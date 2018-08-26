【J2第30節】町田が岐阜から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第30節は8月26日 (日)、町田市立陸上競技場でFC町田ゼルビア vs FC岐阜の試合が行われました。

前半、町田は岐阜に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、町田は1点、岐阜は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、町田は、1点差で岐阜を降し、見事勝利しました。

詳細を確認する

メンバー

■ FC町田ゼルビア

GK 1 福井 光輝

DF 2 奥山 政幸

DF 35 大谷 尚輝

DF 5 深津 康太

DF 23 酒井 隆介

MF 8 平戸 太貴

MF 10 土岐田 洸平

MF 29 森村 昂太

MF 19 土居 柊太

FW 9 鈴木 孝司

FW 30 中島 裕希

GK 21 高原 寿康

DF 3 藤井 航大

DF 25 小島 雅也

MF 6 李 漢宰

MF 7 杉森 考起

MF 14 吉濱 遼平

FW 20 ドリアン バブンスキー

■ FC岐阜

GK 25 ビクトル

DF 2 阿部 正紀

DF 3 竹田 忠嗣

DF 27 イヨハ 理 ヘンリー

DF 16 福村 貴幸

MF 6 三島 頌平

MF 31 宮本 航汰

MF 30 中島 賢星

FW 9 山岸 祐也

FW 18 石川 大地

FW 19 薮内 健人

GK 21 原田 祐輔

DF 15 田森 大己

DF 34 北谷 史孝

MF 14 風間 宏矢

MF 23 小野 悠斗

FW 24 難波 宏明

FW 33 ミシャエル

スタッツ

町田岐阜CK数64PK数10オフサイド数26シュート数84直接FK数1911警告数01退場数00間接FK数26