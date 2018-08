「ロード・オブ・ザ・リング」のピーター・ジャクソン監督による、第一次世界大戦のドキュメンタリーが間もなく完成。

このタイトルは「They Shall Not Grow Old(彼らは齢を取ってはならない)」 になることがわかった。これは、英国詩人ローレンス・ビンヨンが、1914年に発表した詩「戦没者のために(For The Fallen)」から引用されたもの。

映画は、アーカイブ映像をもとに、映像を鮮明にしてカラー化したもの。2D版、3Dコンバート版の2種類が公開される。本作は本年10月16日に、BFIロンドン・フィルム・フェスティバルで初上映になる。