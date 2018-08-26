【J2第30節】栃木が熊本との一進一退を制す

J2リーグ第30節は8月26日 (日)、えがお健康スタジアムでロアッソ熊本 vs 栃木SCの試合が行われました。
前半終了時点で、栃木は0点、熊本は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、熊本は栃木のゴールを割ることはできず、一方栃木は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、栃木は、1点差で熊本を降し、見事勝利です。
メンバー
■ ロアッソ熊本
GK 1 畑 実
DF 13 多々良 敦斗
DF 6 村上 巧
DF 4 園田 拓也
MF 2 黒木 晃平
MF 20 上里 一将
MF 45 横山 知伸
MF 27 中山 雄登
MF 14 田中 達也
FW 9 安 柄俊
FW 11 皆川 佑介
GK 35 内山 圭
DF 15 青木 剛
DF 24 高瀬 優孝
MF 8 上村 周平
MF 33 坂本 広大
MF 50 水野 晃樹
FW 18 巻 誠一郎
■ 栃木SC
GK 1 竹重 安希彦
DF 42 パウロン
DF 19 服部 康平
DF 17 福岡 将太
MF 29 川田 拳登
MF 2 西澤 代志也
MF 11 岡崎 建哉
MF 26 夛田 凌輔
FW 37 浜下 瑛
FW 9 大黒 将志
FW 14 西谷 和希
GK 33 石川 慧
DF 7 菅 和範
DF 27 久富 良輔
MF 20 端山 豪
MF 41 西谷 優希
FW 13 上形 洋介
FW 49 アレックス
スタッツ
熊本栃木CK数46PK数00オフサイド数01シュート数38直接FK数910警告数21退場数00間接FK数01