明誠学院、倉敷工などが２連勝

秋の岡山県高校野球大会（山陽新聞社後援）地区予選は２６日、東部、西部、北部の３地区で行われ、明誠学院、倉敷工、津山工などが２連勝した。◇…東 部…◇東岡山工０００２０００１０｜３１０１００００００｜２邑久（東）杉山、田中陽—木田（邑）谷口—高橋芳泉００５０００２２０｜９０００１０１１１０｜４大安寺（芳）田嶋—石井（大）中村、寺田—大林岡山工０００００００｜０１００００３3x｜７関西（七回コールド）（岡）川野—武本（関）栗原—岩本瀬戸５００２１１０２｜１１００２００１００｜３操山（八回コールド）（瀬）小林、難波、宮本—坂口（操）安東、野口—小津野岡山南００１００００｜１４０００３０1x｜８学芸館（七回コールド）（岡）万代、高城—松井（学）丹羽—外間岡山４０００２｜６６７７７Ｘ｜２７城東（五回コールド）（岡）新畑、西浦、新畑、続—山本（城）米田、松井—三村、岡本明誠学院２０００３３１｜９０００００００｜０商大付（七回コールド）（明）山元—松岡（商）祐森、橋本、松本—柴原白陵０００００｜０４９２３Ｘ｜１８和気閑谷（五回コールド）（白）古瀬、木下—中村（和）蒲—岡本◇…西 部…◇日新００１０１０１０２｜５０００１０００１０｜２水島工（日）永富—林（水）石原、坂本、小野—谷沢▽本塁打 林（日）天城３００００００｜３４００４０３Ｘ｜１１倉敷商（七回コールド）（天）出口、深谷、星島、西山—三宅（倉）木村、安井—岡田玉野商工０１００５００｜６００５２２１3x｜１３玉島商（七回コールド）（野）飯田、国本、山下—橋本（島）渡辺駿、杉本—吉岡吉備高原学園２３０００００００｜５００１００００２０｜３鷲羽（吉）三好—井上（鷲）佐藤、西園—西山倉敷南００２００２００２｜６０１０１０４１０Ｘ｜７光南（倉）守分、朝倉、宮原—宮原、朝倉（光）花房、村上、小倉—藤尾倉敷工０２０００１０００１｜４００１１１０００００｜３青陵（延長十回）（倉）福島、高田—弓取（青）別府—西沢◇…北 部…◇津山０２００００｜２４１０１５１｜１２津山工（六回コールド）（津）栗栖、立岩—春名（工）森重—下山津山商１１０００００１０｜３００００００１００｜１津山高専（商）延原、遠藤—平田（高）中江—木村美作００１００１０１０｜３１００１０００００｜２作陽（美）太田—徳山（作）川瀬、的場—合田共生３００１６００１３｜１４００１０００３３０｜７勝山（共）須田、内海、新垣、横山、枝広、劉群廷—斎藤（勝）白口、妹尾—安藤▽本塁打 林承緯（共）