新人３人含む１９人が当選　北谷町議会議員選挙

【北谷】任期満了に伴う北谷町議会議員選挙は２日投開票され、現職１６人、新人３人の１９人の当選が決まった。町議選には現職１７人、前職１人、新人４人が立候補した。当選者のうち女性は５人。

当日有権者数は２万１９０３人（男性１万２８６人、女性１万１６１７人）。投票率は５３・６６％で、前回２０１４年の５９・５４％を５・８８ポイント下回った。投票総数は１万１７５４人で有効投票数は１万１６２６票、無効票は１２８票。北谷町議会議員選挙の当選者１９人（現職１６人、新人３人）

※順番は得票順

【表の見方】

氏名、年齢（投開票日の翌日現在）、所属政党、現職・新人・前職・元職の区別、得票数。「現」「前」「元」の次の数字は当選回数。



仲地泰夫 ６４ 公明・現５ ７２３票

（職業）無職 （最終学歴）久留米工業学園短大 （出身地）吉原



田場健儀 ６１ 無・現８ ６４９票

（職業）無職 （最終学歴）沖国大 （出身地）北谷



仲栄真恵美子 ６６ 無・現３ ６１２票

（職業）無職 （最終学歴）東京成徳短大 （出身地）上勢頭



渡久地政志 ３９ 無・現５ ５９４票

（職業）無職 （最終学歴）沖大 （出身地）宮城



與儀誠 ５８ 無・現３ ５６２票

（職業）軍雇用員 （最終学歴）沖国大中退 （出身地）浜川



宮里廣 ６５ 無・現２ ５５８票

（職業）無職 （最終学歴）石川高定時制 （出身地）うるま市



喜友名盛充 ３５ 無・現２ ５５６票

（職業）無職 （最終学歴）名桜大 （出身地）砂辺



友利勉 ６３ 無・現２ ５５５票

（職業）無職 （最終学歴）宮古高 （出身地）宮古島市



亀谷長久 ７３ 無・現６ ５５２票

（職業）無職 （最終学歴）沖国大短大部 （出身地）桃原



大浜ヤス子 ６８ 無・現６ ５４８票

（職業）無職 （最終学歴）泊高 （出身地）多良間村



照屋正治 ５２ 無・現５ ５４２票

（職業）無職 （最終学歴）中部商業高 （出身地）砂辺



玉那覇淑子 ６９ 無・現４ ５３５票

（職業）無職 （最終学歴）京浜女子大短大部中退 （出身地）今帰仁村



宮里歩 ３９ 共産・現３ ５３３票

（職業）無職 （最終学歴）バンタンデザイン研究所 （出身地）桑江



喜友名朝哲 ６２ 無・現２ ５３２票

（職業）自営業 （最終学歴）読谷高定時制 （出身地）北前



高安克成 ４６ 社民・現２ ５１７票

（職業）会社代表 （最終学歴）琉大 （出身地）吉原



阿波根弘 ６０ 無・現５ ５０５票

（職業）不動産業 （最終学歴）沖国大中退 （出身地）桑江



玉城靖規 ３１ 無・新 ５０２票

（職業）放課後児童クラブ代表 （最終学歴）沖国大 （出身地）宮城



又吉朋和 ５９ 無・新 ４５８票

（職業）自営業 （最終学歴）興南高 （出身地）那覇市



新垣千秋 ４２ 共産・新 ４４７票

（職業）会社員 （最終学歴）大庭学園沖縄福祉保育専門学校中退 （出身地）吉原

