歌手の浜崎あゆみ(39)が30日、自身のインスタグラムを更新して話題になっている。浜崎はこの日の投稿で「- The main thing is to keep the main thing the main thing -最も大事なのは、大事なものを最も大事にすること。忘れがちなことに気が付ける秋にしなきゃ」とつづり、一枚の写真をアップした。

それはストライプのロングワンピースにバレンシアガのバックを持った私服姿の浜崎が写っているものだった。このファッショナブルな私服姿に対しファンからは「かわいい!そして美しい!」「カッコよすぎて失神します」「カッコイィ‼︎ サングラスが、やっぱり似合うね!」「あゆちゃん、可愛い!存在感が半端ない」など、称賛するコメントが多く寄せられていた。

黒と白だけをつかったモノトーンスタイルが浜崎にはよく似合っている。さらに写真にはあまり関係のない、意味深な投稿文が気になるという声も上がっていた。一体なにがあったのか気になるところだ。