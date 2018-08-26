【J1第24節】湘南はFC東京とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第24節は8月26日 (日)、Ｓｈｏｎａｎ ＢＭＷ スタジアム平塚で湘南ベルマーレ vs FC東京の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

詳細を確認する

メンバー

■ 湘南ベルマーレ

GK　1　秋元　陽太
DF　36　岡本　拓也
DF　13　山根　視来
DF　20　坂　圭祐
MF　28　石原　広教
MF　16　齊藤　未月
MF　6　石川　俊輝
MF　7　梅崎　司
FW　18　松田　天馬
FW　38　山崎　凌吾
FW　50　小川　慶治朗

GK　21　富居　大樹
DF　4　アンドレ　バイア
MF　10　秋野　央樹
MF　34　金子　大毅
FW　9　イ　ジョンヒョプ
FW　23　高山　薫
FW　26　山口　和樹

■ FC東京

GK　33　林　彰洋
DF　2　室屋　成
DF　5　丹羽　大輝
DF　3　森重　真人
DF　6　太田　宏介
MF　39　大森　晃太郎
MF　7　米本　拓司
MF　8　高萩　洋次郎
MF　38　東　慶悟
FW　9　ディエゴ　オリヴェイラ
FW　13　リンス

GK　1　大久保　択生
DF　22　山田　将之
DF　25　小川　諒也
MF　44　品田　愛斗
FW　11　永井　謙佑
FW　17　富樫　敬真
FW　20　前田　遼一

スタッツ

湘南FC東京CK数48PK数00オフサイド数31シュート数911直接FK数1313警告数21退場数00間接FK数41

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami