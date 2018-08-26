【J3第20節】G大23がYS横浜を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第20節は8月26日 (日)、万博記念競技場でガンバ大阪U－23 vs Y.S.C.C.横浜の試合が行われました。
前半、G大23は試合を有利に進め、YS横浜からリードを奪う展開。
前半終了時点で、G大23は2点、YS横浜は0点となる。
後半に入り、YS横浜はG大23のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、G大23は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、G大23は、3点もの大差をつけ、YS横浜を降しての勝利です。

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メンバー

■ ガンバ大阪U－23

GK　31　鈴木　椋大
DF　36　松田　陸
DF　2　西野　貴治
DF　16　野田　裕喜
DF　35　山口　竜弥
MF　15　今野　泰幸
MF　32　芝本　蓮
MF　24　井出　遥也
MF　40　食野　亮太郎
FW　18　高木　彰人
FW　38　中村　敬斗

GK　41　谷　晃生
MF　26　妹尾　直哉
MF　27　森　勇人
MF　34　福田　湧矢
FW　37　白井　陽斗

■ Y.S.C.C.横浜

GK　1　浅沼　優瑠
DF　9　大泉　和也
DF　3　宗近　慧
DF　5　中西　規真
DF　25　西山　峻太
MF　4　土館　賢人
MF　6　小澤　光
MF　14　後藤　京介
MF　8　吉田　明生
MF　15　奥田　晃也
FW　11　北脇　健慈

GK　16　佐川　亮介
MF　7　宮尾　孝一
MF　17　河野　諒祐
MF　27　柳　雄太郎
FW　20　進　昂平

スタッツ

G大23YS横浜CK数62PK数00オフサイド数02シュート数2010直接FK数68警告数01退場数00間接FK数02

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