【J2第30節】栃木が熊本との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第30節は8月26日 (日)、えがお健康スタジアムでロアッソ熊本 vs 栃木SCの試合が行われました。
前半終了時点で、栃木は0点、熊本は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、熊本は栃木のゴールを割ることはできず、一方栃木は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、栃木は、1点差で熊本を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ ロアッソ熊本

GK　1　畑　実
DF　13　多々良　敦斗
DF　6　村上　巧
DF　4　園田　拓也
MF　2　黒木　晃平
MF　20　上里　一将
MF　45　横山　知伸
MF　27　中山　雄登
MF　14　田中　達也
FW　9　安　柄俊
FW　11　皆川　佑介

GK　35　内山　圭
DF　15　青木　剛
DF　24　高瀬　優孝
MF　8　上村　周平
MF　33　坂本　広大
MF　50　水野　晃樹
FW　18　巻　誠一郎

■ 栃木SC

GK　1　竹重　安希彦
DF　42　パウロン
DF　19　服部　康平
DF　17　福岡　将太
MF　29　川田　拳登
MF　2　西澤　代志也
MF　11　岡崎　建哉
MF　26　夛田　凌輔
FW　37　浜下　瑛
FW　9　大黒　将志
FW　14　西谷　和希

GK　33　石川　慧
DF　7　菅　和範
DF　27　久富　良輔
MF　20　端山　豪
MF　41　西谷　優希
FW　13　上形　洋介
FW　49　アレックス

スタッツ

熊本栃木CK数46PK数00オフサイド数01シュート数38直接FK数910警告数21退場数00間接FK数01

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