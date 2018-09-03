塩田氏が初当選　石川町長選

任期満了に伴う石川町長選は二日、投開票され、元県議の新人塩田金次郎氏（７０）＝無所属＝が五千五百八十四票を獲得し、四選を目指した現職加納武夫氏（８０）＝無所属＝を千五百十三票差で破り、初当選した。

当日有権者数は一万三千百五十一人（男六千四百四十一人、女六千七百十人）。投票率は７４・８７％で、二〇一四（平成二十六）年の前回の７３・９７％を０・９ポイント上回った。

当選証書付与式は三日午前十時から町役場で行われる。任期は十日から四年。