【J1第24節】鳥栖がG大阪との一進一退を制す

J1リーグ第24節は8月26日 (日)、ベストアメニティスタジアムでサガン鳥栖 vs ガンバ大阪の試合が行われました。
前半終了時点で、鳥栖は0点、G大阪は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、G大阪は鳥栖のゴールを割ることはできず、一方鳥栖は好機を活かし得点しました。
最終スコアは3 - 0となり、鳥栖は、3点もの大差をつけ、G大阪を降しての勝利です。
メンバー
■ サガン鳥栖
GK 20 権田 修一
DF 13 小林 祐三
DF 3 高橋 祐治
DF 33 ジョアン オマリ
DF 2 三丸 拡
MF 36 高橋 秀人
MF 6 福田 晃斗
MF 4 原川 力
FW 40 小野 裕二
FW 44 金崎 夢生
FW 9 フェルナンド トーレス
GK 18 高丘 陽平
DF 5 キム ミンヒョク
DF 8 藤田 優人
DF 24 安在 和樹
MF 14 高橋 義希
FW 11 豊田 陽平
FW 27 田川 亨介
■ ガンバ大阪
GK 1 東口 順昭
DF 4 藤春 廣輝
DF 5 三浦 弦太
DF 13 菅沼 駿哉
DF 14 米倉 恒貴
MF 7 遠藤 保仁
MF 10 倉田 秋
MF 25 藤本 淳吾
MF 28 高 宇洋
FW 9 アデミウソン
FW 39 渡邉 千真
GK 23 林 瑞輝
DF 3 ファビオ
DF 22 オ ジェソク
MF 17 市丸 瑞希
MF 29 高江 麗央
MF 50 小野瀬 康介
FW 19 一美 和成
スタッツ
鳥栖G大阪CK数53PK数00オフサイド数21シュート数87直接FK数612警告数01退場数00間接FK数21