【J2第30節】町田が岐阜から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第30節は8月26日 (日)、町田市立陸上競技場でFC町田ゼルビア vs FC岐阜の試合が行われました。
前半、町田は岐阜に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、町田は1点、岐阜は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、町田は、1点差で岐阜を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ FC町田ゼルビア

GK　1　福井　光輝
DF　2　奥山　政幸
DF　35　大谷　尚輝
DF　5　深津　康太
DF　23　酒井　隆介
MF　8　平戸　太貴
MF　10　土岐田　洸平
MF　29　森村　昂太
MF　19　土居　柊太
FW　9　鈴木　孝司
FW　30　中島　裕希

GK　21　高原　寿康
DF　3　藤井　航大
DF　25　小島　雅也
MF　6　李　漢宰
MF　7　杉森　考起
MF　14　吉濱　遼平
FW　20　ドリアン　バブンスキー

■ FC岐阜

GK　25　ビクトル
DF　2　阿部　正紀
DF　3　竹田　忠嗣
DF　27　イヨハ　理　ヘンリー
DF　16　福村　貴幸
MF　6　三島　頌平
MF　31　宮本　航汰
MF　30　中島　賢星
FW　9　山岸　祐也
FW　18　石川　大地
FW　19　薮内　健人

GK　21　原田　祐輔
DF　15　田森　大己
DF　34　北谷　史孝
MF　14　風間　宏矢
MF　23　小野　悠斗
FW　24　難波　宏明
FW　33　ミシャエル

スタッツ

町田岐阜CK数64PK数10オフサイド数26シュート数84直接FK数1911警告数01退場数00間接FK数26

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