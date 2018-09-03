郡山五中に大賞　県合唱コンクール

第七十二回県合唱コンクールは最終日の二日、会津若松市の會津風雅堂で中学校部門の後半と大学職場一般部門を行った。中学校部門は郡山五中をはじめ十一団体、大学職場一般部門は職場一般部門の会津混声合唱団など三団体が金賞に輝いた。全部門を通して特に優れた団体に贈られる大賞には郡山五中が選ばれた。

県合唱連盟、県、県教委などの主催。中学校部門は一日の前半と合わせて五十七団体、大学職場一般部門は十二団体が出場した。

金賞、銀賞を受けた団体は二十八日から三十日まで宮城県多賀城市で開かれる東北支部大会に出場する。

中学校、大学職場一般両部門の入賞と特別賞は次の通り。

◇中学校部門▽金賞＝郡山五、郡山二、須賀川二（混声）、若松四、郡山六、福島一、須賀川二（女声）、二本松一、船引、植田、若松一・若松二 ▽銀賞＝安積、白河中央、郡山七、泉・いわき、若松三、一箕、常葉、草野、湯本一 ▽銅賞＝平三、白河二、信夫、喜多方一、大槻、平一、坂下、高田、富田 ◇大学職場一般部門・大学ユース部門▽金賞＝福島大混声合唱団 ◇同・職場一般部門▽金賞＝会津混声合唱団、安積合唱協会 ▽銀賞＝合唱団Ｌ，ａｌｂａ、合唱団「櫻」、合唱団緋、県庁混声合唱団「きびたき」、Ｆ．Ｍ．Ｃ混声合唱団 ▽銅賞＝ＤＲＥＩＳＳＩＧＥＲ、郡山女声合唱団、混声合唱団メンタル・ハーモニー、郡山市民合唱団 ◇特別賞▽大賞＝郡山五中▽全日本合唱連盟理事長賞＝郡山五中▽県合唱連盟賞＝会津高▽三浦賞＝郡山高▽高野賞＝会津混声合唱団▽渡部賞＝葵高▽県教育長賞＝朝日が丘小、郡山五中、会津高、福島大混声合唱団、会津混声合唱団▽県合唱連盟特別賞＝二本松一中、若松四中、郡山五中（女声、混声）郡山二中、会津高、安積黎明高、郡山高、Ｌ，Ａｕｂｅ ｄｅｓ Ｔｅｍｐｓ、合唱団Ｌ，ａｌｂａ