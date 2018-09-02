【J3第21節】群馬がG大23との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第21節は9月2日 (日)、正田醤油スタジアム群馬でザスパクサツ群馬 vs ガンバ大阪U－23の試合が行われました。
前半終了時点で、群馬は0点、G大23は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、G大23は群馬のゴールを割ることはできず、一方群馬は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、群馬は、1点差でG大23を降し、見事勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ ザスパクサツ群馬

GK　21　松原　修平
DF　13　久木田　紳吾
DF　2　舩津　徹也
DF　40　小柳　達司
MF　29　星原　健太
MF　8　風間　宏希
MF　33　碓井　鉄平
MF　7　高橋　駿太
FW　15　金城　ジャスティン俊樹
FW　6　小林　竜樹
FW　27　大島　康樹

GK　23　朴　昇利
DF　5　阿部　巧
DF　16　市川　恵多
MF　30　松下　裕樹
MF　17　鈴木　崇文
FW　18　小牟田　洋佑
FW　50　山崎　雅人

■ ガンバ大阪U－23

GK　41　谷　晃生
DF　36　松田　陸
DF　2　西野　貴治
DF　35　山口　竜弥
MF　17　市丸　瑞希
MF　29　高江　麗央
MF　26　妹尾　直哉
MF　24　井出　遥也
MF　40　食野　亮太郎
FW　18　高木　彰人
FW　38　中村　敬斗

GK　31　鈴木　椋大
MF　27　森　勇人
MF　32　芝本　蓮
MF　34　福田　湧矢
FW　37　白井　陽斗

スタッツ

群馬G大23CK数115PK数00オフサイド数01シュート数61直接FK数116警告数15退場数02間接FK数01

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami