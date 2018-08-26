调查显示逾6成受访选手认为残奥运动魅力有待提升

【共同社8月26日电】25日距离2020年东京残奥会开幕还剩2年时间。共同社以77名残奥选手为对象实施问卷调查，结果显示近9成选手认为东京确定为举办地后残奥运动环境得到改善，而有6成以上选手将“提升残奥运动魅力”列为课题。

该结果反映出虽然媒体报道及赞助企业有所增加，但是选手感觉项目本身的魅力还未充分渗透到人们当中这一实际状况。为实现“共生社会”及扩大无障碍化，如何举全国之力宣传残奥运动魅力成为课题。

调查以询问方式为主，于本月实施。射箭、田径、硬地滚球、5人制足球、举重、坐式排球、游泳、跆拳道、轮椅橄榄球、轮椅网球这10个项目的选手进行了回答。

询问举办残奥会的课题（可多选）时，回答“提升魅力”者最多，有53人。关于解决方法，增加体验活动、纳入学校课程等意见较突出。也有诸如田径选手洞之上浩太（44岁）认为“需要采取引入体彩等让观众享受乐趣的办法”等其他意见。

此外，34人回答“改善待遇”，32人回答“无障碍化”，23人回答“高温对策”。举重选手长泽树央（23岁）提出“希望同等对待奥运会和残奥会”。关于无障碍化，相继出现“比赛会场离车站较远”、“有的出租车无法装下轮椅”等指出设施完善落后的声音。

关于对东京残奥会所抱期待（可多选），61人回答“提高国民关注度，让残奥运动贴近身边”，38人回答“完善训练环境、改善待遇等”，36人回答“在全社会推进无障碍化”。轮椅网球选手上地结衣（24岁）回答称：“比起设施的无障碍化，更期待人们意识的改变。”（完）