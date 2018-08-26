【J1第24節】名古屋が浦和を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第24節は8月26日 (日)、豊田スタジアムで名古屋グランパス vs 浦和レッズの試合が行われました。

前半、名古屋は試合を有利に進め、浦和からリードを奪う展開。

前半終了時点で、名古屋は2点、浦和は1点となる。

後半に入り、浦和は名古屋のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、名古屋は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは4 - 1となり、名古屋は、3点もの大差をつけ、浦和を降しての勝利です。

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メンバー

■ 名古屋グランパス

GK 22 ランゲラック

DF 6 宮原 和也

DF 5 新井 一耀

DF 17 丸山 祐市

DF 31 金井 貢史

MF 25 前田 直輝

MF 4 小林 裕紀

MF 15 エドゥアルド ネット

MF 28 玉田 圭司

FW 7 ジョー

FW 10 ガブリエル シャビエル

GK 16 武田 洋平

DF 3 櫛引 一紀

DF 29 和泉 竜司

MF 9 長谷川 アーリアジャスール

MF 38 児玉 駿斗

MF 47 相馬 勇紀

FW 11 佐藤 寿人

■ 浦和レッズ

GK 1 西川 周作

DF 31 岩波 拓也

DF 2 マウリシオ

DF 5 槙野 智章

MF 27 橋岡 大樹

MF 15 長澤 和輝

MF 16 青木 拓矢

MF 3 宇賀神 友弥

MF 9 武藤 雄樹

FW 12 ファブリシオ

FW 30 興梠 慎三

GK 25 榎本 哲也

DF 26 荻原 拓也

MF 11 マルティノス

MF 22 阿部 勇樹

MF 29 柴戸 海

MF 38 菊池 大介

FW 20 李 忠成

スタッツ

名古屋浦和CK数48PK数10オフサイド数12シュート数1314直接FK数196警告数10退場数00間接FK数12