECY7zGpytJA

Periscope

https://www.periscope.tv/PUBG_DMM/

Openrec

https://www.openrec.tv/live/nGpH6OtV3lU

配信スケジュール

8月19日(日)

17:00 公式配信開始

17:30 第1試合開始

18:15 第2試合開始

19:20 第3試合開始

20:05 第4試合開始

21:00 公式配信終了

■貝印協賛 特製フライパン プレゼント キャンペーン

こちらツイートをフォロー&リツイートして頂いた方の中から抽選で5名様に「PUBG GIRLS BATTLE 貝印 特製フライパン」をプレゼントいたします!

対象ツイート

https://twitter.com/PUBG_DMM/status/1030362511940280320

■パセラリゾーツ、RAZER 協賛 視聴者プレゼント キャンペーン!

公式配信中に発表されるキーワードを応募フォームで記入してご応募いただいた方の中から抽選で2名様に「パセラリゾーツ リムジン女子会」または「RAZER Kraken Pro V2 Black OVAL+猫耳セット」が当たるチャンス!皆様どうぞお見逃しなく!

大会特設サイトはこちら

http://pubg.dmm.com/news/detail/3705

