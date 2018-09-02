関西、明誠学院、共生が３連勝

秋の岡山県高校野球大会（山陽新聞社後援）地区予選は２日、東部、西部、北部の３地区で計１６試合があり、関西、明誠学院、共生が３連勝を飾った。

４日に予定されていた北部の４試合は、悪天候が予想されるため、５日に延期された。新しい日程は次の通り。

【北部】５日 津山高専—勝山（エイコン・前１０時）津山—津山東（同・後０時半）津山工—作陽（津山・前１０時）津山商—林野（同・後０時半）◇…東 部…◇朝日０００００｜０００５５×｜１０関西（五回コールド）（朝）前川、坂元—君塚（関）赤穂、岸本—岩本学芸館２３００００１３０｜９０００３２００００｜５芳泉（学）角、中川、丹羽—外間（芳）岡本、田嶋—木村御津００００００｜０５００１２2x｜１０創志学園（六回コールド）（御）佐藤—高橋（創）草加—横関▽本塁打 森末、石本（創）明誠学院２２１００００００｜５０１０２００００１｜４一宮（明）元田—松岡（一）谷本、松島、森本、内田—赤熊瀬戸０２０１００１２｜６０１００２３４3x｜１３商大付（八回コールド）（瀬）小林、難波、宮本—坂口（商）橋本、松本—福田西大寺０００１００１００｜２００００１２１４×｜８岡山東商（西）浜、伊賀—矢尾（岡）赤井、青木—南石▽本塁打 伊賀（西）岡本（岡）大安寺０００００００１０｜１００３００００１×｜４岡山南（大）中村—大林（岡）高城、万代—松井岡山００００００００—００２０２２００1x—７岡山工（八回コールド）（岡）新畑、西浦—山本（工）川野、金谷航—武本◇…西 部…◇光南０６０４３｜１３０００００｜０日新（五回コールド）（光）白神、青木、小倉、村上—藤尾（日）永富、山中、坂元—林▽本塁打 大塚２（光）山陽０５２００２６｜１５２０００００１｜３古城池（七回コールド）（山）小林甲、丸山—宮本（古）平光、玉岡、土屋—大井、三木▽本塁打 小林甲（山）土屋（古）翠松０００１０｜１０３３３2x｜１１倉敷商（五回コールド）（翠）守分、平田、平、山田—本行宏（倉）木村、小原—岡田鷲羽００００００１１０｜２３０００００１０×｜４青陵（鷲）西園—西山（青）別府—西沢◇…北 部…◇ 津山東０００００２０１０｜３０４３０１０００×｜８作陽（津）芦田—伴（作）川瀬、野口—合田共生２０２４４｜１２０００００｜０津山高専（五回コールド）（共）須田—斎藤（津）中江—木村▽本塁打 蘇翊（共）林野００００００２０１｜３０１１００００２×｜４勝山（林）赤堀、水島—松嶋（勝）白口—安藤美作１０００００１００｜２００００１００００｜１津山工（美）太田—徳山（津）森重—下山