【J3第20節】秋田が藤枝を突き放しての勝利

J3リーグ第20節は8月26日 (日)、あきぎんスタジアムでブラウブリッツ秋田 vs 藤枝MYFCの試合が行われました。
前半、秋田は試合を有利に進め、藤枝からリードを奪う展開。
前半終了時点で、秋田は1点、藤枝は0点となる。
後半に入り、藤枝は秋田のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、秋田は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは4 - 0となり、秋田は、4点もの大差をつけ、藤枝を降しての勝利です。
メンバー
■ ブラウブリッツ秋田
GK 21 松本 拓也
DF 2 尾本 敬
DF 5 千田 海人
DF 6 藤山 智史
DF 14 山田 樹
MF 8 日高 慶太
MF 7 前山 恭平
MF 10 古田 寛幸
FW 13 平石 直人
FW 30 外山 凌
FW 18 藤田 祥史
GK 1 清水 慶記
DF 17 韓 浩康
DF 22 薗田 淳
MF 11 久富 賢
MF 20 青島 拓馬
FW 9 中村 亮太
FW 19 吉平 翼
■ 藤枝MYFC
GK 30 杉本 拓也
DF 17 阿渡 真也
DF 5 浅田 大樹
DF 4 秋山 貴嗣
MF 7 水野 泰輔
MF 14 垣根 拓也
MF 16 鮫島 晃太
MF 25 川上 盛司
MF 24 光永 祐也
FW 34 出岡 大輝
FW 18 遠藤 敬佑
GK 21 佐藤 隼
DF 22 齊藤 隆成
MF 13 大竹 隆人
MF 15 養父 雄仁
MF 19 越智 亮介
FW 9 谷口 堅三
FW 28 遠藤 純輝
スタッツ
秋田藤枝CK数03PK数00オフサイド数02シュート数113直接FK数126警告数02退場数00間接FK数02