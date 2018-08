『劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人』初日舞台挨拶に、梶裕貴さん、鈴木達央さん、福山潤さんら“七つの大罪”を演じる声優陣が集結！　作品の魅力を一言で語る！

鈴木央先生による累計3000万部突破の漫画『七つの大罪』。テレビアニメも大人気だった本作ですが、その映画となる『劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人』が、2018年8月18日(土)より公開となりました。

丸の内TOEIで行われた初日舞台挨拶では、団長・メリオダス役の梶裕貴さんを筆頭に、悠木碧さん、鈴木達央さん、福山潤さん、髙木裕平さん、坂本真綾さん、杉田智和さんら“七つの大罪”キャラクターの声優陣が遂に集結!

もちろんエリザベス役の雨宮天さんとホーク役の久野美咲さんに、劇場版オリジナルの敵役を演じる森川智之さんも登壇する豪華なイベントとなりました。

挨拶から笑いの溢れるイベントに

まずは本作の応援隊長であり、映画本編にも天翼人役で出演するよゐこの濱口さん&有野さんが登場すると、おふたりが今回のイベントの進行役を務めることに。そして梶さんから順番に、“七つの大罪”メンバーを演じる声優陣を呼び込んでいきました。

なんと、大罪のキャラクターを演じる声優陣がステージに揃うのは初めてのこと。もちろんエリザベス役の雨宮さんとホーク役の久野美咲さんもお呼びしたところで、劇場版オリジナルの敵役・ベルリオンを演じる森川さんも登場。坂本さんから順番に会場のみなさんにひとことずつ挨拶を述べていきます。

坂本さんが普段の声はこんな感じですけれど、マーリンを演じていますと話したことから、他の声優陣も自分と演じるキャラクターのギャップを絡めつつ挨拶していったことで、会場にいきなり笑いが起きました。

久野さんは当日の朝起きた時から幸せを感じていたそうで、劇場版になってお芝居できただけでも嬉しかったそう。今回たくさんの方々に作品を見てもらえることに、感無量な様子でした。

梶さんが印象に残っているメリオダスのセリフとは……!?

そうして団長・メリオダス役の梶さんが、大罪メンバーを演じる声優陣がこの場に集結したことについて質問されると、感慨深いと一言。梶さんはメリオダスの旅の目的は大罪を集めることだったと振り返ると、エスカノ―ルまで揃ってみなさんの前に立てて嬉しいとコメントしていました。

その後は声優陣がこれまでの『七つの大罪』で、印象に残ったセリフを明かしていくことに。もちろん先陣を切ったのは梶さんで、「お前はオレの大切なもんを傷つけた、それがお前の罪だぜ」をピックアップ!

作品タイトルに準じつつも、あまり感情を露わにしないメリオダスから、エリザベスやほかの仲間たちとの絆を大切にしていることが伝わってくる最初の瞬間だったと感じているそう。

続いて悠木さんがホークの「トントコトコトコ」をピックアップすると、久野さんに生で披露してくれるようお願いする一幕が! 久野さんは緊張した様子を見せつつも実際に演じて下さり、会場は一気に盛り上がりました。

鈴木さんからバンのセリフ「いつか必ずお前を奪う」が上がり、実際に披露したところで有野さんから「それホークで言って貰えますか?」と、久野さんへまさか過ぎる無茶振りが……!!

当然戸惑う久野さんでしたが、きっちり演じ切ると会場から拍手が溢れることに。いつか本編でも聴いてみたいといった声も聞こえたところで、高木さんが「封印を解いた代償は高くつくぞ、人間――――!」をピックアップ。

原作ファンだという有野さんも、梶さんの選んだ「それがお前の罪だぜ」が印象に残っていた様子。ここで梶さんがこのセリフに加え、「全反撃(フルカウンター)」を叫ぶと、再び久野さんに「全反撃(フルカウンター)」をホークで言ってみてとの要望が……!!

この要望には雨宮さんも参加することとなり、ホークとエリザベスによる「全反撃(フルカウンター)」という、劇中ではおそらく聴くことが出来ないであろう貴重な瞬間となりました。



声優陣が思う『七つの大罪』の魅力を発表!

次いで『七つの大罪』の魅力を一言で現してもらい、それを発表していくことに。

高木さんは大罪メンバーには深いバックボーンや個々が強いところがあり、それが交わることで新しい物語が広がっていくという事で“化学反応”だとコメント。鈴木さんは、こんなに食べて飲んでをする作品はなかなか無いとして“食と酒”を挙げていました。

その後はホークの“トントコ”が印象に残っているという久野さんから、このセリフが本来は効果音のようなもので、テレビシリーズではアドリブだったと明らかになったり、次いで雨宮さんからはキャラクターたちの“信頼関係”が挙がります。

ここで梶さんが、本作の魅力を“愛”だとします。メリオダスを演じるにあたり、エリザベスとの愛の物語だと心に置いて欲しいと言われていたこと話すと、エリザベスだけでなく他のキャラクターたちや友情も含まれていて、どのキャラクターもしっかり描かれていると語っていました。

