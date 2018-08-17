週末セール情報ひとまとめ『MONSTER HUNTER: WORLD』『Undertale』『Rise of the Tomb Raider』『Cuphead』他

PCゲームのデジタルダウンロードストアを中心に、週末に実施されている割引セールやプロモーションキャンペーン情報等をひとまとめにしてお送りします。
現在、Fanaticalにて大規模セール「SUMMER SALE」が実施中。対象タイトルが10%オフになるクーポンコード（SUMMER10）も配布されています。
『Rainbow Six Siege - Starter Edition』：1,360円（
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『Rise of the Tomb Raider』：1,836円（
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『theHunter: Call of the Wild』：1,490円（
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『Danganronpa: Trigger Happy Havoc』：855円（
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『Danganronpa 2: Goodbye Despair』：855円（
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『Danganronpa V3: Killing Harmony』：3,596円（
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『STEINS;GATE』：1,192円（
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『Farming Simulator 17』：1,192円（
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『ICEY』：708円（
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『STEINS;GATE 0』：2,331円（
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『Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls』：1,900円（
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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。
『SHADOW TACTICS: BLADES OF THE SHOGUN』：$19.99（
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『EAGLE FLIGHT』：$9.99（
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『ARIZONA SUNSHINE』：$19.99（
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『ALICE VR』：$4.99（
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『AER MEMORIES OF OLD』：$7.49（
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『THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM VR』：$41.99（
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『SUPERHOT VR』：$17.49（
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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。
『Undertale』：$4.99（
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『The Bureau: XCOM Declassified』：$3.99（
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『Human Resource Machine』：$4.99（
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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。
『Styx: Shards of Darkness』：$15.99（
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『Fallout 4』：$9.89（
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『MONSTER HUNTER: WORLD』：$47.75（
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『XCOM 2』：$19.79（
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『Dying Light: The Following – Enhanced Edition』：$19.79（
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『Middle-earth: Shadow of War Gold Edition』：$31.99（
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『Sniper Elite 4 Deluxe Edition』：$26.99（
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『The Surge』：$15.99（
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『BioShock: The Collection』：$17.99（
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『Grand Theft Auto V』：$19.79（
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『Prey』：$19.99（
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『Sid Meier's Civilization V: Complete』：$12.49（
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『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』：$19.99（
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『Cuphead』：$15.99（
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『This Is the Police』：$4.94（
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『Spintires: MudRunner』：$20.09（
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『Mafia III - Digital Deluxe』：$26.39（
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『Mega Man X Legacy Collection 1+2 Bundle』：$31.98（
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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。
価格は変動するため、ご購入の際は充分お気をつけ下さい。尚、国内から正規購入が不可能のタイトルやDLCは基本的に本記事の対象外としています。この他、皆さんの知るデジタルストアや、お得なセール情報もコメント欄にて是非お聞かせ下さい。