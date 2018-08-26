【J1第24節】湘南はFC東京とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第24節は8月26日 (日)、Ｓｈｏｎａｎ ＢＭＷ スタジアム平塚で湘南ベルマーレ vs FC東京の試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ 湘南ベルマーレ

GK 1 秋元 陽太

DF 36 岡本 拓也

DF 13 山根 視来

DF 20 坂 圭祐

MF 28 石原 広教

MF 16 齊藤 未月

MF 6 石川 俊輝

MF 7 梅崎 司

FW 18 松田 天馬

FW 38 山崎 凌吾

FW 50 小川 慶治朗

GK 21 富居 大樹

DF 4 アンドレ バイア

MF 10 秋野 央樹

MF 34 金子 大毅

FW 9 イ ジョンヒョプ

FW 23 高山 薫

FW 26 山口 和樹

■ FC東京

GK 33 林 彰洋

DF 2 室屋 成

DF 5 丹羽 大輝

DF 3 森重 真人

DF 6 太田 宏介

MF 39 大森 晃太郎

MF 7 米本 拓司

MF 8 高萩 洋次郎

MF 38 東 慶悟

FW 9 ディエゴ オリヴェイラ

FW 13 リンス

GK 1 大久保 択生

DF 22 山田 将之

DF 25 小川 諒也

MF 44 品田 愛斗

FW 11 永井 謙佑

FW 17 富樫 敬真

FW 20 前田 遼一

スタッツ

湘南FC東京CK数48PK数00オフサイド数31シュート数911直接FK数1313警告数21退場数00間接FK数41