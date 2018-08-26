【J2第30節】町田が岐阜から逃げ切り勝利

J2リーグ第30節は8月26日 (日)、町田市立陸上競技場でFC町田ゼルビア vs FC岐阜の試合が行われました。
前半、町田は岐阜に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、町田は1点、岐阜は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、町田は、1点差で岐阜を降し、見事勝利しました。
メンバー
■ FC町田ゼルビア
GK 1 福井 光輝
DF 2 奥山 政幸
DF 35 大谷 尚輝
DF 5 深津 康太
DF 23 酒井 隆介
MF 8 平戸 太貴
MF 10 土岐田 洸平
MF 29 森村 昂太
MF 19 土居 柊太
FW 9 鈴木 孝司
FW 30 中島 裕希
GK 21 高原 寿康
DF 3 藤井 航大
DF 25 小島 雅也
MF 6 李 漢宰
MF 7 杉森 考起
MF 14 吉濱 遼平
FW 20 ドリアン バブンスキー
■ FC岐阜
GK 25 ビクトル
DF 2 阿部 正紀
DF 3 竹田 忠嗣
DF 27 イヨハ 理 ヘンリー
DF 16 福村 貴幸
MF 6 三島 頌平
MF 31 宮本 航汰
MF 30 中島 賢星
FW 9 山岸 祐也
FW 18 石川 大地
FW 19 薮内 健人
GK 21 原田 祐輔
DF 15 田森 大己
DF 34 北谷 史孝
MF 14 風間 宏矢
MF 23 小野 悠斗
FW 24 難波 宏明
FW 33 ミシャエル
スタッツ
町田岐阜CK数64PK数10オフサイド数26シュート数84直接FK数1911警告数01退場数00間接FK数26