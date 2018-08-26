【J3第20節】秋田が藤枝を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第20節は8月26日 (日)、あきぎんスタジアムでブラウブリッツ秋田 vs 藤枝MYFCの試合が行われました。

前半、秋田は試合を有利に進め、藤枝からリードを奪う展開。

前半終了時点で、秋田は1点、藤枝は0点となる。

後半に入り、藤枝は秋田のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、秋田は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは4 - 0となり、秋田は、4点もの大差をつけ、藤枝を降しての勝利です。

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メンバー

■ ブラウブリッツ秋田

GK 21 松本 拓也

DF 2 尾本 敬

DF 5 千田 海人

DF 6 藤山 智史

DF 14 山田 樹

MF 8 日高 慶太

MF 7 前山 恭平

MF 10 古田 寛幸

FW 13 平石 直人

FW 30 外山 凌

FW 18 藤田 祥史

GK 1 清水 慶記

DF 17 韓 浩康

DF 22 薗田 淳

MF 11 久富 賢

MF 20 青島 拓馬

FW 9 中村 亮太

FW 19 吉平 翼

■ 藤枝MYFC

GK 30 杉本 拓也

DF 17 阿渡 真也

DF 5 浅田 大樹

DF 4 秋山 貴嗣

MF 7 水野 泰輔

MF 14 垣根 拓也

MF 16 鮫島 晃太

MF 25 川上 盛司

MF 24 光永 祐也

FW 34 出岡 大輝

FW 18 遠藤 敬佑

GK 21 佐藤 隼

DF 22 齊藤 隆成

MF 13 大竹 隆人

MF 15 養父 雄仁

MF 19 越智 亮介

FW 9 谷口 堅三

FW 28 遠藤 純輝

スタッツ

秋田藤枝CK数03PK数00オフサイド数02シュート数113直接FK数126警告数02退場数00間接FK数02