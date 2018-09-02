【J3第21節】群馬がG大23との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第21節は9月2日 (日)、正田醤油スタジアム群馬でザスパクサツ群馬 vs ガンバ大阪U－23の試合が行われました。

前半終了時点で、群馬は0点、G大23は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、G大23は群馬のゴールを割ることはできず、一方群馬は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、群馬は、1点差でG大23を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ ザスパクサツ群馬

GK 21 松原 修平

DF 13 久木田 紳吾

DF 2 舩津 徹也

DF 40 小柳 達司

MF 29 星原 健太

MF 8 風間 宏希

MF 33 碓井 鉄平

MF 7 高橋 駿太

FW 15 金城 ジャスティン俊樹

FW 6 小林 竜樹

FW 27 大島 康樹

GK 23 朴 昇利

DF 5 阿部 巧

DF 16 市川 恵多

MF 30 松下 裕樹

MF 17 鈴木 崇文

FW 18 小牟田 洋佑

FW 50 山崎 雅人

■ ガンバ大阪U－23

GK 41 谷 晃生

DF 36 松田 陸

DF 2 西野 貴治

DF 35 山口 竜弥

MF 17 市丸 瑞希

MF 29 高江 麗央

MF 26 妹尾 直哉

MF 24 井出 遥也

MF 40 食野 亮太郎

FW 18 高木 彰人

FW 38 中村 敬斗

GK 31 鈴木 椋大

MF 27 森 勇人

MF 32 芝本 蓮

MF 34 福田 湧矢

FW 37 白井 陽斗

スタッツ

群馬G大23CK数115PK数00オフサイド数01シュート数61直接FK数116警告数15退場数02間接FK数01