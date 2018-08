「アニサマ2018」3日目のセットリストが公開！ ヘルシェイク矢野、上坂すみれさんの「POP TEAM EPIC」などポプテピ祭り！

2018年8月24日(金)~26(日)の3日間、さいたまスーパーアリーナにて開催中の「Animelo Summer Live 2018 “OK!”」より、3日目のセットリストが公開となりました!

2日目は、待望のヘルシェイク矢野、上坂すみれさんの「POP TEAM EPIC」など『ポプテピピック』が大活躍! 大トリを務めたのは、JAM Projectでした。3日間のセットリストをまとめてご紹介!

● 目次

・1日目セットリスト

・2日目セットリスト

・3日目セットリスト

1日目セットリスト

1.DISCOTHEQUE/三森すずこ×内田彩

2.流星/藍井エイル

3.ラピスラズリ/藍井エイル

4.SPEED STAR/GARNiDELiA

5.Error/GARNiDELiA

6.君の知らない物語/GARNiDELiA×中島愛

7.To see the future/レン(楠木ともり)

8.導入映像:レン(CV:楠木ともり)&ピトフーイ(CV:日笠陽子)

9.Shocking Blue/伊藤美来

10.守りたいもののために/伊藤美来

11.PLEASURE FLAG/DearDream

12.ユメノコドウ/DearDream

13.Open your eyes/亜咲花

14.SHINY DAYS/亜咲花

15.Bright way/内田彩

16.So Happy/内田彩 ゲスト:ぐんまちゃん

17.Starlight/山崎エリイ

18.笑顔に会いたい/みっく&エリイ(伊藤美来×山崎エリイ)

19.ティアドロップス/Poppin’Party

20.キラキラだとか夢だとか ~Sing Girls~/Poppin’Party

21.God knows.../Poppin’Party

22.ファティマ/いとうかなこ

23.LAST GAME/Zwei

24.スカイクラッドの観測者/いとうかなこ×Zwei

25.放課後オーバーフロウ/中島愛

26.サタデー・ナイト・クエスチョン/中島愛

27.桃色タイフーン/春奈るな

28.Startear/春奈るな

29.瞬間センチメンタル/黒崎真音×春奈るな feat.大塚紗英&西本りみ from Poppin’Party

30.decadence -デカダンス-/黒崎真音

31.Gravitation/黒崎真音

32.極上スマイル/Wake Up, Girls!

33.Polaris/Wake Up, Girls!

34.サプライズメッセージ:Run Girls, Run!& i☆Ris & Aqours & ミルキィホームズ

35.ユニバーページ/三森すずこ

36.革命のマスカレード/三森すずこ Gt.山崎淳 Ba. Megu(Zwei)

37.VORACITY/MYTH & ROID

38.HYDRA/MYTH & ROID

39.化身の獣/Do As Infinity

40.十二大戦審判:ドゥデキャプル(CV:安元洋貴)

41.深い森/Do As Infinity

42.君がいない未来/Do As Infinity

43.未来の僕らは知ってるよ/Aqours

44.君の瞳を巡る冒険/Aqours

45.WONDERFUL STORIES/Aqours

46.勇気はどこに?君の胸に!/Aqours

47.Growth Arrow/OLDCODEX

48.One Side/OLDCODEX

49.Heading to Over/OLDCODEX

50.WALK/OLDCODEX

51.Stand by...MUSIC!!!/アニサマ2018出演アーティスト 1st Day

2日目セットリスト

1.内田真礼×水瀬いのり/ギミー!レボリューション

内田真礼×水瀬いのり/アイマイモコ

2.ウマ娘 プリティーダービー/うまぴょい伝説

ウマ娘 プリティーダービー/Make debut!

3.ウマ娘 プリティーダービー/グロウアップ・シャイン!

4.竹達彩奈/OH MY シュガーフィーリング!!

5.竹達彩奈/Hey!カロリーQueen

6.悠木碧/帰る場所があるということ

7.悠木碧/永遠ラビリンス

8.山崎はるか/ゼンゼントモダチ

9.スタァライト九九組/Star Divine

10.スタァライト九九組/星のダイアローグ

11.スタァライト九九組/檄!帝国華撃団

12.水瀬いのり/Million Futures

13.水瀬いのり/Starry Wish

14.大橋彩香/NOISY LOVE POWER☆

15.大橋彩香/YES!!

