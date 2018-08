■FFIVよりゴルベーザ参戦!

開催期間:2018年8月17日(金)15:00~2018年8月31日(金)14:59

「黒い甲冑ゴルベーザ」では、これまでメインストーリーで度々登場してきたゴルベーザがついにパーティに加入!クエスト報酬ではゴルベーザの★5 装備品「白銀の竜鱗【IV】」「ゴルベーザのマント【IV】」を獲得可能です。

ゴルベーザ from FINAL FANTASY IV

CV:鹿賀丈史

邪悪な思念に囚われた、黒き甲冑の男。クリスタルを奪うためにバロン軍を裏であやつり、セシルの盟友カインを洗脳するなど、数々の卑劣な手段で一行を苦しめた。彼自身をあやつっていた思念から解放された後は、贖罪のため弟であるセシルの道を切り拓く。

闇属性のスペシャリストであるほか、原作同様に黒竜を従え、強力な波状攻撃を放つ。

■ゴルベーザイベントガチャ開始!

イベントガチャでは、恩恵(本クエスト内でパラメータがアップ)対象キャラクターである、ゴルベーザ、ラグナ、セブンの★5武器をピックアップ!EXアビリティ「Wメテオ」が装備可能になる、ゴルベーザ専用EX★5武器「黒曜の竜鱗【IV】」も新登場します。

黒曜の竜鱗【IV】※ゴルベーザ専用EX

黄金の竜鱗【IV】※ゴルベーザ専用

白銀の竜鱗【IV】※ゴルベーザ専用

■イベントキャラクター経験値2倍!

開催期間中、ゴルベーザ、ラグナ、セブンの獲得経験値がすべてのクエストで2倍となります。新キャラクターである「ゴルベーザ」育成のチャンスです!

