【J3第20節】G大23がYS横浜を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第20節は8月26日 (日)、万博記念競技場でガンバ大阪U－23 vs Y.S.C.C.横浜の試合が行われました。

前半、G大23は試合を有利に進め、YS横浜からリードを奪う展開。

前半終了時点で、G大23は2点、YS横浜は0点となる。

後半に入り、YS横浜はG大23のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、G大23は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 0となり、G大23は、3点もの大差をつけ、YS横浜を降しての勝利です。

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メンバー

■ ガンバ大阪U－23

GK 31 鈴木 椋大

DF 36 松田 陸

DF 2 西野 貴治

DF 16 野田 裕喜

DF 35 山口 竜弥

MF 15 今野 泰幸

MF 32 芝本 蓮

MF 24 井出 遥也

MF 40 食野 亮太郎

FW 18 高木 彰人

FW 38 中村 敬斗

GK 41 谷 晃生

MF 26 妹尾 直哉

MF 27 森 勇人

MF 34 福田 湧矢

FW 37 白井 陽斗

■ Y.S.C.C.横浜

GK 1 浅沼 優瑠

DF 9 大泉 和也

DF 3 宗近 慧

DF 5 中西 規真

DF 25 西山 峻太

MF 4 土館 賢人

MF 6 小澤 光

MF 14 後藤 京介

MF 8 吉田 明生

MF 15 奥田 晃也

FW 11 北脇 健慈

GK 16 佐川 亮介

MF 7 宮尾 孝一

MF 17 河野 諒祐

MF 27 柳 雄太郎

FW 20 進 昂平

スタッツ

G大23YS横浜CK数62PK数00オフサイド数02シュート数2010直接FK数68警告数01退場数00間接FK数02