〔関東酷暑続く〕群馬県伊勢崎で39.0℃、東京都心も2日連続の猛暑日に(26日18時現在)

きょう26日も関東地方を中心に各地で気温が上昇し、群馬県伊勢崎で39.0℃を観測したほか、17:00時点で全国927地点中、35℃以上の猛暑日到達が17.3％の160地点、30℃以上の真夏日到達が61.9％の574地点、今年最高到達も2.3％の21地点に達しています。

あす27日も、埼玉県(さいたま市、熊谷市)で38℃など関東地方を中心に猛烈な暑さが予想されています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■今後の見通し

【あす27日の予想最高気温】

・38℃ さいたま、熊谷

・37℃ 秩父、千葉、甲府、岐阜、名古屋

※関東甲信、東海、近畿、中国、四国、九州北部地方に高温注意情報発表。

■気象概況

【日最高気温】

・群馬県 伊勢崎市 伊勢崎 39.0℃(26日14:11)

・埼玉県 越谷市 越谷 38.8℃(26日14:43)

・埼玉県 桜区 さいたま 38.7℃(26日14:30)＜8月1位＞

・茨城県 古河市 古河 38.5℃(26日14:23)

・埼玉県 鳩山町 鳩山 38.4℃(26日16:00)

・埼玉県 熊谷市 熊谷 38.3℃(26日14:36)

・群馬県 館林市 館林 38.1℃(26日16:34)

・群馬県 桐生市 桐生 38.1℃(26日13:39)

・栃木県 小山市 小山 38.1℃(26日15:53)

・栃木県 佐野市 佐野 38.1℃(26日14:48)

＜主要都市＞(17:00現在)

・石狩地方 札幌市 中央区 24.6℃(26日12:23)

・宮城県 仙台市 宮城野区 27.8℃(26日10:28)

・東京都 千代田区 36.0℃(26日14:18)

・新潟県 新潟市 中央区 30.8℃(26日10:39)

・愛知県 名古屋市 千種区 36.3℃(26日14:40)

・大阪府 大阪市 中央区 34.3℃(26日13:32)

・広島県 広島市 中区 35.1℃(26日14:06)

・愛媛県 松山市 松山 34.8℃(26日14:40)

・福岡県 福岡市 中央区 36.2℃(26日14:07)

・沖縄県 那覇市 那覇 30.4℃(26日13:25)

※東京都心はきのう25日(35.6℃)に続いて2日連続の猛暑日に。

【日最低気温】

・釧路地方 釧路市 阿寒湖畔 11.8℃(26日01:33)

【アメダス観測点別状況】(17:00現在)

観測点 猛暑日 真夏日 今年最高

・北海道 173 0 0 0

・東北 161 2 28 1(0.6％)

・関東 87 54 81 16(18.4％)

・甲信越北陸 100 17 83 1(1.0％)

・東海 65 24 64 1(1.5％)

・近畿 64 12 59 0

・中国 80 21 80 0

・四国 46 3 42 1(2.2％)

・九州 123 27 116 1(0.8％)

・沖縄 28 0 21 0

・全国計 927 160 574 21(2.3％)

(17.3％)(61.9％)

■直近の状況 ＜猛暑日到達＞

・07/08 33.7℃(奈良県奈良)

・07/09 36.1℃(大分県日田) 5地点 今年初の36℃台

・07/14 38.7℃(岐阜県多治見) 161地点 今年初の38℃台

・07/15 38.8℃(岐阜県揖斐川・京都府福知山) 200地点 今年初の猛暑日到達200地点

・07/16 39.3℃(岐阜県揖斐川) 186地点 今年初の39℃台

・07/18 40.7℃(岐阜県多治見) 190地点 今年初の40℃台

・07/19 39.8℃(京都府京都) 206地点

・07/22 39.8℃(岐阜県八幡) 237地点

・07/23 41.1℃(埼玉県熊谷) 241地点 観測史上最高気温更新

・07/24 39.3℃(岐阜県美濃) 211地点

・07/29 39.5℃(新潟県大潟・新潟県三条) 77地点 台風12号により北陸地方でフェーン現象

・08/02 40.2℃(岐阜県多治見) 194地点 今年3度目の40℃超

・08/03 40.3℃(愛知県名古屋・岐阜県美濃) 198地点 今年4度目の40℃超

・08/05 39.9℃(愛知県名古屋) 256地点 今年の猛暑日到達地点最多

・08/06 41.0℃(岐阜県金山) 177地点 今年2度目の41℃超

・08/08 41.0℃(岐阜県美濃) 75地点 今年3度目の41℃超

・08/11 39.1℃(岐阜県多治見) 92地点

・08/12 39.1℃(大分県日田) 121地点

・08/13 39.9℃(大分県日田) 155地点

・08/17 34.9℃(熊本県熊本) 猛暑日連続39日でストップ

・08/19 35.6℃(福岡県久留米) 6地点 3日ぶりに猛暑日到達

・08/21 38.4℃(福岡県久留米) 127地点

・08/22 39.7℃(大阪府堺) 237地点

・08/23 40.8℃(新潟県中条) 186地点 今年7度目、新潟県で初の40℃超

・08/24 38.3℃(鳥取県青谷) 72地点

・08/25 38.9℃(群馬県伊勢崎) 118地点

＜40℃以上観測地点＞

・埼玉県 熊谷市 熊谷 41.1℃(07/23) 計1回

・岐阜県 下呂市 金山 41.0℃(08/06) 計2回(08/08 40.5℃)

・岐阜県 美濃市 美濃 41.0℃(08/08) 計4回(07/18 40.6℃、08/03 40.3℃、08/06 40.3℃)

・新潟県 胎内市 中条 40.8℃(08/23) 計1回

・東京都 青梅市 青梅 40.8℃(07/23) 計1回

・岐阜県 多治見市 多治見 40.7℃(07/23) 計3回(07/18 40.7℃、08/02 40.2℃、08/06 40.4℃)

・新潟県 三条市 三条 40.4℃(08/23) 計1回

・山梨県 甲府市 甲府 40.3℃(07/23) 計1回

・愛知県 名古屋市 千種区 40.3℃(08/03) 計1回

・新潟県 上越市 大潟 40.0℃(08/23) 計1回

・群馬県 館林市 館林 40.1℃(07/23)※前観測点、現観測点では39.4℃