そうして敵役として初めて出演できたことから“平成最後の夏”とした森川さんに、見れば理解できるとして“合技”とした悠木さん。メリオダス役の“梶”さんあってこそとした福山さんに、エスカノ―ルのイラストを披露した杉田さん。

最後に声優陣みんなピッタリなことから“声”とした坂本さんと全員発表したところで、主題歌を歌う乃木坂46の山下さんと与田さんが駆けつけました! おふたりは梶さんに花束を贈ると、大罪メンバーと旅をするなら誰と行くかを聞かれていました。

マスコミ向けのフォトセッションを挟んだところで、イベント終了の時間が近づいてきました。最後に声優陣を代表して梶さんが挨拶を述べると、この作品は、自分たちが4年以上の歳月をかけて一緒に作ってきた作品だと一言。子供から大人まで楽しめる夏休みにピッタリな作品になっているとしたところで、本イベントは終了に。

遂に公開となった『劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人』。映画でも“七つの大罪”が集結することになりますので、この夏はぜひ劇場へ足を運びましょう!

[取材・文・撮影/胃の上心臓]



『劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人』作品情報

8月18日(土)全国ロードショー

● STORY

七人の大罪人、空を翔ける!!!

ここは妖精族や女神族や魔神族が存在する世界。魔神族の暗躍により、滅亡寸前だった大国・リオネス王国を救ったのは、大罪人であり伝説の騎士団〈七つの大罪〉と、ひとりの王女だった。

そして、リオネス王国に平穏がもたらされてから少し時が流れたころ――。国王の誕生日を祝うため、幻の食材・天空魚を探しに辺境の地へやって来た〈七つの大罪〉たち。団長のメリオダスと、人の言葉を話す豚のホークは、天空魚を求めるうちに空高く、雲の上に存在する天空の世界“天空宮”へと飛ばされてしまう。天空宮には翼をもつ“天翼人”が暮らしている。

メリオダスは掟を破った天翼人の少年と間違えられて牢屋へ入れられてしまう。天空宮では三千年間封印される凶悪な魔獣の解放を防ぐため、儀式の準備をしていた。だが封印を解こうと天翼人の命を狙う、“ベルリオン”率いる強靭な魔神族の集団〈黒の六騎士〉が姿を現す。残虐非道な彼らからみんなを守るため、メリオダスたちは〈黒の六騎士〉と激突する!

● STAFF

原作:鈴木央(講談社「週刊少年マガジン」連載)

総監督:阿部記之(「BLEACH」シリーズ、劇場版「黒執事 Book of the Atlantic」ほか)

監督:西片康人(「BLEACH」シリーズ 演出、劇場版「黒執事 Book of the Atlantic」演出 ほか)

脚本:上江洲誠(「暗殺教室」、「劇場版 蒼き鋼のアルペジオ」 ほか)

キャラクターデザイン・総作画監督:佐々木啓悟(「七つの大罪」、「青の祓魔師」ほか)

プロップデザイン:宮川治雄

色彩設計:茂木孝浩/岡崎菜々子

美術監督:伊東広道

美術設定:成田偉保

撮影監督:木村俊也

CG監督:軽部優

編集:後藤正浩

音楽: 澤野弘之(「進撃の巨人」、「機動戦士ガンダムUC」、「連続テレビ小説 まれ」ほか)/和田貴史(「テラフォーマーズ リベンジ」ほか)

音響監督:若林和弘

制作: A-1 Pictures(「心が叫びたがってるんだ。」、「ソードアート・オンライン」ほか)

主題歌『空扉(そらとびら)』乃木坂46 ( 作詞:秋元 康 作曲:FURUTA&Dr.Lilcom )

配給:東映

製作:「劇場版 七つの大罪」製作委員会

● CAST

メリオダス:梶裕貴

エリザベス:雨宮天

ホーク:久野美咲

ディアンヌ:悠木碧

バン:鈴木達央

キング:福山潤

ゴウセル:髙木裕平

マーリン:坂本真綾

エスカノール:杉田智和

ソラーダ:代永翼

エルラッテ:戸松遥

ベルリオン:森川智之

● 入場者プレゼント

《先着プレゼント》

全国合計50万名様限定!鈴木央描き下ろしコミック

配布期間:2018年8月18日(土)~

※お一人様1回のご鑑賞に対して1つプレゼントとなります。

※来場者特典は数量限定の為、なくなり次第終了となります。

《週替わり特典》

・1週目特典

赤猫(ジバニャン)ver.ホークの妖怪ぷにがもらえる!

「妖怪ウォッチ ぷにぷに」コラボシール

配布期間:2018年8月18日(土)~

※2週目以降の特典は後日公開します。

※お一人様1回のご鑑賞に対して1つプレゼントとなります。

※来場者特典は数量限定の為、なくなり次第終了となります。

