〔関東酷暑続く〕群馬県伊勢崎で39.0℃、東京都心も2日連続の猛暑日に(26日18時現在)

きょう26日も関東地方を中心に各地で気温が上昇し、群馬県伊勢崎で39.0℃を観測したほか、17:00時点で全国927地点中、35℃以上の猛暑日到達が17.3％の160地点、30℃以上の真夏日到達が61.9％の574地点、今年最高到達も2.3％の21地点に達しています。
あす27日も、埼玉県(さいたま市、熊谷市)で38℃など関東地方を中心に猛烈な暑さが予想されています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■今後の見通し
【あす27日の予想最高気温】
・38℃　さいたま、熊谷
・37℃　秩父、千葉、甲府、岐阜、名古屋
※関東甲信、東海、近畿、中国、四国、九州北部地方に高温注意情報発表。

■気象概況
【日最高気温】
・群馬県　　伊勢崎市　　伊勢崎　　　39.0℃(26日14:11)
・埼玉県　　越谷市　　　越谷　　　　38.8℃(26日14:43)
・埼玉県　　桜区　　　　さいたま　　38.7℃(26日14:30)＜8月1位＞
・茨城県　　古河市　　　古河　　　　38.5℃(26日14:23)
・埼玉県　　鳩山町　　　鳩山　　　　38.4℃(26日16:00)
・埼玉県　　熊谷市　　　熊谷　　　　38.3℃(26日14:36)
・群馬県　　館林市　　　館林　　　　38.1℃(26日16:34)
・群馬県　　桐生市　　　桐生　　　　38.1℃(26日13:39)
・栃木県　　小山市　　　小山　　　　38.1℃(26日15:53)
・栃木県　　佐野市　　　佐野　　　　38.1℃(26日14:48)

＜主要都市＞(17:00現在)
・石狩地方　札幌市　　　中央区　　　24.6℃(26日12:23)
・宮城県　　仙台市　　　宮城野区　　27.8℃(26日10:28)
・東京都　　千代田区　　　　　　　　36.0℃(26日14:18)
・新潟県　　新潟市　　　中央区　　　30.8℃(26日10:39)
・愛知県　　名古屋市　　千種区　　　36.3℃(26日14:40)
・大阪府　　大阪市　　　中央区　　　34.3℃(26日13:32)
・広島県　　広島市　　　中区　　　　35.1℃(26日14:06)
・愛媛県　　松山市　　　松山　　　　34.8℃(26日14:40)
・福岡県　　福岡市　　　中央区　　　36.2℃(26日14:07)
・沖縄県　　那覇市　　　那覇　　　　30.4℃(26日13:25)
※東京都心はきのう25日(35.6℃)に続いて2日連続の猛暑日に。

【日最低気温】
・釧路地方　釧路市　　　阿寒湖畔　　11.8℃(26日01:33)

【アメダス観測点別状況】(17:00現在)
　　　　　　観測点　猛暑日　真夏日　今年最高
・北海道　　　173　　　 0　　　 0　　　0
・東北　　　　161　　　 2　　　28　　　1(0.6％)
・関東　　　　 87　　　54　　　81　　 16(18.4％)
・甲信越北陸　100　　　17　　　83　　　1(1.0％)
・東海　　　　 65　　　24　　　64　　　1(1.5％)
・近畿　　　　 64　　　12　　　59　　　0
・中国　　　　 80　　　21　　　80　　　0
・四国　　　　 46　　　 3　　　42　　　1(2.2％)
・九州　　　　123　　　27　　 116　　　1(0.8％)
・沖縄　　　　 28　　　 0　　　21　　　0
・全国計　　　927　　 160　　 574　　 21(2.3％)
　　　　　　　　　(17.3％)(61.9％)

■直近の状況　　　　　　　　　　　　　　＜猛暑日到達＞
・07/08　33.7℃(奈良県奈良)
・07/09　36.1℃(大分県日田)　　　　　　　　　　5地点　今年初の36℃台
・07/14　38.7℃(岐阜県多治見)　　　　　　　　161地点　今年初の38℃台
・07/15　38.8℃(岐阜県揖斐川・京都府福知山)　200地点　今年初の猛暑日到達200地点
・07/16　39.3℃(岐阜県揖斐川)　　　　　　　　186地点　今年初の39℃台
・07/18　40.7℃(岐阜県多治見)　　　　　　　　190地点　今年初の40℃台
・07/19　39.8℃(京都府京都)　　　　　　　　　206地点
・07/22　39.8℃(岐阜県八幡)　　　　　　　　　237地点
・07/23　41.1℃(埼玉県熊谷)　　　　　　　　　241地点　観測史上最高気温更新
・07/24　39.3℃(岐阜県美濃)　　　　　　　　　211地点
・07/29　39.5℃(新潟県大潟・新潟県三条)　　　 77地点　台風12号により北陸地方でフェーン現象
・08/02　40.2℃(岐阜県多治見)　　　　　　　　194地点　今年3度目の40℃超
・08/03　40.3℃(愛知県名古屋・岐阜県美濃)　　198地点　今年4度目の40℃超
・08/05　39.9℃(愛知県名古屋)　　　　　　　　256地点　今年の猛暑日到達地点最多
・08/06　41.0℃(岐阜県金山)　　　　　　　　　177地点　今年2度目の41℃超
・08/08　41.0℃(岐阜県美濃)　　　　　　　　　 75地点　今年3度目の41℃超
・08/11　39.1℃(岐阜県多治見)　　　　　　　　 92地点
・08/12　39.1℃(大分県日田)　　　　　　　　　121地点
・08/13　39.9℃(大分県日田)　　　　　　　　　155地点
・08/17　34.9℃(熊本県熊本)　　　　　　　　　　　　　 猛暑日連続39日でストップ
・08/19　35.6℃(福岡県久留米)　　　　　　　　　6地点　3日ぶりに猛暑日到達
・08/21　38.4℃(福岡県久留米)　　　　　　　　127地点
・08/22　39.7℃(大阪府堺)　　　　　　　　　　237地点
・08/23　40.8℃(新潟県中条)　　　　　　　　　186地点　今年7度目、新潟県で初の40℃超
・08/24　38.3℃(鳥取県青谷)　　　　　　　　　 72地点
・08/25　38.9℃(群馬県伊勢崎)　　　　　　　　118地点

＜40℃以上観測地点＞
・埼玉県　　熊谷市　　　熊谷　　　　41.1℃(07/23)　計1回
・岐阜県　　下呂市　　　金山　　　　41.0℃(08/06)　計2回(08/08 40.5℃)
・岐阜県　　美濃市　　　美濃　　　　41.0℃(08/08)　計4回(07/18 40.6℃、08/03 40.3℃、08/06 40.3℃)
・新潟県　　胎内市　　　中条　　　　40.8℃(08/23)　計1回
・東京都　　青梅市　　　青梅　　　　40.8℃(07/23)　計1回
・岐阜県　　多治見市　　多治見　　　40.7℃(07/23)　計3回(07/18 40.7℃、08/02 40.2℃、08/06 40.4℃)
・新潟県　　三条市　　　三条　　　　40.4℃(08/23)　計1回
・山梨県　　甲府市　　　甲府　　　　40.3℃(07/23)　計1回
・愛知県　　名古屋市　　千種区　　　40.3℃(08/03)　計1回
・新潟県　　上越市　　　大潟　　　　40.0℃(08/23)　計1回

・群馬県　　館林市　　　館林　　　　40.1℃(07/23)※前観測点、現観測点では39.4℃

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