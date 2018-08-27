【ポイントランキング】F1第13戦ベルギーGP終了時点

　2018年F1第13戦ベルギーGP終了時点でのポイントランキングは以下の通り。

■ドライバーズランキング

Pos Driver point

1 ルイス・ハミルトン 231

2 セバスチャン・ベッテル 214

3 キミ・ライコネン 146

4 バルテリ・ボッタス 144

5 マックス・フェルスタッペン 120

6 ダニエル・リカルド 118

7 ニコ・ヒュルケンベルグ 52

8 ケビン・マグヌッセン 49

9 フェルナンド・アロンソ 44

10 セルジオ・ペレス 40

11 エステバン・オコン 37

12 カルロス・サインツJr. 30

13 ピエール・ガスリー 28

14 ロマン・グロージャン 27

15 シャルル・ルクレール 13

16 ストフェル・バンドーン 8

17 マーカス・エリクソン 6

18 ランス・ストロール 4

19 ブレンドン・ハートレー 2

20 セルゲイ・シロトキン 0

■コンストラクターズランキング

Pos Team point

1 メルセデス 375

2 フェラーリ 360

3 レッドブル 238

4 ルノー 82

5 ハース 76

6 マクラーレン 52

7 トロロッソ 30

8 ザウバー 19

9 フォース・インディア 18

10 ウイリアムズ 4

※『サハラ・フォース・インディアF1チーム』がF1第12戦まで獲得していたポイントは無効となり、F1第13戦ベルギーGPから『レーシング・ポイント・フォース・インディアF1チーム』として新たにポイントを獲得。

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