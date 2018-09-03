新人１人、元職１人含む１１人が当選　今帰仁村議会議員選挙

【今帰仁】任期満了に伴う今帰仁村議会議員選挙は２日、投開票され、現職９人、元職１人、新人１人が当選した。村議選には現職１０人、元職１人、新人２人が立候補していた。

当日有権者数は７６３３人（男性３９２１人、女性３７１２人）。投票率は７３・７２％で、前回２０１４年の７１・７６％を１・９６ポイント上回った。投票総数は５６２７人。有効投票は５５６１票。無効票が６６票。今帰仁村議会議員選挙の当選者１１人（現職９人、元職１人、新人１人）

※順番は得票順

【表の見方】

氏名、年齢（投開票日の翌日現在）、所属政党、現職・新人・前職・元職の区別、得票数。「現」「前」「元」の次の数字は当選回数。



嘉陽崇 ４０ 無・新 ６０５票

（職業）自営業 （最終学歴）ハワイ大ヒロ校 （出身地）湧川



島袋誠 ４３ 無・現２ ４８３票

（職業）農業 （最終学歴）北山高 （出身地）与那嶺



座間味邦昭 ４５ 無・元２ ４７９票

（職業）福祉 （最終学歴）東京農業大 （出身地）運天



上原祐希 ３８ 無・現２ ４７１票

（職業）農業 （最終学歴）国際文化理容美容専門学校 （出身地）今泊



玉城みちよ ５４ 無・現２ ４５９票

（職業）無職 （最終学歴）ＣＳＣコンピューター学院 （出身地）天底

吉田清尊 ６８ 無・現２ ４４７票

（職業）農業 （最終学歴）名護英語学校 （出身地）今泊



座間味薫 ５９ 無・現３ ４２５票

（職業）自営業 （最終学歴）北山高 （出身地）玉城



與儀常次 ６７ 無・現５ ４０６票

（職業）農業 （最終学歴）北山高 （出身地）湧川

與那勝治 ４３ 無・現２ ３９７票

（職業）菓子製造業 （最終学歴）佐賀工業専門学校 （出身地）仲宗根



山城太 ４６ 無・現３ ３９２票

（職業）無職 （最終学歴）北山高 （出身地）兼次



與那嶺透 ４１ 無・現２ ３７６票

（職業）無職 （最終学歴）国際武道大中退 （出身地）諸志





