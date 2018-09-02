亚运会日本75金位列第二 游泳选手池江获选MVP

【共同社雅加达9月2日电】第十八届亚运会2日在雅加达的蓬卡诺体育场举行闭幕式，来自45个国家和地区的约1.1万名选手参加的这一体育盛事落下了帷幕。日本代表团以游泳、柔道、田径等为主夺得了75枚金牌，大大超过上届大会的47枚，仅次于132枚金牌的中国位列第二，面向2020年东京奥运会取得了佳绩。

日本的金牌数仅次于1966年曼谷亚运会的78枚，为史上第二多。在空手道、滑板等奥运新项目中也表现活跃。加上银牌56枚、铜牌74枚，奖牌总数为205枚。金牌数36年来首超银牌，令人感到竞争力也有所提升。下届亚运会将于2022年在中国杭州举行。

在女子游泳项目上勇夺6金、金牌数刷新亚洲女选手及日本选手一届大会最多纪录的池江璃花子（18岁）当选最有价值运动员（MVP）。结束自身项目比赛回到日本的池江当天返回雅加达参加颁奖仪式，她笑着表示“能达成目标松了一口气”。

这是日本女选手首次获此殊荣，也是继上届大会男子游泳选手萩野公介之后获选的第四位日本选手。当被问及5万美元奖金的用途时，池江天真地说“会先存钱，然后想去吃好吃的”。

有望在东京奥运会夺牌的池江在本届亚运会参加的100米蝶泳等四个个人项目中全部夺金，还为两个接力项目夺冠作出了贡献。池江表示“（距离奥运会）还有看似很长实则短暂的2年，我会努力争取在祖国拿出最好的表现”。（完）