16.fhána/わたしのための物語 ~My Uncompleted Story~

17.fhána/ケセラセラ

18.fhána/青空のラプソディ

19.TrySail/WANTED GIRL

20.TrySail/Truth.

21.TrySail/adrenaline!!!

22.悠木碧(ターニャ・デグレチャフ)/Los! Los! Los!

23.内田真礼/aventure bleu

24.内田真礼/Smiling Spiral

25.Minami/One Unit

26.Minami/Precious Memories

27.茅原実里/Remained dream

28.茅原実里/みちしるべ

29.TRUE/Sincerely

30.TRUE/UNISONIA

31.TRUE/DREAM SOLISTER

32.petit milady/360°星のオーケストラ

33.petit milady/世界中が恋をする夜

34.petit milady/おねんねコンちゃん

35.Mimorin×Minorin(三森すずこ✕茅原実里)/JOINT

36.アイドルマスター SideM/Reason!!

37.アイドルマスター SideM/GLORIOUS RO@D

38.アイドルマスター SideM/DRIVE A LIVE

39.宮野真守/The Birth

40.宮野真守/SHOUT!

41.宮野真守/シャイン

42.GRANRODEO/BEASTFUL

43.GRANRODEO/Deadly Drive

44.GRANRODEO/少年の果て

45.GRANRODEO/Punky Funky Love

46.アニサマ2018出演アーティストStand by...MUSIC!!!

3日目セットリスト

1.ミルキィホームズ×i☆Ris×上坂すみれ×東山奈央/ANISAM A GO GO

2.妹S/うまるん体操

3.妹S/かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ!

4.ORESAMA/ホトハシル

5.ORESAMA/流星ダンスフロア

6.THE MONSTERS/Snow halation

7.ヘルシェイク矢野/Hell Yeah!!

8.上坂すみれ/POP TEAM EPIC

9.YURiKA/鏡面の波

10.YURiKA/Shiny Ray

MIND CONDUCTOR

11.オーイシマサヨシ/オトモダチフィルム

12.早見沙織/Jewelry

13.早見沙織/新しい朝

14.東山奈央/True Destiny

15.東山奈央/灯火のまにまに

16.鈴木みのり/FEELING AROUND

17.鈴木みのり/リワインド

18.早見沙織×鈴木みのり/Catch You Catch Me

19.鈴木このみ/アルカテイル

20.鈴木このみ/歌えばそこに君がいるから

21.鈴木このみ/私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い

22.麻倉もも/トクベツいちばん!!

23.雨宮 天/誓い

24.夏川椎菜/フワリ、コロリ、カラン、コロン

25.i☆Ris/Changing point

26.i☆Ris/キュウキョクのプリパラメドレー

Make it!

Realize!

ドリームパレード

ブライトファンタジー

Goin’on

Ready Smile!!

Shining Star

Memorial

27.小倉 唯/Baby Sweet Berry Love

28.小倉 唯/永遠少年

29.蒼井翔太/零

30.蒼井翔太/Eclipse

31.ZAQ/カーストルーム

32.ZAQ/JOURNEY

33.ZAQとOxT/シュガーソングとビターステップ

34.OxT/GO CRY GO

35.OxT/Silent Solitude

36.アイドルマスター ミリオンライブ! ミリオンスターズ/Brand New Theater!

37.アイドルマスター ミリオンライブ! ミリオンスターズ/Princess Be Ambitious!!

Angelic Parade♪

FairyTaleじゃいられない

38.アイドルマスター ミリオンライブ! ミリオンスターズ/UNION!!

39.ミルキィホームズ/正解はひとつ!じゃない!!

40.ミルキィホームズ/雨上がりのミライ

聞こえなくてもありがとう

41.JAM Project/Shining Storm ~烈火の如く~

42.JAM Project/THE HERO !! ~怒れる拳に火をつけろ~

43.JAM Project/VICTORY

GONG

鋼のWarriors

44.JAM Project/SKILL

45.アニサマ2018出演アーティスト/Stand by...MUSIC!!!

イベント概要

名称:AnimeloSummer Live 2018 “OK!”

日時:8月24日(金)、25日(土)、26日(日)各日14:00開場、16:00開演

会場:さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)

料金:全席指定/前売9,200(税込・各日)

主催:MAGES./文化放送/BSフジ協賛:ANiUTa/グッドスマイルカンパニー/LIVE DAM STADIUM

