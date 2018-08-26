【J2第30節】水戸が岡山との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第30節は8月26日 (日)、シティライトスタジアムでファジアーノ岡山 vs 水戸ホーリーホックの試合が行われました。
前半終了時点で、水戸は0点、岡山は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、岡山は水戸のゴールを割ることはできず、一方水戸は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、水戸は、1点差で岡山を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ ファジアーノ岡山

GK　13　金山　隼樹
DF　3　後藤　圭太
DF　5　増田　繁人
DF　6　喜山　康平
MF　21　椋原　健太
MF　15　末吉　隼也
MF　10　大竹　洋平
MF　17　関戸　健二
MF　11　三村　真
FW　18　齊藤　和樹
FW　19　仲間　隼斗

GK　22　一森　純
DF　31　下口　稚葉
DF　39　高橋　壮也
MF　14　上田　康太
MF　7　伊藤　大介
FW　30　武田　拓真
FW　37　ジョン　チュングン

■ 水戸ホーリーホック

GK　50　松井　謙弥
DF　2　田向　泰輝
DF　5　伊藤　槙人
DF　24　細川　淳矢
DF　6　ジエゴ
MF　27　茂木　駿佑
MF　8　前　寛之
MF　26　小島　幹敏
MF　10　木村　祐志
MF　46　伊藤　涼太郎
FW　9　ジェフェルソン　バイアーノ

GK　1　本間　幸司
DF　3　浜崎　拓磨
DF　33　福井　諒司
MF　7　船谷　圭祐
MF　13　田中　恵太
FW　40　岸本　武流
FW　47　バティスタ

スタッツ

岡山水戸CK数67PK数00オフサイド数00シュート数710直接FK数1218警告数21退場数00間接FK数00

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