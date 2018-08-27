【ポイントランキング】F1第13戦ベルギーGP終了時点

2018年F1第13戦ベルギーGP終了時点でのポイントランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
Pos Driver point
1 ルイス・ハミルトン 231
2 セバスチャン・ベッテル 214
3 キミ・ライコネン 146
4 バルテリ・ボッタス 144
5 マックス・フェルスタッペン 120
6 ダニエル・リカルド 118
7 ニコ・ヒュルケンベルグ 52
8 ケビン・マグヌッセン 49
9 フェルナンド・アロンソ 44
10 セルジオ・ペレス 40
11 エステバン・オコン 37
12 カルロス・サインツJr. 30
13 ピエール・ガスリー 28
14 ロマン・グロージャン 27
15 シャルル・ルクレール 13
16 ストフェル・バンドーン 8
17 マーカス・エリクソン 6
18 ランス・ストロール 4
19 ブレンドン・ハートレー 2
20 セルゲイ・シロトキン 0
■コンストラクターズランキング
Pos Team point
1 メルセデス 375
2 フェラーリ 360
3 レッドブル 238
4 ルノー 82
5 ハース 76
6 マクラーレン 52
7 トロロッソ 30
8 ザウバー 19
9 フォース・インディア 18
10 ウイリアムズ 4
※『サハラ・フォース・インディアF1チーム』がF1第12戦まで獲得していたポイントは無効となり、F1第13戦ベルギーGPから『レーシング・ポイント・フォース・インディアF1チーム』として新たにポイントを獲得。