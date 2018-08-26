【J2第30節】水戸が岡山との一進一退を制す

J2リーグ第30節は8月26日 (日)、シティライトスタジアムでファジアーノ岡山 vs 水戸ホーリーホックの試合が行われました。
前半終了時点で、水戸は0点、岡山は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、岡山は水戸のゴールを割ることはできず、一方水戸は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、水戸は、1点差で岡山を降し、見事勝利です。
メンバー
■ ファジアーノ岡山
GK 13 金山 隼樹
DF 3 後藤 圭太
DF 5 増田 繁人
DF 6 喜山 康平
MF 21 椋原 健太
MF 15 末吉 隼也
MF 10 大竹 洋平
MF 17 関戸 健二
MF 11 三村 真
FW 18 齊藤 和樹
FW 19 仲間 隼斗
GK 22 一森 純
DF 31 下口 稚葉
DF 39 高橋 壮也
MF 14 上田 康太
MF 7 伊藤 大介
FW 30 武田 拓真
FW 37 ジョン チュングン
■ 水戸ホーリーホック
GK 50 松井 謙弥
DF 2 田向 泰輝
DF 5 伊藤 槙人
DF 24 細川 淳矢
DF 6 ジエゴ
MF 27 茂木 駿佑
MF 8 前 寛之
MF 26 小島 幹敏
MF 10 木村 祐志
MF 46 伊藤 涼太郎
FW 9 ジェフェルソン バイアーノ
GK 1 本間 幸司
DF 3 浜崎 拓磨
DF 33 福井 諒司
MF 7 船谷 圭祐
MF 13 田中 恵太
FW 40 岸本 武流
FW 47 バティスタ
スタッツ
岡山水戸CK数67PK数00オフサイド数00シュート数710直接FK数1218警告数21退場数00間接FK数00