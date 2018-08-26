【J2第30節】水戸が岡山との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第30節は8月26日 (日)、シティライトスタジアムでファジアーノ岡山 vs 水戸ホーリーホックの試合が行われました。

前半終了時点で、水戸は0点、岡山は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、岡山は水戸のゴールを割ることはできず、一方水戸は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、水戸は、1点差で岡山を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ ファジアーノ岡山

GK 13 金山 隼樹

DF 3 後藤 圭太

DF 5 増田 繁人

DF 6 喜山 康平

MF 21 椋原 健太

MF 15 末吉 隼也

MF 10 大竹 洋平

MF 17 関戸 健二

MF 11 三村 真

FW 18 齊藤 和樹

FW 19 仲間 隼斗

GK 22 一森 純

DF 31 下口 稚葉

DF 39 高橋 壮也

MF 14 上田 康太

MF 7 伊藤 大介

FW 30 武田 拓真

FW 37 ジョン チュングン

■ 水戸ホーリーホック

GK 50 松井 謙弥

DF 2 田向 泰輝

DF 5 伊藤 槙人

DF 24 細川 淳矢

DF 6 ジエゴ

MF 27 茂木 駿佑

MF 8 前 寛之

MF 26 小島 幹敏

MF 10 木村 祐志

MF 46 伊藤 涼太郎

FW 9 ジェフェルソン バイアーノ

GK 1 本間 幸司

DF 3 浜崎 拓磨

DF 33 福井 諒司

MF 7 船谷 圭祐

MF 13 田中 恵太

FW 40 岸本 武流

FW 47 バティスタ

スタッツ

岡山水戸CK数67PK数00オフサイド数00シュート数710直接FK数1218警告数21退場数00間接FK数00