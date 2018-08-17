杉浦悠太が昨年のリベンジ果たし優勝！12〜14歳の部は吉沢己咲が制覇【日本ジュニア】

＜日本ジュニアゴルフ選手権競技 最終日◇17日◇霞ヶ関CC、男子（西コース6775ヤード・パー70）＞
2020年東京五輪のゴルフ競技会場に決まっている埼玉県・霞ヶ関CCで開催中の「日本ジュニアゴルフ選手権競技」最終日。男女それぞれ12歳〜14歳の部（中学生）、15〜17歳の部（高校生）の合計4部門で競われている。
男子15歳〜17歳の部では、昨年大会で1打差2位に入った16歳・杉浦悠太（福井工大附属福井高2年）が3ストローク伸ばし、トータル10アンダーで大会制覇を果たした。2位に久常涼（岡山県作陽高1年）初日首位発進だった中島啓太（代々木高3年）は「74」とスコアを落としトータル2アンダーの3位に終わった。
12歳〜14歳の部では、吉沢己咲（藤岡市立北中2年）がトータル2オーバーで優勝。3打差の2位に大嶋宝（倉敷市立多津美中3年）。トータル9オーバーの3位に北側将圭（大阪市立松虫中3年）が入った。
【15〜17歳の部（高校生）順位】
1位：杉浦悠太（-10）
2位：久常涼（-6）
3位：中島啓太（-2）
4位：中尾亮太（±0）
5位：中澤大樹（+1）
5位：岡田晃平（+1）
7位：平田憲聖（+3）
8位：枝川吏輝（+4）
8位：唐下明徒（+4）
10位：小室敬偉（+5）
10位：鈴木晃祐（+5）
10位：出利葉太一郎（+5）
【12〜14歳の部（中学生）順位】
1位：吉沢己咲（+2）
2位：大嶋宝（+5）
3位：北川将圭（+9）
4位：竹原佳吾（+10）
4位：湯原光（+10）
6位：大野倖（+11）
6位：隅内雅人（+11）
8位：行正怜恩（+12）
8位：森下響（+12）
8位：後藤颯太（+12）