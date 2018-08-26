【J1第24節】湘南はFC東京とスコアレスドロー

J1リーグ第24節は8月26日 (日)、Ｓｈｏｎａｎ ＢＭＷ スタジアム平塚で湘南ベルマーレ vs FC東京の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。
メンバー
■ 湘南ベルマーレ
GK 1 秋元 陽太
DF 36 岡本 拓也
DF 13 山根 視来
DF 20 坂 圭祐
MF 28 石原 広教
MF 16 齊藤 未月
MF 6 石川 俊輝
MF 7 梅崎 司
FW 18 松田 天馬
FW 38 山崎 凌吾
FW 50 小川 慶治朗
GK 21 富居 大樹
DF 4 アンドレ バイア
MF 10 秋野 央樹
MF 34 金子 大毅
FW 9 イ ジョンヒョプ
FW 23 高山 薫
FW 26 山口 和樹
■ FC東京
GK 33 林 彰洋
DF 2 室屋 成
DF 5 丹羽 大輝
DF 3 森重 真人
DF 6 太田 宏介
MF 39 大森 晃太郎
MF 7 米本 拓司
MF 8 高萩 洋次郎
MF 38 東 慶悟
FW 9 ディエゴ オリヴェイラ
FW 13 リンス
GK 1 大久保 択生
DF 22 山田 将之
DF 25 小川 諒也
MF 44 品田 愛斗
FW 11 永井 謙佑
FW 17 富樫 敬真
FW 20 前田 遼一
スタッツ
湘南FC東京CK数48PK数00オフサイド数31シュート数911直接FK数1313警告数21退場数00間接FK数41