【生活情報】井笠地域

【笠 岡 市】り災証明申請 市地域福祉課、吉田文化会館で平日午前８時半～午後５時１５分に受け付け。市地域福祉課（０８６５—６９—２１３３）。災害ごみ かさおか古代の丘スポーツ公園（走出）で午前９時～午後５時、使えなくなった布団や畳、家電製品、がれきなど災害で発生した廃棄物の臨時搬入を受け付けている。１９日まで。市環境課（０８６５—６２—３８０５）。【井 原 市】り災証明申請 市役所協働推進課危機管理係（０８６６—６２—９５５０）、芳井支所（０８６６—７２—０１１０）、美星支所（０８６６—８７—３１１１）で平日午前８時半～午後５時１５分に受け付け。災害ごみ 可燃ごみは井原クリーンセンター（木之子町）、不燃ごみは同センター北側駐車場で受け入れ。平日午前９時～午後４時。土砂は公共残土処理場（野上町、芳井町）。市環境課（０８６６—６２—９５１５）。【浅 口 市】り災証明申請 市税務課（０８６５—４４—９０４０）で平日の午前８時半～午後５時１５分に受け付け。【里 庄 町】り災証明申請 町総務課（０８６５—６４—３１１１）で平日の午前８時半～午後５時１５分に受け付け。【矢 掛 町】り災証明申請 町民課（０８６６—８２—１０１１）で平日の午前８時半～午後５時１５分に受け付け。被害状況に応じて支給する支援金などの受け付けも行っている。災害ごみ 協和興産（江良）東側の町有地で午前９時～午後５時に受け入れる。１９日まで。持ち込む際は可燃、不燃、家電、畳の４種類に分類。２０日以降、可燃ごみは井原クリーンセンター（井原市木之子町）、不燃ごみは井笠広域資源化センター（笠岡市平成町）に搬入可能。不燃ごみの搬入は町発行の許可書が必要。町民課（０８６６—８２—１０１１）。