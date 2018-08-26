【J1第24節】鳥栖がG大阪との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第24節は8月26日 (日)、ベストアメニティスタジアムでサガン鳥栖 vs ガンバ大阪の試合が行われました。

前半終了時点で、鳥栖は0点、G大阪は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、G大阪は鳥栖のゴールを割ることはできず、一方鳥栖は好機を活かし得点しました。

最終スコアは3 - 0となり、鳥栖は、3点もの大差をつけ、G大阪を降しての勝利です。

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メンバー

■ サガン鳥栖

GK 20 権田 修一

DF 13 小林 祐三

DF 3 高橋 祐治

DF 33 ジョアン オマリ

DF 2 三丸 拡

MF 36 高橋 秀人

MF 6 福田 晃斗

MF 4 原川 力

FW 40 小野 裕二

FW 44 金崎 夢生

FW 9 フェルナンド トーレス

GK 18 高丘 陽平

DF 5 キム ミンヒョク

DF 8 藤田 優人

DF 24 安在 和樹

MF 14 高橋 義希

FW 11 豊田 陽平

FW 27 田川 亨介

■ ガンバ大阪

GK 1 東口 順昭

DF 4 藤春 廣輝

DF 5 三浦 弦太

DF 13 菅沼 駿哉

DF 14 米倉 恒貴

MF 7 遠藤 保仁

MF 10 倉田 秋

MF 25 藤本 淳吾

MF 28 高 宇洋

FW 9 アデミウソン

FW 39 渡邉 千真

GK 23 林 瑞輝

DF 3 ファビオ

DF 22 オ ジェソク

MF 17 市丸 瑞希

MF 29 高江 麗央

MF 50 小野瀬 康介

FW 19 一美 和成

スタッツ

鳥栖G大阪CK数53PK数00オフサイド数21シュート数87直接FK数612警告数01退場数00間接FK数21