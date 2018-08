■Twitterフォロー&リツイートキャンペーン第2弾開催!

対象期間中に「アークザラッド R」公式Twitter(@arcthelad_r)をフォローした上で、キャンペーン第2弾の対象のツイートをリツイートすると、その場で当落結果をご確認いただけます。

リツイートした後、神獣を討伐した動画が表示された方には、毎日10名様に5000円分、100名様に1000円分のAmazonギフトコードが当選いたします。

キャンペーンは5日間限定で開催し、毎日当選枠がなくなり次第終了となりますので、お早めにご参加ください!

キャンペーン詳細

対象期間中に「アークザラッド R」公式Twitter(@arcthelad_r)をフォローし、キャンペーン対象のツイートをリツイートいただいた方から抽選で賞品をプレゼントいたします。

期間

2018年8月17日(金)23:00~2018年8月21日(火)22:59まで

プレゼント賞品

Amazon ギフトコード

5,000円分10名様

1,000円分100名様

※抽選への参加は、1アカウント1日1回までです。当日の当選枠数は、規定の数に達すると終了となります。

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. (C)ForwardWorks Corporation.Developed by AltPlus Inc.