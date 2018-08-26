【J2第30節】福岡が新潟を突き放しての勝利

J2リーグ第30節は8月26日 (日)、デンカビッグスワンスタジアムでアルビレックス新潟 vs アビスパ福岡の試合が行われました。
前半、福岡は試合を有利に進め、新潟からリードを奪う展開。
前半終了時点で、福岡は2点、新潟は0点となる。
後半に入り、新潟は福岡のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、福岡は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、福岡は、3点もの大差をつけ、新潟を降しての勝利です。
メンバー
■ アルビレックス新潟
GK 38 アレックス ムラーリャ
DF 24 川口 尚紀
DF 5 富澤 清太郎
DF 4 ソン ジュフン
DF 3 安田 理大
MF 26 戸嶋 祥郎
MF 32 カウエ
MF 18 渡邊 凌磨
MF 14 田中 達也
FW 19 矢野 貴章
FW 16 渡邉 新太
GK 1 大谷 幸輝
DF 29 渡邊 泰基
DF 44 大武 峻
MF 17 伊藤 優汰
MF 50 坂井 大将
FW 9 河田 篤秀
FW 11 ターレス
■ アビスパ福岡
GK 21 圍 謙太朗
DF 22 輪湖 直樹
DF 26 古賀 太陽
DF 29 吉本 一謙
DF 39 篠原 弘次郎
MF 6 ウォン ドゥジェ
MF 8 鈴木 惇
MF 16 石津 大介
FW 17 松田 力
FW 15 森本 貴幸
FW 18 ドゥドゥ
GK 23 杉山 力裕
DF 3 駒野 友一
DF 5 實藤 友紀
MF 7 ユ インス
MF 14 枝村 匠馬
FW 13 木戸 皓貴
FW 35 レオミネイロ
スタッツ
新潟福岡CK数33PK数00オフサイド数05シュート数118直接FK数911警告数10退場数00間接FK数05