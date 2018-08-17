【ボランティア情報】倉敷、総社市など

【倉敷市】市社会福祉協議会が真備町地区を対象に募集。１８、１９日は、車以外の人は中国職業能力開発大学校（玉島長尾）の市災害ボランティアセンター（０８６—５２６—４９７０）で午前９時～１０時に受け付け。車の場合は水島コンビナートＥ地区（玉島乙島）の特設駐車場で午前８時半～１０時に受け付ける。いずれも現地へはシャトルバスで移動。最終便は午後２時ごろ帰着予定。

被災者からの派遣要望は午前９時～午後４時、専用電話（０８６—５２６—４９６０）へ。

【総社市】市社会福祉協議会が市総合福祉センター（中央）の市災害ボランティアセンターで県内外から募集。受け付けは午前９時から随時（０８０—２８８９—５０４２）。

倉敷市真備町地区への派遣（定員５０人）は総社市役所から午前９時半にバスで出発し、午後２時まで活動。前日午前９時～午後４時に専用ダイヤル（０８０—２８８９—５１４２）に申し込む。

被災者からの派遣要望（０８０—２８８９—５３４２）の受け付けは午前９時～午後４時。

【岡山市】市社会福祉協議会が上道公民館（東区竹原、受け入れ＝０８０—２９３１—９８４２など、派遣要請＝０８０—３３４８—３０７２など）の東区災害ボランティアセンターで午前９時～午後４時に対応。市役所本庁舎１階（北区大供、受け入れ＝０８０—２９３２—０２４２など、派遣要請＝０８０—３３４８—１５５２など）の北区復旧支援ボランティアセンターは原則、土・日曜のみボランティアを派遣する。対象は１５歳以上（中学生は保護者同伴）。

【笠岡市】北川公民館（走出）にボランティアセンターを開設。活動は金～日曜で午前９時から受け付け。２５日まで。問い合わせはぞうきんプロジェクト＠笠岡事務局（０８０—８９８４—１２６２）。

【矢掛町】町農村環境改善センター（矢掛）で午前９時から災害ボランティアを受け付けている。専用電話は０８０—２９３１—８６４２など。ボランティアの派遣要望は町社会福祉協議会（０８６６—８２—０８４８）。