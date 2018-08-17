「ジョジョ 黄金の風」OP曲は「残酷な天使のテーゼ」コンビが制作！

2018年10月5日より放送を開始するTVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』。本作のオープニングテーマが、「残酷な天使のテーゼ」を手掛けた“及川眠子と大森俊之”タッグによる「Fighting Gold」に決定し、Codaが熱唱する。
『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』は、荒木飛呂彦によるコミック『ジョジョの奇妙な冒険』第5部を原作とし、TVアニメ化は4作品目となる。
そして本作のオープニングテーマ「Fighting Gold」には、作詞を「残酷な天使のテーゼ」で知られる及川が、作曲・編曲には「魂のルフラン」を手掛けた大森が担当。
大ヒット作を手掛けたコンビによる本曲を、第2部戦闘潮流のオープニング曲「BLOODY STREAM」で人気を博したアーティスト・Codaが歌い上げる。
歌：Coda
「Fighting Gold」は、ダウンロード音楽配信が10月に開始、またCD発売及び定額制音楽配信サービスは11月にスタートする。
【タイトル】 TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」
【放送情報】
TOKYO MX 10月05日（金）25：05～
毎日放送 10月05日（金）26：55～
BS11 10月05日（金）25：30～
Abema TV 10月07日（日）24：00～
【スタッフ】
原作 ：荒木飛呂彦（集英社ジャンプ コミックス刊）
総監督 ：津田尚克
監督 ：木村泰大・高橋秀弥
シリーズ構成 ：小林靖子
キャラクターデザイン ：岸田隆宏
総作画監督 ：石本峻一
スタンドデザイン・アクション作画監督：片山貴仁
プロップデザイン ：宝谷幸稔
美術設定 ：滝れーき・長澤順子・青木 薫
色彩設計 ：佐藤裕子
美術監督 ：吉原俊一郎・加藤 恵
撮影監督 ：山田和弘
編集 ：廣瀬清志
音響監督 ：岩浪美和
音楽 ：菅野祐悟
アニメーション制作 ：david production
【キャスト】
ジョルノ・ジョバァーナ ：小野賢章
ブローノ・ブチャラティ ：中村悠一
レオーネ・アバッキオ ：諏訪部順一
グイード・ミスタ ：鳥海浩輔
ナランチャ・ギルガ ：山下大輝
パンナコッタ・フーゴ ：榎木淳弥
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会
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