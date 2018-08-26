【J1第24節】鳥栖がG大阪との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第24節は8月26日 (日)、ベストアメニティスタジアムでサガン鳥栖 vs ガンバ大阪の試合が行われました。
前半終了時点で、鳥栖は0点、G大阪は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、G大阪は鳥栖のゴールを割ることはできず、一方鳥栖は好機を活かし得点しました。
最終スコアは3 - 0となり、鳥栖は、3点もの大差をつけ、G大阪を降しての勝利です。

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メンバー

■ サガン鳥栖

GK　20　権田　修一
DF　13　小林　祐三
DF　3　高橋　祐治
DF　33　ジョアン　オマリ
DF　2　三丸　拡
MF　36　高橋　秀人
MF　6　福田　晃斗
MF　4　原川　力
FW　40　小野　裕二
FW　44　金崎　夢生
FW　9　フェルナンド　トーレス

GK　18　高丘　陽平
DF　5　キム　ミンヒョク
DF　8　藤田　優人
DF　24　安在　和樹
MF　14　高橋　義希
FW　11　豊田　陽平
FW　27　田川　亨介

■ ガンバ大阪

GK　1　東口　順昭
DF　4　藤春　廣輝
DF　5　三浦　弦太
DF　13　菅沼　駿哉
DF　14　米倉　恒貴
MF　7　遠藤　保仁
MF　10　倉田　秋
MF　25　藤本　淳吾
MF　28　高　宇洋
FW　9　アデミウソン
FW　39　渡邉　千真

GK　23　林　瑞輝
DF　3　ファビオ
DF　22　オ　ジェソク
MF　17　市丸　瑞希
MF　29　高江　麗央
MF　50　小野瀬　康介
FW　19　一美　和成

スタッツ

鳥栖G大阪CK数53PK数00オフサイド数21シュート数87直接FK数612警告数01退場数00間接FK数21

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