だから最近見かけないの！？あまりにもお騒がせすぎて干されてしまった海外ドラマ俳優＆女優たち

ちょっと前までテレビやスクリーンでよく見たのに、気づけばすっかり見かけない・・・そんな俳優さん、女優さん結構いますよね。彼らはなぜ干されてしまったのでしょうか。干されてしまった理由を大解剖します!

キャサリン・ハイグル Katherine Heigl

9歳からモデルとして活動を始めた彼女は、高校卒業後にロサンゼルスに移住し、本格的に女優業を開始。

21歳の時に出演した「ロズウェル 星の恋人たち」で一躍有名に。

さらに「グレイズ・アナトミー 恋の解剖学」では、2007年にエミー賞助演女優賞を受賞しています。

翌2008年もエミー賞にノミネートされたものの、脚本家たちが「エミー賞にふさわしい脚本を与えてくれなかった」という理由で辞退。

プロ意識が高い女優さんととるか、協調性がないととるかはそれぞれですが、映画「無ケーカクの命中男 ノックトアップ」に出演した際にも「性差別がある作品」と批判するなど、製作サイドへの不満を高飛車だと受け取られてしまったようです。

そんな彼女は製作サイドから「高飛車で、扱いづらい」「すべてに文句ばかり言うから、一緒に働きたくない」というレッテルを貼られてしまった模様。復帰作「ザブック CIA大統領特別情報官」も不調でシーズン1で打ち切られてしまうなど、踏んだり蹴ったりの模様です。

NEW YORK, NY - JULY 12: Katherine Heigl is seen on July 12, 2018 in New York City. (Photo by MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images)

ファンにはフレンドリー?

メル・ギブソン Mel Gibson

ハリウッドの大スターで「リーサル・ウェポン」シリーズや、監督業としても「ブレイブハート」でアカデミー賞を受賞したメル・ギブソン。

敬虔なカトリック教徒としても知られ、良き夫、良き父親として7人ものお子さんを育てていた彼ですが、元妻との婚姻期間中の2009年に当時の恋人との間に子どもが生まれていたこと、さらにその恋人に暴言などを吐いたテープが流出したことでイメージがガタ落ち。

さらに、スピード違反で逮捕された際に、警官に人種差別的発言をしたことで、ハリウッドから追放状態に。

そんな彼を救ったのが俳優仲間たち。特にロバート・ダウニーJrは、自分自身が薬物依存で苦しんでいた時に救ってくれたメル・ギブソンを見捨てませんでした。当時、メル・ギブソンはロバート・ダウニーJrに一切見返りを求めず、「いつか困っている人を助けてくれ」とだけ話したそう。

そして、メル・ギブソンが窮地に陥った時に、ロバート・ダウニーJrは今がその時だ!と、自分が賞を受賞した際のスピーチでメル・ギブソンに言及。彼の人柄を称え、彼の復帰を後押しします。

そんなこともあり「エクスペンダブルズ3」などの大作にも徐々に出演しているメル・ギブソン。

俳優として、監督として、過去を受け入れて邁進しています。

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 16: Mel Gibson attends the UK Premiere of 'Daddy's Home 2' at Vue West End on November 16, 2017 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

ラッセル・クロウ Russell Crowe

コンスタントに映画に出演しているものの、近年はパッとした役に恵まれていない印象なのがラッセル・クロウ。

彼は、とにかくキレやすいので有名です。

2005年には、電話が使えなかったことにキレて、ホテルマンに電話を投げつけたあげく暴行し、逮捕。インタビュアーに質問された内容について「バカにされた!」と勘違いしていきなりキレる。

映画の脚本が気に入らず、脚本を書き換えさせたあげく、結局は製作中止に追い込むなど、短気な性格が災いして、徐々に仕事が減っていたところに、メグ・ライアンとの不倫騒動が決定的な要因となりました。

ですが、名作映画に出演するなど、完全に消えてしまったわけではないので、ご安心を。

ROME, ITALY - JUNE 05: Actor Russell Crowe attends the 'Il Gladiatore In Concerto' presentation at Teatro Euclide on June 5, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Ernesto Ruscio/Getty Images)

シャイア・ラブーフ Shia LaBeouf

ドラッグの売人の父親と、セールスマンの母親の間で苦労した幼少時代を過ごしたシャイア・ラブーフ。

ディズニーチャンネル「おとぼけスティーブンス一家」でスターとなり、その生活は一変しました。

その後は映画「インディ・ジョーンズ クリスタルスカルの王国」「トランスフォーマー」シリーズなどで役者として評価を得ますが、その舞台裏は、セリフを覚えるよりも共演者とケンカをしたり、撮影中にもパーティ三昧など共演者や制作サイドと揉めていたそう。

「金のためにこの仕事をしている」と言い切る彼のコメントはある意味清々しいのですが、2007年にドラッグストアへの不法侵入、2008年には路上喫煙や自動車事故。2015年には酩酊の罪で逮捕されるなどお騒がせっぷりを発揮し、徐々にハリウッドから敬遠されがちに。

現在も年間数本の映画に出演しているものの、このままだと本当に消えてしまうかも・・・と心配になる俳優さんです。

LOS ANGELES, CA - APRIL 12: Shia LaBeouf is seen arriving at 'Jimmy Kimmel Live' on April 12, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by BG017/Bauer-Griffin/GC Images)

クリスチャン・スレイター Christian Slater

お騒がせが原因でハリウッド映画からお呼びがかからなくなってしまったものの、ドラマ業界で復活したのがクリスチャン・スレイター。

1989年に飲酒運転で逮捕されたのを皮切りに、97年にはヘロインを摂取したあげく女友達に暴行し逮捕。59日間服役しています。

さらに2005年には痴漢行為を働き逮捕された他にも、銃の不法所持や暴力行為などで何度も逮捕歴が。

それでもハリウッドのB級映画などに出演していたものの、次第にオファーもへり…

そんな彼が現在たどり着いたのが、アニメの声優やドラマの俳優といったテレビ業界。

現在声優としては2本のレギュラーがあり、俳優として「Mr.Robot」に主演するなど、徐々にキャリアは復調の兆し。

BEVERLY HILLS, CA - AUGUST 09: Christian Slater arrives at the Hollywood Foreign Press Association's Grants Banquet at The Beverly Hilton Hotel on August 9, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)