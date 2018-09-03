＜レスリング＞2018年全日本学生選手権

（2018年8月28～31日、東京・駒沢体育館）
一 覧 表（男子フリースタイル ／ 女子 ／ 男子グレコローマン） 個 人 賞
《男子フリースタイル・トーナメント表》
57kg 61kg 65kg 70kg 74kg 79kg 86kg 92kg 97kg 125kg
《女子・トーナメント表》
50・53kg 55・57kg 59・62kg 65・68kg 72・76kg
《男子グレコローマン・トーナメント表》
55kg 60kg 63kg 67kg 72kg 77kg 82kg 87kg 97kg 130kg
男子フリースタイル
【57kg級】＝88選手
▼決勝
長谷川敏裕（日体大）○［2-2］●山口海輝（日体大）
▼準決勝
長谷川敏裕（日体大）○［6-0］●新井陸人（日体大）
山口海輝（日体大）○［8-4］●藤田雄大（青山学院大）
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【61kg級】＝82選手
▼決勝
田縁真大（日大）○［6-3］●吉村拓海（早大）
▼準決勝
田縁真大（日大）○［7-2］●早山竜太郎（拓大）
吉村拓海（早大）○［4-1］●井出光星（専大）
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【65kg級】＝99選手
▼決勝
安楽龍馬（早大）○［4-3］●榊大夢（山梨学院大）
▼準決勝
榊大夢（山梨学院大）○［Ｔフォール、1:12=10-0］●仁木智大（中京学院大）
安楽龍馬（早大）○［8-5］●上野裕次郎（日体大）
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【70kg級】＝73選手
▼決勝
基山仁太郎（日体大）○［9-6］●伊藤駿（早大）
▼準決勝
伊藤駿（早大）○［Ｔフォール、5:30=12-2］●坂野秀尭（日大）
基山仁太郎（日体大）○［11-2］●米澤圭（早大）
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【74kg級】＝59選手
▼決勝
尾形颯（中大）○［Ｔフォール、1:58=12-2］●阿部侑太（日体大）
▼準決勝
尾形颯（中大）○［13-6］●吉田隆起（拓大）
阿部侑太（日体大）○［5-2］●三輪優翔（日体大）
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【79kg級】＝40選手
▼決勝
石黒隼士（日大）○［3-2］●山﨑弥十朗（早大）
▼準決勝
山﨑弥十朗（早大）○［Ｔフォール、3:48=10-0］●山﨑翔馬（九州共立大）
石黒隼士（日大）○［Ｔフォール、4:40=11-0］●川畑孔明（東洋大）
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【86kg級】＝33選手
▼決勝
山田修太郎（山梨学院大）○［3-0］●八木海里（中大）
▼準決勝
八木海里（中大）○［4-2］●松雪泰成（専大）
山田修太郎（山梨学院大）○［Ｔフォール、2:21=10-0］●佐々木雄大（明大）
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【92kg級】＝17選手
▼決勝
石黒峻士（日大）○［13-6］●内藤由良（国士館大）
▼準決勝
石黒峻士（日大）○［フォール、2:47=4-2］●大津拓馬（山梨学院大）
内藤由良（国士館大）○［Ｔフォール、0:41=10-0］●吉田ケイワン（日大）
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【97kg級】＝28選手
▼決勝
二ノ宮寛斗（明大）○［7-0］●アビド・ハルーン（日体大）
▼準決勝
二ノ宮寛斗（明大）○［9-2］●仲里優力（日体大）
アビド・ハルーン（日体大）○［7-1］●宮原尚之（中京学院大）
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【125kg級】＝17選手
▼決勝
山本泰丈（日大）○［Ｔフォール、2:27=11-0］●富栄雅秀（山梨学院大）
▼準決勝
山本泰丈（日大）○［Ｔフォール、0:24=10-0］●番地啓太（国士館大）
富栄雅秀（山梨学院大）○［Ｔフォール、2:22=10-0］●武藤翔吾（中大）
女子
【50kg級】＝10選手
▼決勝
加賀田葵夏（青山学院大）○［8-4］●澤田千優（青山学院大）
▼準決勝
加賀田葵夏（青山学院大）○［Ｔフォール、1:13=10-0］●持田真希（国士館大）
澤田千優（青山学院大）○［7-6］●田口あい（日体大）
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【53kg級】＝13選手
▼決勝
五十嵐未帆（至学館大）○［Ｔフォール、2:29=10-0］●與那嶺優里（日本文理大）
▼準決勝
五十嵐未帆（至学館大）○［7-2］●内城朝葉（至学館大）
與那嶺優里（日本文理大）○［6-3］●谷山菜緒（法大）
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【55kg級】＝10選手
▼決勝
五十嵐彩季（至学館大）○［5-0］●水口瑠子（日体大）
▼準決勝
五十嵐彩季（至学館大）○［Ｔフォール、3:33=11-0］●石森美月（法大）
水口瑠子（日体大）○［フォール、4:46=3-1］●齋藤遥花（神奈川大）
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【57kg級】＝7選手出場
▼決勝
花井瑛絵（至学館大）○［7-2］●澤葉菜子（至学館大）
▼準決勝
澤葉菜子（至学館大）○［フォール、0:37=4-0］●島中斐子（同志社大）
花井瑛絵（至学館大）○［4-2］●田南部夢叶（日体大）
