【J1第24節】名古屋が浦和を突き放しての勝利

J1リーグ第24節は8月26日 (日)、豊田スタジアムで名古屋グランパス vs 浦和レッズの試合が行われました。
前半、名古屋は試合を有利に進め、浦和からリードを奪う展開。
前半終了時点で、名古屋は2点、浦和は1点となる。
後半に入り、浦和は名古屋のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、名古屋は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは4 - 1となり、名古屋は、3点もの大差をつけ、浦和を降しての勝利です。
メンバー
■ 名古屋グランパス
GK 22 ランゲラック
DF 6 宮原 和也
DF 5 新井 一耀
DF 17 丸山 祐市
DF 31 金井 貢史
MF 25 前田 直輝
MF 4 小林 裕紀
MF 15 エドゥアルド ネット
MF 28 玉田 圭司
FW 7 ジョー
FW 10 ガブリエル シャビエル
GK 16 武田 洋平
DF 3 櫛引 一紀
DF 29 和泉 竜司
MF 9 長谷川 アーリアジャスール
MF 38 児玉 駿斗
MF 47 相馬 勇紀
FW 11 佐藤 寿人
■ 浦和レッズ
GK 1 西川 周作
DF 31 岩波 拓也
DF 2 マウリシオ
DF 5 槙野 智章
MF 27 橋岡 大樹
MF 15 長澤 和輝
MF 16 青木 拓矢
MF 3 宇賀神 友弥
MF 9 武藤 雄樹
FW 12 ファブリシオ
FW 30 興梠 慎三
GK 25 榎本 哲也
DF 26 荻原 拓也
MF 11 マルティノス
MF 22 阿部 勇樹
MF 29 柴戸 海
MF 38 菊池 大介
FW 20 李 忠成
スタッツ
名古屋浦和CK数48PK数10オフサイド数12シュート数1314直接FK数196警告数10退場数00間接FK数12