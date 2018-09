【エミー賞ノミネートまでの道】子育て中に挑んだ大役。『ザ・クラウン』のクレア・フォイが語る。

妊娠中にオーディションを受け、幼い子供を育てながら挑んだ人生初の大役。『ザ・クラウン』でエリザベス2世を演じ、2年連続でエミー賞にノミネートされたクレア・フォイが語る、撮影中の苦労とは!?エミー賞大本命のクレアがどんなキャリアを歩んできたのか、エミー賞授賞式の前に知ってみよう。

★学校卒業後、イギリスBBCで着実に築いていったキャリア。

イギリス、マンチェスターで生まれ育ったクレア・フォイ。

ダンサーやカメラマンとしてのキャリアも検討した後、俳優になるためにオックスフォード・スクール・オブ・ドラマに進学します。

卒業後は、イギリスBBCが手掛けるテレビシリーズを中心に、着実なキャリアを築いていきます。

2008年のテレビムービー『リトル・ドリット』に続き、2010年から2シーズン放送された『Upstairs Downstairs(原題)』、2012年のミニシリーズ『White Heat(原題)』を経て、2015年には、ゴールデン・グローブ賞 作品賞に輝いた歴史大作『ウルフ・フォール』でアン・ブーリン役に抜擢。

この『ウルフ・フォール』で出会ったある人物によって、クレアの俳優人生は大きなターニング・ポイントを迎えます。

LONDON, ENGLAND - MAY 08: Presenters Claire Foy (L) and Mark Rylance (R) with Peter Kosminsky, Colin Callender, Mark Pybus and Peter Straughan winners of Best Drama Series award for Wolf Hall in the winners room at the House Of Fraser British Academy Television Awards 2016 at the Royal Festival Hall on May 8, 2016 in London, England. (Photo by Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage)

★妊娠中のクレアに舞い込んできた、運命の役。

『ウルフ・フォール』にクレアをキャスティングしたニナ・ゴールドが、クレアをあるオーディションに誘います。それが、配信サービスNetflixが現イギリス女王エリザベス2世の人生を何シーズンにもわたり描こうという超大作、『ザ・クラウン』でした。

同じくエリザベス女王を描いた2006年の映画『クィーン』を手掛け、ヘレン・ミレンをアカデミー賞主演女優賞へ導いたピーター・モーガンが同作を企画していると知り、クレアは大いに惹かれました。しかし、同時に悩みも深くなります。

「そのとき、私は妊娠5カ月だったのよ」と、同時を振り返るクレア。

「まぁ、どうせ役は取れないと思ったけど、数週間何か熱中できることができるかな…という気持ちでオーディションを受けることにしたの」。

ところが、クレアの予想に反して番組側は彼女の妊娠を懸念点とは考えませんでした。

すぐにスクリーンテストに呼ばれ、クレアは人生最大の役を手にします。

LONDON, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 22: Claire Foy at 'The Crown' Press Conference at the Mayfair Hotel on September 22, 2016 in London, England. (Photo by Vera Anderson/WireImage)

★史上稀にみる高額の製作費で描かれる『ザ・クラウン』。

Netflixは超大作への出費を惜しまず、史上稀にみる高額の製作費を用意します。

シーズン1&2で、1億ドル以上。日本円にして100億円以上に相当する製作費です。

「シーズン1、2で描かれるのは、エリザベスのとてつもない旅の始まりなの」と語るクレア。

シーズン1ではフィリップと結婚する1947年から、国王だった父を亡くし弱冠26歳で女王に即位、首相のチャーチルが退任する1955年までが描かれます。

続くシーズン2では、夫婦が危機を迎える1956年から、次男を出産する1960年までが描かれています。

「有名だからという理由で誰かを知っているつもりになるでしょう。でも実際は、知らないのよ。その人の立場を知ってきっと素晴らしい人生を送っているに違いないと思ってしまうけど、そうではないの」。

そして実際に世に出た『ザ・クラウン』は、まさに、誰もが知るエリザベス2世の知られざる顔を丁寧に描くものになりました。

「これはとっても長尺の映画なの」とクレアはいいます。

「テレビシリーズというより、映画というほうがしっくりくるわ。細部へのこだわりがすごいの。セットに衣装、メイク…。すべてのスタッフが、その世界におけるベストの中のベストの中のベストな人たちが集まっているのよ」。

★幼い子供を育てながら挑んだ、人生最大の役。

2015年3月に娘を出産したクレアは、子育てに追われます。

同時に、人生最大の役を演じるために、膨大な時間が必要となりました。

主役に用意されている大量のセリフを覚えるだけにとどまらず、実在する人物を演じるための勉強にも、時間が割かれていきます。

女王がこれまでに行ったスピーチの録音と映像を視聴し、若い頃の人物像を学び、体得していきます。同時に女王のしゃべり方を体得するためのレッスンも始まったのです。

そしていざ撮影が始まると、新たなチャレンジが待ち受けていました。

時代を行ったり来たりしながら撮影が進むのは、役者にとっては容易なことではありません。

さらに、エリザベス2世の特徴である“感情を抑えた人物”を表現しながらも、視聴者には彼女の感情を伝えていかなければならないのです。

「そんなとき、肘を骨折したの」と告白するクレア。

しかし、『ザ・クラウン』で得たすべての経験が素晴らしいものだったと語ります。

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 21: Claire Foy and Matt Smith attend the World Premiere of Netflix's 'The Crown' Season 2 at Odeon Leicester Square on November 21, 2017 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

★作品のヒットと共に、広まる名声。

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 08: In this handout photo provided by NBCUniversal, Claire Foy accepts the award for Best Actress in a TV Series - Drama for her role in 'The Crown' at the 74th Annual Golden Globe Awards onstage during the 74th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 8, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Paul Drinkwater/NBCUniversal via Getty Images)

『ザ・クラウン』が配信されると、クレア・フォイの存在は世界中に知られるようになっていきます。

「人々が楽しんでいる作品に携われることは、とても光栄なことだわ。突然周囲から注目される人物になるのは不思議な感覚だけども、誰もが経験できることではないと思っているわ」。

2017年のゴールデン・グローブ賞で、『ザ・クラウン』はドラマシリーズ作品賞を受賞。そして主役のクレアも、自身初となるゴールデン・グローブ賞主演女優賞に輝きます。

エミー賞では昨年、13部門にノミネートされるという快挙を遂げました。

そして今年、クレア・フォイは2年連続で主演女優賞にノミネートされています。

来シーズンからは別の役者がエリザベス2世を演じることが決まっているため、この当たり役でエミー賞を手にできるのは最後のチャンスとなります。

第70回の記念すべきエミー賞は、もうすぐ!

受賞の行方にぜひ注目したいですね。