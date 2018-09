SFな恋愛ドラマに感動したい！あなたにオススメの『ブラックミラー』エピソード

ひねりの効いたSF恋愛作品。ネタバレなしで見所とおすすめポイントを紹介します。 一話完結のブラックで秀逸な作品群で話題を集める『ブラックミラー』のシーズン4エピソード4『Hang the DJ』。

ひねりの効いたSF恋愛作品をNetflixで観たので紹介します。

一話完結のブラックで秀逸な作品群で話題を集める『ブラックミラー』のシーズン4エピソード4『Hang the DJ』です。

ブラック・ミラー | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト

こちらの作品、全く予備知識なしに観たんですが、素直に面白かった。僕にとっては1時間弱の時間を投資する価値のある作品だったし、最後までストーリーに釘付けになりました。

見る人にとって随分感じ方が異なる多面的な見方ができる作品じゃないかな、と思います。

僕個人的には、登場人物のセリフの中に潜むちょっとしたユーモアのセンス、そして先の読めない展開、想像力を刺激されるSFな設定、その辺りがすごく面白く感じたんです。

でも、例えば恋愛に敏感な方なんかは、ラブストーリーとして深く感じ入る部分があるんじゃないかと想像します。

ストーリーラインは、完全に恋愛物語だし。

秀逸なオムニバス作品群で大人気のドラマシリーズ『ブラックミラー』ってそのタイトルが示す通り“ブラック”な作品が基本なんだろうけど、この作品のテーマや表現している部分は全然ブラックじゃないと感じました。

ブラックな設定を利用して、描いているのは“純な愛情”だと思いました。

そういう意味で後味もナイスで爽やかな作品です。

例えるなら、

『マトリックス』ミーツ 『ユーガットメール』、な秀作です。

『Hang the DJ』詳細

受賞がすごい!

2018年BAFTAアワード:ベスト・シングル・ドラマ部門ノミネート

2018年BAFTAアワード:ベスト・アクター部門ノミネート

2018年BAFTAクラフト・アワード:ドラマ・ライター部門ノミネート

2018年ブラックリールアワード:テレビ映画 優秀女優部門ノミネート

一般受けもするし、専門家受けもする作品ということなのかな。

主演のJoe Coleはこれを機にブレイクする?

LONDON, UNITED KINGDOM - MAY 13: Joe Cole attends the Virgin TV British Academy Television Awards ceremony at the Royal Festival Hall on May 13, 2018 in London, United Kingdom.

主演のJoe Coleさん。1988年生まれの英国の役者さんです。

これまで大きな注目をされていないようですが、この作品で注目を集めたので、今後、より注目度の高い作品への登場が期待されると思います。

今回の作品に関しては、

ニュアンスの演技、というのかな。

抑えた含みのある表情や感情表現が光っていました。

注目の英国女優Georgina Campbell。

主演のGeorgina Campbellはこれを機に飛躍する?

LONDON, ENGLAND - JULY 28: Georgina Campbell poses at Bumble HQ London, film industry experts host a pitch day for Bumble Presents: The Female Film Force, an initiative offering grants to ambitious filmmakers across the UK and Ireland to address the imbalance in the film industry on July 28, 2018 in London, England.

ヒロインです。

1992年生まれ、英国ケント州出身の役者さん。

この作品は彼女の存在感がすごく良く出ていました。

演技くささを感じさせない、“自然体”の演技が印象に残りました。

話し方なんかも、”ロンドンで生活していると普通に出会うお姉ちゃん”、って感じ。

ウィキペディアさんによると、これまで着実に役者としてのキャリアを積み上げられてきているようです。

受賞経験もあるし、あの大ヒット作「ブロードチャーチ」にも出演されてたんですね。

観たけど気づかなかった。知らなかった。

今後、英国作品はもとより、米国作品においても、益々の活躍が期待される若手実力派女優であることは間違いないと思います!

まとめ

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: The cast and crew of Black Mirror accept an award onstage during the 69th Annual Primetime Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2017 in Los Angeles, California.

『Hang the DJ』、主演の2人の言葉と感情のやりとりがこの作品の魅力の大部分を占めてると思いました。

言葉の選び方や、発声の仕方って、そのキャラクターが置かれている心理状況とか性格を如実にあらわすものだと思うんだけど、この作品は、そのニュアンスの部分で全体を演出している傾向が強いと思います。

そういう意味では是非とも字幕なし、吹き替えなしの原音で楽しみたい作品です。

とはいっても、ごくごく自然な、カジュアルなイギリス英語なので、馴染みのない人には「なにこの英語?」って感じで、少しハードルが高いかもしれない。

でも、挑戦してみる価値はあります!

『ブラックミラー』の他の作品、実は僕はほとんど見たことないんだけど、今回紹介した『Hang the DJ』のような、意欲的で実験的な作品がやっぱり多いのかな、と想像します。

ブラック過ぎるのは個人的にパスしたいところだけど、製作者や俳優陣の情熱が垣間見られる、そして才能がほとばしるような斬新な作品があるなら今後も探して観ていきたいな、という気持ちになってます。

川合亮平でした!

