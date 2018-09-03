『斉木楠雄のΨ難』完結編のティザービジュアルが公開！　神谷浩史さん、小野大輔さん、島﨑信長さんら登壇のスぺシャルイベントの申し込みも受け付け中！

『斉木楠雄のΨ難』待望の新作アニメは第1期、第2期を経て...いよいよ完結編！ 今回、完結編のティザービジュアルが公開となりました。

ティザービジュアルでは、楠雄のトレードマークとなる、超能力をコントロールするための頭の制御装置が無くなっています。さらに、超能力の1つである「直接目で見たものを石化してしまう」ことを防止するための、緑色メガネもしていません。

「ついに完結か...」という楠雄のセリフが示す「完結編」とは...？ 2018年10月に『週刊少年ジャンプ』他で続報が公開される予定とのことなので、お楽しみに！

また、神谷浩史さん、小野大輔さん、島﨑信長さんなど、メインキャラクターを演じる豪華声優陣が出演予定のスペシャルイベントも申し込み受付中です。

▲ティザービジュアル

▲ティザービジュアル

テレビアニメ『斉木楠雄のΨ難』第2期のスペシャルイベントが開催決定！

『斉木楠雄のΨ難』のスペシャルイベントが、2018年12月1日(土)に開催決定！ 先日、豪華声優陣から第2期から新キャラクターとして登場した明智透真役の梶裕貴さんなどさらに追加出演キャストも発表され、開催が待たれます！

現在発売中のBD＆DVD「第2巻」「第3巻」を購入して、封入されている「チケット優先販売申込券」で応募すると、イベントチケット優先購入申込券をゲットできる大チャンス! 申し込み受付期間は、9月30日(日)までです!

● 『斉木楠雄のΨ難』第2期スペシャルイベント概要

日程:2018年12月1日(土)

会場:ベルサール高田馬場

＜出演者＞

・神谷浩史さん(斉木楠雄役)



・小野大輔さん(燃堂力役)



・島﨑信長さん(海藤瞬役)



・日野聡さん(灰呂杵志役)



・花江夏樹さん(鳥束零太役)



・岩田光央さん(斉木國春役)



・梶裕貴さん(明智透真役)

DVD＆Blu-ray『斉木楠雄のΨ難』第2期・商品情報

発売:第1～3巻発売中

第4巻2018年10月17日(水)発売予定

価格:Blu-ray9,400円+税/DVD9,400円+税

発売・販売元:ポニーキャニオン

【Blu-ray】TV 斉木楠雄のΨ難 Season2 1

【Blu-ray】TV 斉木楠雄のΨ難 Season2 1

【Blu-ray】TV 斉木楠雄のΨ難 Season2 2

【Blu-ray】TV 斉木楠雄のΨ難 Season2 2

【Blu-ray】TV 斉木楠雄のΨ難 Season2 3

【Blu-ray】TV 斉木楠雄のΨ難 Season2 3

テレビアニメ『斉木楠雄のΨ難』第2期作品概要● 配信情報

・各話個別課金:あにてれ、ニコニコ動画、J:COMオンデマンドほか

・見放題独占配信:Netflix

● STAFF

【原作】麻生周一(集英社『週刊少年ジャンプ』連載)

【監督】桜井弘明

【キャラクターデザイン】音地正行

【音楽】斉木ックラバー

【アニメーション制作】EGG FIRM×J.C.STAFF

【制作】小学館集英社プロダクション

【製作】PK学園2

● CAST

斉木楠雄:神谷浩史

燃堂力:小野大輔

海藤瞬:島﨑信長

灰呂杵志:日野聡

鳥束零太:花江夏樹

照橋心美:茅野愛衣

夢原知予:田村ゆかり

目良千里:内田真礼

窪谷須亜蓮:細谷佳正

照橋信(六神通):前野智昭

蝶野雨緑:森久保祥太郎

才虎芽斗吏:松風雅也

アンプ:松岡禎丞

斉木空助:野島健児

斉木國春:岩田光央

斉木久留美:愛河里花子

斉木熊五郎:山寺宏一

斉木久美:田中理恵

明智透真:梶裕貴

相ト命:喜多村英梨

梨歩田依舞:M・A・O

小力2号:小松未可子

佐藤広:小野賢章



● オープニングテーマ「Ψレントプリズナー」

歌:斉木ックラバー feat.斉木楠雄(CV:神谷浩史)、燃堂力(CV:小野大輔)、海藤瞬(CV:島﨑信長)

【主題歌】TV 斉木楠雄のΨ難 2期 OP「Ψレントプリズナー」/斉木ックラバー feat. 斉木楠雄(CV.神谷浩史)、燃堂力(CV.小野大輔)、海藤瞬(CV.島﨑信長)

【主題歌】TV 斉木楠雄のΨ難 2期 OP「Ψレントプリズナー」/斉木ックラバー feat. 斉木楠雄(CV.神谷浩史)、燃堂力(CV.小野大輔)、海藤瞬(CV.島﨑信長)

● エンディングテーマ「Ψ発見伝!」

歌:でんぱ組.inc

【主題歌】TV 斉木楠雄のΨ難 第2期 ED「Ψ発見伝!」収録CD/でんぱ組.inc 通常盤

【主題歌】TV 斉木楠雄のΨ難 第2期 ED「Ψ発見伝!」収録CD/でんぱ組.inc 通常盤

● 第2クールオープニングテーマ「お手上げサイキクス」

歌:Shiggy Jr.

【主題歌】TV 斉木楠雄のΨ難 OP「お手上げサイキクス」収録EP KICK UP!! E.P./Shiggy Jr. 初回限定盤

【主題歌】TV 斉木楠雄のΨ難 OP「お手上げサイキクス」収録EP KICK UP!! E.P./Shiggy Jr. 初回限定盤

● 第2クールエンディングテーマ「Duet♡してくだΨ」

歌:斉木ックラバー feat. 斉木楠雄(CV:神谷浩史)、照橋心美(CV:茅野愛衣)、相卜命(CV:喜多村英梨)

【主題歌】TV 斉木楠雄のΨ難 ED「Duet(白抜きハート)してくだΨ」/斉木ックラバー feat. 斉木楠雄(CV:神谷浩史)、照橋心美(CV:茅野愛衣)、相卜命(CV:喜多村英梨)

【主題歌】TV 斉木楠雄のΨ難 ED「Duet(白抜きハート)してくだΨ」/斉木ックラバー feat. 斉木楠雄(CV:神谷浩史)、照橋心美(CV:茅野愛衣)、相卜命(CV:喜多村英梨)

● 原作コミック情報

コミックス発行部数累計600万部突破!

コミックス1～26巻好評発売中

あにてれ番組HP

『斉木楠雄のΨ難』公式サイト

『斉木楠雄のΨ難』公式Twitter：@saikikusuo_PR