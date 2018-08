連覇目指す石川佳純　日本時間21:50から単ベスト8決定戦＜卓球・ITTFブルガリアOP＞

*写真は2018年ジャパンオープンの石川佳純(全農)

<ITTFワールドツアー・ブルガリアオープン(パナギュリシテ)、2018年8月14日〜19日>

17日、ワールドツアー・ブルガリアオープンが4日目を迎えた。

女子一般シングルスではベスト8決定戦が始まり、石川佳純(8月度世界ランキング4位・25歳)=全農=は、現地時間15:50(日本時間21:50)からスッチ・ベルナデッテ(同32位・23歳)=ルーマニア=と対戦予定だ。石川は6月のジャパンオープンでスッチをゲームカウント4-1で破っている。

昨年のブルガリアオープン王者である石川の二連覇なるか。

女子 ブルガリアオープン4日目 日本選手対戦予定

女子一般シングルス 決勝トーナメント ベスト8決定戦

平野美宇 vs MITTELHAM Nina(ドイツ)

芝田沙季 vs ポータ・ゲオルギナ(ハンガリー)

佐藤瞳 vs 橋本帆乃香

石川佳純 vs スッチ・ベルナデッテ(ルーマニア)

女子一般ダブルス 決勝トーナメント 準々決勝

石川佳純/伊藤美誠 vs 陳可/王藝迪(中国)

平野美宇/早田ひな vs ILIEVA Ivet/HRISTOVA Kalina(ブルガリア)

佐藤瞳/橋本帆乃香 vs ナタリア・パルティカ/GRZYBOWSKA-FRANC Katarzyna(ポーランド)

文:ラリーズ編集部

写真:松尾/アフロスポーツ