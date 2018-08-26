【J3第20節】G大23がYS横浜を突き放しての勝利

J3リーグ第20節は8月26日 (日)、万博記念競技場でガンバ大阪U－23 vs Y.S.C.C.横浜の試合が行われました。
前半、G大23は試合を有利に進め、YS横浜からリードを奪う展開。
前半終了時点で、G大23は2点、YS横浜は0点となる。
後半に入り、YS横浜はG大23のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、G大23は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、G大23は、3点もの大差をつけ、YS横浜を降しての勝利です。
メンバー
■ ガンバ大阪U－23
GK 31 鈴木 椋大
DF 36 松田 陸
DF 2 西野 貴治
DF 16 野田 裕喜
DF 35 山口 竜弥
MF 15 今野 泰幸
MF 32 芝本 蓮
MF 24 井出 遥也
MF 40 食野 亮太郎
FW 18 高木 彰人
FW 38 中村 敬斗
GK 41 谷 晃生
MF 26 妹尾 直哉
MF 27 森 勇人
MF 34 福田 湧矢
FW 37 白井 陽斗
■ Y.S.C.C.横浜
GK 1 浅沼 優瑠
DF 9 大泉 和也
DF 3 宗近 慧
DF 5 中西 規真
DF 25 西山 峻太
MF 4 土館 賢人
MF 6 小澤 光
MF 14 後藤 京介
MF 8 吉田 明生
MF 15 奥田 晃也
FW 11 北脇 健慈
GK 16 佐川 亮介
MF 7 宮尾 孝一
MF 17 河野 諒祐
MF 27 柳 雄太郎
FW 20 進 昂平
スタッツ
G大23YS横浜CK数62PK数00オフサイド数02シュート数2010直接FK数68警告数01退場数00間接FK数02