【J2第30節】福岡が新潟を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第30節は8月26日 (日)、デンカビッグスワンスタジアムでアルビレックス新潟 vs アビスパ福岡の試合が行われました。
前半、福岡は試合を有利に進め、新潟からリードを奪う展開。
前半終了時点で、福岡は2点、新潟は0点となる。
後半に入り、新潟は福岡のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、福岡は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、福岡は、3点もの大差をつけ、新潟を降しての勝利です。

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メンバー

■ アルビレックス新潟

GK　38　アレックス　ムラーリャ
DF　24　川口　尚紀
DF　5　富澤　清太郎
DF　4　ソン　ジュフン
DF　3　安田　理大
MF　26　戸嶋　祥郎
MF　32　カウエ
MF　18　渡邊　凌磨
MF　14　田中　達也
FW　19　矢野　貴章
FW　16　渡邉　新太

GK　1　大谷　幸輝
DF　29　渡邊　泰基
DF　44　大武　峻
MF　17　伊藤　優汰
MF　50　坂井　大将
FW　9　河田　篤秀
FW　11　ターレス

■ アビスパ福岡

GK　21　圍　謙太朗
DF　22　輪湖　直樹
DF　26　古賀　太陽
DF　29　吉本　一謙
DF　39　篠原　弘次郎
MF　6　ウォン　ドゥジェ
MF　8　鈴木　惇
MF　16　石津　大介
FW　17　松田　力
FW　15　森本　貴幸
FW　18　ドゥドゥ

GK　23　杉山　力裕
DF　3　駒野　友一
DF　5　實藤　友紀
MF　7　ユ　インス
MF　14　枝村　匠馬
FW　13　木戸　皓貴
FW　35　レオミネイロ

スタッツ

新潟福岡CK数33PK数00オフサイド数05シュート数118直接FK数911警告数10退場数00間接FK数05

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