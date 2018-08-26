【J3第20節】秋田が藤枝を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第20節は8月26日 (日)、あきぎんスタジアムでブラウブリッツ秋田 vs 藤枝MYFCの試合が行われました。
前半、秋田は試合を有利に進め、藤枝からリードを奪う展開。
前半終了時点で、秋田は1点、藤枝は0点となる。
後半に入り、藤枝は秋田のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、秋田は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは4 - 0となり、秋田は、4点もの大差をつけ、藤枝を降しての勝利です。

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メンバー

■ ブラウブリッツ秋田

GK　21　松本　拓也
DF　2　尾本　敬
DF　5　千田　海人
DF　6　藤山　智史
DF　14　山田　樹
MF　8　日高　慶太
MF　7　前山　恭平
MF　10　古田　寛幸
FW　13　平石　直人
FW　30　外山　凌
FW　18　藤田　祥史

GK　1　清水　慶記
DF　17　韓　浩康
DF　22　薗田　淳
MF　11　久富　賢
MF　20　青島　拓馬
FW　9　中村　亮太
FW　19　吉平　翼

■ 藤枝MYFC

GK　30　杉本　拓也
DF　17　阿渡　真也
DF　5　浅田　大樹
DF　4　秋山　貴嗣
MF　7　水野　泰輔
MF　14　垣根　拓也
MF　16　鮫島　晃太
MF　25　川上　盛司
MF　24　光永　祐也
FW　34　出岡　大輝
FW　18　遠藤　敬佑

GK　21　佐藤　隼
DF　22　齊藤　隆成
MF　13　大竹　隆人
MF　15　養父　雄仁
MF　19　越智　亮介
FW　9　谷口　堅三
FW　28　遠藤　純輝

スタッツ

秋田藤枝CK数03PK数00オフサイド数02シュート数113直接FK数126警告数02退場数00間接FK数02

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