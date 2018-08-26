【J2第30節】福岡が新潟を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第30節は8月26日 (日)、デンカビッグスワンスタジアムでアルビレックス新潟 vs アビスパ福岡の試合が行われました。

前半、福岡は試合を有利に進め、新潟からリードを奪う展開。

前半終了時点で、福岡は2点、新潟は0点となる。

後半に入り、新潟は福岡のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、福岡は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 0となり、福岡は、3点もの大差をつけ、新潟を降しての勝利です。

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メンバー

■ アルビレックス新潟

GK 38 アレックス ムラーリャ

DF 24 川口 尚紀

DF 5 富澤 清太郎

DF 4 ソン ジュフン

DF 3 安田 理大

MF 26 戸嶋 祥郎

MF 32 カウエ

MF 18 渡邊 凌磨

MF 14 田中 達也

FW 19 矢野 貴章

FW 16 渡邉 新太

GK 1 大谷 幸輝

DF 29 渡邊 泰基

DF 44 大武 峻

MF 17 伊藤 優汰

MF 50 坂井 大将

FW 9 河田 篤秀

FW 11 ターレス

■ アビスパ福岡

GK 21 圍 謙太朗

DF 22 輪湖 直樹

DF 26 古賀 太陽

DF 29 吉本 一謙

DF 39 篠原 弘次郎

MF 6 ウォン ドゥジェ

MF 8 鈴木 惇

MF 16 石津 大介

FW 17 松田 力

FW 15 森本 貴幸

FW 18 ドゥドゥ

GK 23 杉山 力裕

DF 3 駒野 友一

DF 5 實藤 友紀

MF 7 ユ インス

MF 14 枝村 匠馬

FW 13 木戸 皓貴

FW 35 レオミネイロ

スタッツ

新潟福岡CK数33PK数00オフサイド数05シュート数118直接FK数911警告数10退場数00間接FK数05