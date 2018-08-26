【J2第30節】栃木が熊本との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第30節は8月26日 (日)、えがお健康スタジアムでロアッソ熊本 vs 栃木SCの試合が行われました。

前半終了時点で、栃木は0点、熊本は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、熊本は栃木のゴールを割ることはできず、一方栃木は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、栃木は、1点差で熊本を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ ロアッソ熊本

GK 1 畑 実

DF 13 多々良 敦斗

DF 6 村上 巧

DF 4 園田 拓也

MF 2 黒木 晃平

MF 20 上里 一将

MF 45 横山 知伸

MF 27 中山 雄登

MF 14 田中 達也

FW 9 安 柄俊

FW 11 皆川 佑介

GK 35 内山 圭

DF 15 青木 剛

DF 24 高瀬 優孝

MF 8 上村 周平

MF 33 坂本 広大

MF 50 水野 晃樹

FW 18 巻 誠一郎

■ 栃木SC

GK 1 竹重 安希彦

DF 42 パウロン

DF 19 服部 康平

DF 17 福岡 将太

MF 29 川田 拳登

MF 2 西澤 代志也

MF 11 岡崎 建哉

MF 26 夛田 凌輔

FW 37 浜下 瑛

FW 9 大黒 将志

FW 14 西谷 和希

GK 33 石川 慧

DF 7 菅 和範

DF 27 久富 良輔

MF 20 端山 豪

MF 41 西谷 優希

FW 13 上形 洋介

FW 49 アレックス

スタッツ

熊本栃木CK数46PK数00オフサイド数01シュート数38直接FK数910警告数21退場数00間接FK数01