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【59kg級】＝10選手出場
▼決勝
入江くみ（九州共立大）○［5-5］●南條早映（至学館大）
▼準決勝
入江くみ（九州共立大）○［Ｔフォール、1:26=10-0］●横棚美紅（環太平洋大）
南條早映（至学館大）○［Ｔフォール、1:52=10-0］●八木橋万葉（環太平洋大）
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【62kg級】＝11選手出場
▼決勝
川井友香子（至学館大）○［8-0］●熊野ゆづる（日大）
▼準決勝
川井友香子（至学館大）○［フォール、2:27=8-0］●矢後愛佳（日大）
熊野ゆづる（日大）○［フォール、5:14=6-1］●今川朋乃伽（日体大）
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【65kg級】＝8選手出場
▼決勝
榎本美鈴（環太平洋大）○［3-2］●河内美樹（日体大）
▼準決勝
榎本美鈴（環太平洋大）○［Ｔフォール、5:34=11-0］●木村夕貴（青山学院大）
河内美樹（日体大）○［6-0］●鈴木芽衣（東洋大）
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【68kg級】＝5選手出場
▼決勝
森川美和（日体大）○［7-0］●福島宇美（明大）
▼準決勝
森川美和（日体大）○［Ｔフォール、2:48=11-0］●関下由希（福岡大）
福島宇美（明大）○［3-2］●土橋奏珠（至学館大）
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【72kg級】＝6選手出場
▼決勝
古市雅子（日大）○［3-2］●松雪成葉（至学館大）
▼準決勝
松雪成葉（至学館大）○［フォール、1:48=10-0］●高橋紗織（日本文理大）
古市雅子（日大）○［4-1］●早川まい（至学館大）
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【76kg級】＝4選手
▼決勝
松雪泰葉（至学館大）○［Ｔフォール、0:49=10-0］●小松佑寧（法大）
▼準決勝
小松佑寧（法大）○［不戦勝］●進藤芽伊（日体大）
松雪泰葉（至学館大）○［Ｔフォール、4:43=11-0］●齋藤未来（日本文理大）
男子グレコローマン
【55㎏級】＝23選手
▼決勝
小川翔太（日体大）○［5-3］●丸山智也（山梨学院大）
▼準決勝
小川翔太（日体大）○［Ｔフォール、2:25=9-0］●稲葉海人（日体大）
丸山智也（山梨学院大）○［5-4］●片桐大夢（拓大）
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【60㎏級】＝40選手
▼決勝
藤波諒太郎（専大）○［6-0］●矢部和希（日体大）
▼準決勝
藤波諒太郞（専大）○［4-2］●阿部敏弥（国士館大）
矢部和希（日体大）○［6-0］●桑山裕貴（専大）
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【63㎏級】＝46選手
▼決勝
遠藤功章（日体大）○［フォール、1:39=4-0］●徳比嘉一仁（日体大）
▼準決勝
遠藤功章（日体大）○［Ｔフォール、3:17=11-1］●有延天志（国士館大）
徳比嘉一仁（日体大）○［フォール、1:37=2-0］●石川将樹（拓大）
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【67㎏級】＝51選手
▼決勝
中橋涼（日体大）○［Ｔフォール、1:49=9-0］●堀江耐志（徳山大）
▼準決勝
堀江耐志（徳山大）○［4-2］●勝野亮希（神奈川大）
中橋涼（日体大）○［6-2］●宇井大和（早大）
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【72㎏級】＝55選手
▼決勝
前田明都（専大）○［5-2］●大賀遥（神奈川大）
▼準決勝
大賀遥（神奈川大）○［4-0］●北條良真（神奈川大）
前田明都（専大）○［14-9］●齋藤隼佑（早大）
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【77㎏級】＝32選手
▼決勝
櫻庭功大（拓大）○［7-2］●林雷（日体大）
▼準決勝
林雷（日体大）○［フォール、5:27=10-0］●山崎翔馬（九州共立大）
櫻庭功大（拓大）○［4-0］●葛谷拳龍（神奈川大）
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【82㎏級】＝29選手
▼決勝
藤井達哉（青山学院大）○［2-2］●勅使川原延明（日体大）
▼準決勝
藤井達哉（青山学院大）○［Ｔフォール、4:16=11-2］●小林拓真（日大）
勅使川原延明（日体大）○［フォール、3:43=9-2］●田中真男（日体大）
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【87㎏級】＝20選手出場
▼決勝
奈須川良太（神奈川大）○［Ｔフォール、2:21=9-0］●松雪泰成（専大）
▼準決勝
奈須川良太（神奈川大○［Ｔフォール、1:24=8-0］●岩田直之（大東文化大）
松雪泰成（専大）○［Ｔフォール、1:00=9-0］●隈部吉伸（九州共立大）
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【97㎏級】＝40選手出場
▼決勝
山下拓也（拓大）○［6-0］●二ノ宮寛斗（明大）
▼準決勝
山下拓也（拓大）○［7-5］●仲里優力（日体大）
二ノ宮寛斗（明大）○［Ｔフォール、0:40=8-0］●出口滋文（日体大）
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【130㎏級】＝23選手
▼決勝
山本泰丈（日本大）○［フォール、1:26=4-0］●伊藤匠汰（青山学院大）
▼準決勝
伊藤匠汰（青山学院大）○［2-1］●鈴木翔真（拓大）
山本泰丈（日本大）○［Ｔフォール、1:07=8-0］●津山丈証（近大）