【J1第24節】名古屋が浦和を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第24節は8月26日 (日)、豊田スタジアムで名古屋グランパス vs 浦和レッズの試合が行われました。
前半、名古屋は試合を有利に進め、浦和からリードを奪う展開。
前半終了時点で、名古屋は2点、浦和は1点となる。
後半に入り、浦和は名古屋のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、名古屋は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは4 - 1となり、名古屋は、3点もの大差をつけ、浦和を降しての勝利です。

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メンバー

■ 名古屋グランパス

GK　22　ランゲラック
DF　6　宮原　和也
DF　5　新井　一耀
DF　17　丸山　祐市
DF　31　金井　貢史
MF　25　前田　直輝
MF　4　小林　裕紀
MF　15　エドゥアルド　ネット
MF　28　玉田　圭司
FW　7　ジョー
FW　10　ガブリエル　シャビエル

GK　16　武田　洋平
DF　3　櫛引　一紀
DF　29　和泉　竜司
MF　9　長谷川　アーリアジャスール
MF　38　児玉　駿斗
MF　47　相馬　勇紀
FW　11　佐藤　寿人

■ 浦和レッズ

GK　1　西川　周作
DF　31　岩波　拓也
DF　2　マウリシオ
DF　5　槙野　智章
MF　27　橋岡　大樹
MF　15　長澤　和輝
MF　16　青木　拓矢
MF　3　宇賀神　友弥
MF　9　武藤　雄樹
FW　12　ファブリシオ
FW　30　興梠　慎三

GK　25　榎本　哲也
DF　26　荻原　拓也
MF　11　マルティノス
MF　22　阿部　勇樹
MF　29　柴戸　海
MF　38　菊池　大介
FW　20　李　忠成

スタッツ

名古屋浦和CK数48PK数10オフサイド数12シュート数1314直接FK数196警告数10退場数00間接FK数12

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