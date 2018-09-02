【J3第21節】群馬がG大23との一進一退を制す

J3リーグ第21節は9月2日 (日)、正田醤油スタジアム群馬でザスパクサツ群馬 vs ガンバ大阪U－23の試合が行われました。
前半終了時点で、群馬は0点、G大23は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、G大23は群馬のゴールを割ることはできず、一方群馬は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、群馬は、1点差でG大23を降し、見事勝利です。
メンバー
■ ザスパクサツ群馬
GK 21 松原 修平
DF 13 久木田 紳吾
DF 2 舩津 徹也
DF 40 小柳 達司
MF 29 星原 健太
MF 8 風間 宏希
MF 33 碓井 鉄平
MF 7 高橋 駿太
FW 15 金城 ジャスティン俊樹
FW 6 小林 竜樹
FW 27 大島 康樹
GK 23 朴 昇利
DF 5 阿部 巧
DF 16 市川 恵多
MF 30 松下 裕樹
MF 17 鈴木 崇文
FW 18 小牟田 洋佑
FW 50 山崎 雅人
■ ガンバ大阪U－23
GK 41 谷 晃生
DF 36 松田 陸
DF 2 西野 貴治
DF 35 山口 竜弥
MF 17 市丸 瑞希
MF 29 高江 麗央
MF 26 妹尾 直哉
MF 24 井出 遥也
MF 40 食野 亮太郎
FW 18 高木 彰人
FW 38 中村 敬斗
GK 31 鈴木 椋大
MF 27 森 勇人
MF 32 芝本 蓮
MF 34 福田 湧矢
FW 37 白井 陽斗
スタッツ
群馬G大23CK数115PK数00オフサイド数01シュート数61直接FK数116警告数15退場数02間接FK数01