「ジョジョ 黄金の風」OP曲は「残酷な天使のテーゼ」コンビが制作！

TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会

2018年10月5日より放送を開始するTVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』。本作のオープニングテーマが、「残酷な天使のテーゼ」を手掛けた“及川眠子と大森俊之”タッグによる「Fighting Gold」に決定し、Codaが熱唱する。

『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』は、荒木飛呂彦によるコミック『ジョジョの奇妙な冒険』第5部を原作とし、TVアニメ化は4作品目となる。

そして本作のオープニングテーマ「Fighting Gold」には、作詞を「残酷な天使のテーゼ」で知られる及川が、作曲・編曲には「魂のルフラン」を手掛けた大森が担当。

大ヒット作を手掛けたコンビによる本曲を、第2部戦闘潮流のオープニング曲「BLOODY STREAM」で人気を博したアーティスト・Codaが歌い上げる。

歌：Coda

「Fighting Gold」は、ダウンロード音楽配信が10月に開始、またCD発売及び定額制音楽配信サービスは11月にスタートする。

【タイトル】 TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」

【放送情報】

TOKYO MX 10月05日（金）25：05～

毎日放送 10月05日（金）26：55～

BS11 10月05日（金）25：30～

Abema TV 10月07日（日）24：00～

【スタッフ】

原作 ：荒木飛呂彦（集英社ジャンプ コミックス刊）

総監督 ：津田尚克

監督 ：木村泰大・高橋秀弥

シリーズ構成 ：小林靖子

キャラクターデザイン ：岸田隆宏

総作画監督 ：石本峻一

スタンドデザイン・アクション作画監督：片山貴仁

プロップデザイン ：宝谷幸稔

美術設定 ：滝れーき・長澤順子・青木 薫

色彩設計 ：佐藤裕子

美術監督 ：吉原俊一郎・加藤 恵

撮影監督 ：山田和弘

編集 ：廣瀬清志

音響監督 ：岩浪美和

音楽 ：菅野祐悟

アニメーション制作 ：david production

【キャスト】

ジョルノ・ジョバァーナ ：小野賢章

ブローノ・ブチャラティ ：中村悠一

レオーネ・アバッキオ ：諏訪部順一

グイード・ミスタ ：鳥海浩輔

ナランチャ・ギルガ ：山下大輝

パンナコッタ・フーゴ ：榎木淳弥

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会

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