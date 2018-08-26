「そうだ京都へ行こう」をテーマとした、インスタ映えするイタリアン【clef 武蔵小杉】

イノベーティブイタリアン「clef(クレフ) 武蔵小杉店」では、2018年8月15日(水)～9月30日(日)の期間で「そうだ京都へ行こう」をテーマにした新コースが楽しめます。

京都がテーマの料理の数々

「clef 武蔵小杉店」では、「リストランテ濱崎」「アロマフレスカ」などの一つ星レストランで経験を積んだシェフ・小板橋 範行が創り上げる、「美味しい」「美しい」に加え、「喜び」「癒し」そして「感動」をテーマに、五感で楽しめる料理の数々が揃います。

新コースのテーマは、「そうだ京都へ行こう」ということで、京都の名所である下鴨神社や京都の夏の代名詞でもある川床などをテーマにした料理の数々が堪能できます。

「clef 武蔵小杉店」の料理を通して、京都の雰囲気を味わってみませんか。

clef(クレフ) 武蔵小杉店

所在地 ：〒211-0016

神奈川県川崎市中原区市ノ坪128-1 プリマSK武蔵小杉 2F

アクセス：東急東横線 武蔵小杉駅 南口 徒歩4分

JR横須賀線 武蔵小杉駅 新南口 徒歩5分

JR南武線 武蔵小杉駅 北改札 徒歩5分

営業時間：［月～木］18:00～23:30

［金］ 18:00～翌1:00

［土］ 17:00～翌1:00

(フードラストオーダー 終了1時間前、

ドリンクラストオーダー 終了30分前)

定休日 ：日曜日

■新コースについて

コーステーマ：そうだ京都へ行こう

提供期間 ：2018年8月15日(水)～9月30日(日)

コース料金 ：3,800円／5,500円(税別)

▼店舗紹介ページ

https://e453903.gorp.jp/

▼店舗公式Instagram

https://www.instagram.com/clef_musashikosugi/

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