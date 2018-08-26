【ボランティア情報】倉敷、総社市など

【倉敷市】真備町地区で活動。市社会福祉協議会が中国職業能力開発大学校（玉島長尾）の市災害ボランティアセンター（０８６—５２６—４９７０）で午前９時～１０時に受け付け。ＪＲ新倉敷駅からセンターへ送迎バス（同８時半～９時半、帰り便もあり）が出る。

被災者からの派遣要望は午前９時～午後４時、専用電話（０８６—５２６—４９６０）へ。

【総社市】市社会福祉協議会が市総合福祉センター（中央）の市災害ボランティアセンターで募集。受け付けは午前９時から随時（０８０—２８８９—５０４２）。

倉敷市真備町地区への派遣は総社市役所を午前９時半に出発、午後２時まで活動。前日午前９時～午後４時に専用ダイヤル（０８０—２８８９—５１４２）で申し込む。

被災者からの派遣要望（０８０—２８８９—５３４２）の受け付けは午前９時～午後４時。

【岡山市】市社会福祉協議会が上道公民館（東区竹原、受け入れ＝０８０—２９３１—９８４２など、派遣要請＝０８０—３３４８—３０７２など）の東区災害ボランティアセンターで午前９時～午後４時に対応。対象は１５歳以上（中学生は保護者同伴）。９月１日以降は原則、土・日曜日のみボランティアを派遣する。

【矢掛町】町農村環境改善センター（矢掛）にボランティアセンターを開設。２７日は休止。２８日以降は被災者からの派遣要望があれば再開する。専用電話は０８０—２９３１—８６４２など。派遣要望は町社会福祉協議会（０８６６—８２—０８４８）。