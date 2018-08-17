あす8月18日（土）の沖縄県内の主なイベント

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■タイムスの催し

【タイムスホール】２０１８年度沖縄タイムス伝統芸能選考会「三線グランプリ」午前１０時～

■催し物

しまくとぅば語やびら南部地区大会（午後２時、南風原町立中央公民館）▼座間味島祭り（座間味港）▼ゆいレール祭り（午前１０時、沖縄都市モノレール）▼ふれあい納涼祭（午後２時、あいレディースクリニック）▼手作り市（午後５時、本部町営市場）▼南の島の星まつり（石垣島天文台、～１９日）▼ＯＫＩＮＡＷＡＮ ｎｉｇｈｔ（午後５時、東南植物楽園、～１９日）▼夏のオープン劇場！（正午、電波堂劇場、～１９日）▼いぜな尚円王まつり（臨海ふれあい公園、～１９日）▼りっかりっかまちぐゎー（琉球ガラス村、～１９日）▼ＡＳＪ夏の建築家展（コンベンションセンター、～１９日）▼国頭村まつり（午後４時半、国頭中、～１９日）▼辺野古大綱引き（午後６時、同公民館、～１９日）▼サンマリーナ花火大会（午後９時、～２９日）▼恩納村リゾートフェス（午後４時、リザン谷茶ベイ、～２６日）▼台湾式最強運試し決定戦（台湾文化館、～３１日）▼サタＺＯＯナイト（午後６時、こどもの国、～９月１日）▼プールアドベンチャー（イオンモールライカム、～９月２日）▼琉球夜祭（午後５時半、むら咲むら、～９月２３日）▼海洋博公園アドベンチャー（～１０月２８日）

■伝統芸能

平敷屋朝敏～哀・愛しゃ（午後２時、国立劇場おきなわ）▼おでかけ５８・万歳敵討（午後７時、トヨプラ）

■演劇・舞台

トロピカルハワイアンナイト（午後７時、かりゆしビーチ）▼ＦＥＣお笑い劇場（午後７時、てんぶす那覇）▼海を越えた挑戦者たち・バンミカセー！（午後７時、沖縄市民小劇場あしびなー）

■音楽

小川美潮＆今堀恒雄ＴＯＵＲ（午後６時半、桜坂劇場）

■講演・研修

おやこでサンゴ入門ｉｎ西表（午後２時、農家民宿マナ）▼「沖縄発 新しい提案」刊行記念トーク（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）▼海部陽介「最初の琉球列島人はどこから来たのか？」（午後５時半、ガンガラーの谷）▼飛ぶタネの模型作り（午後１時半、熱帯ドリームセンター）▼沖縄戦について調べてみよう（県平和祈念資料館）▼花のうちわ作り＆植物観察ツアー（熱帯・亜熱帯都市緑化植物園）

■アート・展覧会

粋な名工展（万国津梁館、～１９日）▼与儀勝之絵本展（ｓｏｒａｎｏｅ、～１９日）▼県特別支援学校中学部文化祭（ちゃたんニライセンター、～１９日）▼外間信太郎スプレーアート展（ギャラリーライズ、～１９日）▼陶四人展（リウボウ美術サロン、～２０日）▼武井好之日本画展（ギャラリープルミエ、～２０日）▼仲里効写真展（ＦｏｔｏＳｐａｃｅ Ｒｅａｇｏ、～２１日）▼田村ハーコ写真展（服・陶器・雑貨の店ｔｅｎ、～２６日）▼ずしがめ総選挙・金武バイパス発掘調査出土品展（金武町立図書館、～３１日）▼渡邊慧・折り紙の生きもの展（やんばる野生生物保護センター、～３１日）▼新城喜一絵画展（パレットくもじ９階・毬、～９月１日）▼手作り生き物・古波蔵政春作品展（沖縄市立郷土博物館、～９月２日）▼発掘調査速報（県立埋蔵文化財センター、～９月２日）▼佐藤ジュンコ個展（市場の古本屋ウララ、～９月３日）▼中西康治写真展（ホテルエメラルドアイル石垣島、～９月４日）▼東松照明写真展（宮古島市総合博物館、～９月１６日）▼イギリスの抗議活動３０年の記録（Ａｒｔｓ Ｔｒｏｐｉｃａｌ、～９月１７日）▼首里・那覇のお菓子たち（那覇市歴史博物館、～９月２４日）▼触れて知る！暮らしの民具（恩納村博物館、～９月３０日）▼琉球 美の動物園～琉球人が描いた生き物たち（首里城公園、～１０月４日）▼発見！アジアの漆ワールド展（浦添市美術館、～１０月８日）