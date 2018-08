ミルキィホームズ ファイナルライブ in武道館（仮）ファンクラブチケット最速先行受付、「Road to Final in SENDAI＆OSAKA」のオフィシャル受付が開始！

三森すずこさん、徳井青空さん、佐々木未来さん、橘田いずみさんからなる声優ユニット“ミルキィホームズ”のファイナルライブ in武道館(仮)ファンクラブチケット最速先行受付と、「Road to Final in SENDAI&OSAKA」(仙台&大阪)のオフィシャル受付が開始となりました。

また、バラエティ番組「みるみるミルキィ」過去放送分がYouTubeでの無料公開が決定しました!

※写真右側はRoad to Final in TOKYO『ミルキィホームズ Road to Final in SENDAI&OSAKA』

ミルキィホームズ ファイナルライブ in武道館(仮)ファンクラブチケット最速先行受付がスタート!

ミルキィホームズ ファイナルライブ in武道館(仮)にミルキィホームズ4人の他に、おなじみ

フェザーズ(愛美・伊藤彩沙)と小林オペラ役森嶋秀太がゲスト出演いたします。更に、アルセーヌ役明坂聡美さん、明智小衣役南條愛乃さんもスペシャルゲストとして出演が決定! ミルキィホームズの花道をライバルたちが彩ります。

■開催日程

2019年1月28日(月)

■開場/開演

17:30/18:30

■開催場所

日本武道館

■出演

ミルキィホームズ(三森すずこ・徳井青空・佐々木未来・橘田いずみ)

・ゲスト:

フェザーズ(愛美・伊藤彩沙)、小林オペラ(森嶋秀太)

・スペシャルゲスト:

アルセーヌ/アンリエット・ミステール(明坂聡美)、明智小衣(南條愛乃)

■チケット価格

指定:8,640円(税込)

● ミルキィホームズ ファイナルライブ in武道館(仮)ファンクラブ最速先行

【受付期間】

8月17日(金) 18時~9月19日(水)23時59分

受付はこちら

※PC&携帯(i-mode・ezweb・yahoo!ケータイ)

※抽選にて、一人4枚まで

※8月31日までファンクラブ会員を受け付けております。8月15日以降にファンクラブに入会した会員様は9月4日(火)以降にチケットの申込が可能になります。

『ミルキィホームズRoad to Final in SENDAI&OSAKA』オフィシャル受付情報

『ミルキィホームズ Road to Final in SEDAI&OSAKA』のオフィシャル受付を8月17日(金)18:00から開始いたします!ファイナルライブ in武道館(仮)の前に、ぜひこちらにもご参加下さい!



● ミルキィホームズ Road to Final in SENDAI概要

<日程>

9月29日(土)

<会場>

仙台GIGS

<時間>

1回目 開場14:00/開演15:00、2回目 開場17:30/開演18:30

※時間は変更の場合がございます。

<出演>

ミルキィホームズ(三森すずこ・徳井青空・佐々木未来・橘田いずみ)

<内容>

ライブ

<チケット代>

6,600円(税抜)整理番号順入場

受付はこちら(受付期間:8月17日(金)18時~8月22日(水)23時59分)

※PC&携帯(i-mode・ezweb・yahoo!ケータイ)

※抽選にて、一人2枚まで

※別途ドリンク代(500円)がかかります。ドリンク代は当日入場時にお支払いとなります。

● ミルキィホームズ Road to Final in OSAKA概要

<日程>

10月26日(金)

<会場>

Zepp Osaka Bayside

<時間>

開場17:00/開演18:00

※時間は変更の場合がございます。

<出演>

ミルキィホームズ(三森すずこ・徳井青空・佐々木未来・橘田いずみ)

<内容>

ライブ

<チケット代>

7,700円(税抜)整理番号順入場

受付はこちら(受付期間:8月17日(金)18時~8月22日(水)23時59分)

※PC&携帯(i-mode・ezweb・yahoo!ケータイ)

※抽選にて、一人2枚まで

※別途ドリンク代(500円)がかかります。ドリンク代は当日入場時にお支払いとなります。

※未就学児入場不可

※この受付はイープラスのチケット販売システムを利用し、抽選にて行います。

※申込みにはイープラスの会員登録(無料)が必要になります。

※会員登録にはSMS(ショートメッセージ)を受信できる端末が必要です。

※申込み前に@eplus.co.jpからのメールを受取れる設定にしてください。

※ご購入の際に、チケット代金のほか各種手数料が必要になります。

※手数料は申込み時に画面にてご確認ください。

※座席等はチケットをお受取り後に券面にてご確認下さい。

※第1・第3木曜日2:00~8:00システムメンテナンスにより、申込みなど各種手続きが行えません。あらかじめご了承ください。

※購入したチケットを譲渡・転売する事、またはインターネットオークション等へ出品する等の転売を試みる行為、転売を前提にチケットを購入する行為は、禁止としております。

※「チケットショップ」や「購入代行屋」「ダフ屋」「オークション」等から購入したチケットのトラブルについては、一切責任を負いません。

伝説のバラエティ番組「みるみるミルキィ」の過去放送分がYouTube 「ブシロード公式チャンネル」にて無料公開!

ミルキィホームズの4人が活躍するバラエティ番組「みるみるミルキィ」の過去放送分の無料公開を、YouTube「ブシロード公式チャンネル」にて本日8月17日(金)より順次開始します!ぜひチャンネル登録の上お楽しみ下さい!

8月17日(金) 第1回~第13回

8月24日(金) 第14回~第27回

8月31日(金) 第28回~第39回

9月7日(金) 2期第1回~第13回

※スケジュールは都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください

YouTubeブシロード公式チャンネル

グッズ情報

8月24日(金)・25日(土)・26日(日)の3日間、さいたまスーパーアリーナにて開催される「Animelo Summer Live 2018 “OK!”」3日目にミルキィホームズ出演!グッズ情報を公開!

8月24日(金)~26日(日)さいたまスーパーアリーナにて開催される「Animelo Summer Live2018 “OK!”」。ミルキィホームズは3日目の8月26日(日)に出演します!さらに、けやきひろば会場物販・出店エリアのブシロードブースにてグッズを販売しますので、ぜひお立ち寄りください!

10月にファイナルシングルの発売も控え、2019年1月28日(月)の武道館に向けますます過熱するミルキィホームズ! 引き続きご注目下さい!

